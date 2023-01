Gipfeltreffen der Lautsprecherorchester im Palace St.Gallen

Klangkunst «Der Kabelsalat ist vorprogrammiert»: Das St.Galler Palace lädt am Wochenende zum Gipfeltreffen der Lautsprecherorchester Am 6. und 7. Januar findet im Palace St.Gallen zum ersten Mal ein Lautsprecherorchester-Festival statt. Beteiligt sind das Ostschweizer Chuchchepati Orchestra, das Freiburger Lautsprecherorchester sowie das Wiener Akusmonium. Über ein gigantisches Soundsystem gibt es rund 25 Konzerte zu hören. Claudio Weder Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Chuchchepati Orchestra von Klangtüftler Patrick Kessler besteht aus 32 trichterförmigen Lautsprechern. Sie stammen aus der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu. Bild: PD

Bei Johannes Rickli, Co-Betriebsleiter des St.Galler Palace, ist die Vorfreude gross: «Das wird abgefahren», sagt er. Denn am kommenden Freitag und Samstag findet im Palace ein Festival der Lautsprecherorchester statt. Eine Premiere.

Johannes Rickli, Co-Betriebsleiter Palace St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Lautsprecherorchester sind hierzulande kaum bekannt. Dabei haben sie eine lange Tradition. Das erste Akusmonium, so der Fachbegriff, entstand 1974 in Paris. «Es ist eine total seriöse Disziplin; es gibt sogar Standardwerke für Akusmonien», sagt Rickli. Mit dem Festival wolle man die Welt dieser Orchester bekannt machen. Und zwar einem breiten Publikum. Der Anlass ist also nicht nur etwas für Freaks und Nerds.

Begehbare Klanginstallation

Wie ein Akusmonium funktioniert, weiss Mitorganisator Patrick Kessler. Der Ausserrhoder Bassist und Klangtüftler betreibt das einzige Lautsprecherorchester der Ostschweiz: das Chuchchepati Orchestra. Es ist eines der drei Orchester, das am Festival zu hören sein wird. Die anderen stammen aus Wien und Freiburg. «Jedes Orchester hat seinen eigenen Klangcharakter und seine eigene Arbeitsweise», sagt Kessler. Deshalb sei ein solches Gipfeltreffen reizvoll. «Wir können dabei viel voneinander lernen.»

Patrick Kessler, Klangtüftler aus Gais. Bild: Michel Canonica

Das Chuchchepati Orchestra besteht aus 32 trichterförmigen Lautsprechern, die Kessler in Chuchchepati, einem Stadtteil der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu, gefunden hat. «Zusammen bilden sie ein eigenes Instrument», sagt er. Seit fünf Jahren ist das Chuchchepati Orchestra einmal im Monat im Palace zu Gast. Zum Orchester gehört ein fester Pool aus Experimental- und Jazzmusikern aus dem In- und Ausland. «Bei jeder Session wird in wechselnder Besetzung mit den Lautsprechern experimentiert», so Kessler. Die Lautsprecher werden dabei im Raum verteilt, wobei das Palace zu einer begehbaren Klanginstallation wird.

Das Chuchchepati Orchestra am Musikfestival Bern. Bild: PD

Rund 25 Konzerte

Das Konzept des zweitägigen Festivals ist ähnlich: Die Besuchenden können sich im zweistöckigen Raum frei bewegen und jedes der rund 25 Konzerte von einem andern Ort aus erleben. Aufgeführt werden Eigenkompositionen des Chuchchepati Orchestra sowie historische akusmatische Stücke. Mehrere Gäste aus dem In- und Ausland führen Echtzeitkompositionen auf: die Bündner Bassistin Martina Berther, der Zürcher Soundkünstler Ludwig Berger, der Berner Schlagzeuger Julian Sartorius oder der Wiener DJ Dieb 13. Zudem gibt es einen Vortrag und eine Podiumsdiskussion, welche dem Publikum die Geschichte des Akusmoniums vermitteln.

Zu hören sind die Konzerte über ein gigantisches Soundsystem: die Lautsprecher der drei Orchester werden miteinander verkabelt. Das Palace schreibt dazu: «So viele eingesetzte Lautsprecher auf so kleinem Raum gab es selten.» Thomas Gorbach vom Wiener Akusmonium übernimmt während des Festivals die Leitung der Soundprojektion und bringt dazu sein selber entwickeltes Mischpult mit.

Ein solches Festival zu organisieren sei eine technische und logistische Herausforderung, sagt Kessler. Vier Tage dauert der Aufbau. Allein für die 32 Lautsprecher des Chuchchepati Orchestra müssen 1,2 Kilometer Kabel verlegt werden, das Wiener Akusmonium wird per Lastwagen angeliefert. «Der Kabelsalat ist vorprogrammiert.»

Hinweis Detailliertes Programm unter palace.sg

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen