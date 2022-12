Katharina Grosse Ein Kunstwerk aus vier Tonnen Aluminium: Wie in der Kunstgiesserei St.Gallen eine Skulptur der Superlative entstand Die Kunstgiesserei realisierte für die bekannte deutsche Künstlerin Katharina Grosse «Canyon», eine 14 Meter hohe, aus über 40 Einzelteilen bestehende Skulptur. Sie ist im Privatmuseum der Fondation Louis Vuitton in Paris zu sehen. Christina Genova Jetzt kommentieren 13.12.2022, 05.00 Uhr

Katharina Grosses «Canyon»-Skulptur in der Fondation Louis Vuitton in Paris. Bild: PD / Kunstgiesserei St.Gallen

Die Kamera zoomt näher und näher heran an eine Stadtlandschaft mit Einkaufszentren, grossen Parkplätzen und Mehrfamilienhäusern. Dann erscheint der Schriftzug «St.-Gall Suisse 2022». Der Film auf dem Youtube-Kanal der Pariser Fondation Louis Vuitton, dem Privatmuseum des französischen Luxuswarenunternehmens, zeigt das Making-of von deren neuester Erwerbung – «Canyon», eine Aluminiumskulptur der deutschen Künstlerin Katharina Grosse.

Doch was hat die 14 Meter hohe und vier Tonnen schwere Skulptur mit St.Gallen zu tun? Sehr viel, denn sie wurde komplett von der Kunstgiesserei St.Gallen entwickelt und hergestellt. Die im Westen der Stadt im Sittertal beheimatete Firma hat sich einen Namen gemacht als Produktionsstätte für aufwendige Skulpturen international bekannter Kunstschaffender.

Eine geheimnisvolle Anfrage

Projektleiter Sebastian Lenggenhager. Bild: PD / Kunstgiesserei St.Gallen

Alles begann vor einem Jahr mit einer geheimnisvollen Anfrage der grössten europäischen Agentur für Kunstprojektmanagement. «Man schickte uns 3D-Daten eines kleinen Modells und fragte uns: ‹Schafft ihr es, dieses Werk bis Mai in grossem Massstab umzusetzen?› Der Auftraggeber wurde uns nicht genannt», erzählt Projektleiter Sebastian Lenggenhager.

Künstlerin Katharina Grosse. Bild: Katalin Déer

Dass es sich dabei um ein Werk von Katharina Grosse handelte, erfuhr das Projektleitungsteam, das neben Lenggenhager aus Moritz Lehner und David Andermatt bestand, erst in einem späteren Zoom-Call. Schnell war hingegen klar, dass es sich um einen äusserst komplexen Auftrag handelte: die enorme Vergrösserung, die frei in mehreren Achsen verformten Bleche und die Statik. Trotzdem sagte man zu: «Es gehört zur Eigenart der Kunstgiesserei, immer wieder in unabschätzbare Herausforderungen einzusteigen», sagt Lenggenhager.

Der Film zeigt den Herstellungsprozess von «Canyon».

Bald schon erwies sich, dass eine Fertigstellung bis Mai, zur Eröffnung von Katharina Grosses Ausstellung in der Fondation hin, ein unrealistisches Ziel war. Man konnte mit der Künstlerin und der Fondation auf das Ende der Ausstellung im Herbst hin einen Installationstermin finden.

Während acht Tagen mit der Spritzlanze bemalt

Katharina Grosses Modell bestand aus handgeschnittenen Gummilappen: «Das wichtigste Anliegen der Künstlerin war, die Spannung vom kleinen Modell auf die 14 m hohe Skulptur zu übertragen», sagt Sebastian Lenggenhager. Das Team der Kunstgiesserei setzte das aus acht Streifen bestehende Werk aus über 40 Einzelteilen aus 5 Millimeter dickem Aluminiumblech zusammen; jedes der Teile musste manuell und individuell gewalzt werden.

Katharina Grosse beim Bemalen von «Canyon» in St.Gallen-Bruggen. Bild: PD / Kunstgiesserei St.Gallen

Zusammengeschraubt wurden die Teile in einer hohen Shedhalle in St.Gallen-Bruggen und schliesslich weiss grundiert – als perfekte Leinwand für Katharina Grosse. Acht Tage benötigte die 61-jährige Künstlerin in St.Gallen, um ihr Werk mit der Spritzlanze zu bemalen. «Sie kombiniert in ihrer Malerei das Wilde und Freie des Action Painting mit der grossen Präzision von Form und Detail der klassischen Malerei», sagt Felix Lehner, der Leiter der Kunstgiesserei.

Felix Lehner, Leiter Kunstgiesserei St.Gallen. Bild: Hanspeter Schiess

Katharina Grosse hat «Canyon» für den zentralen Lichthof im 2014 eröffnete Frank-Gehry-Bau der Fondation Louis Vuitton konzipiert. Seinen Titel hat das Werk von der Bezeichnung des Lichthofs.

Für den Transport nach Paris waren aufwendige Vorbereitungen nötig. Die rund 1000 übermalten Verschraubungen mussten gelöst, die dazugehörigen Abdeckkappen nummeriert und deren Ausrichtung markiert werden, um sie wieder an den richtigen Stellen anbringen zu können. Jedes der 40 Bleche wurde in eine massgeschneiderte Hülle aus Stoff verpackt, um die empfindliche Oberfläche der Malerei nicht zu beschädigen. Befestigt wurden die Bleche auf ebenfalls massgefertigten Transportrahmen aus Holz. Für den Transport kamen vier Sattelschlepper zum Einsatz.

Hin und wieder schlaflose Nächte

Auch die Montage in Paris war eine nicht mindere Herausforderung. Im Lichthof arbeiteten fünf Leute der Kunstgiesserei angeseilt auf einem zwölf Meter hohen Gerüst. Zusätzlich kamen professionelle Gebäudekletterer zum Einsatz.

Projektleiter Sebastian Lenggenhager (links) und Moritz Lehner mit Katharina Grosse auf dem Gerüst in Paris. Bild: PD / Kunstgiesserei St.Gallen

Befestigt ist das tonnenschwere Kunstwerk einzig an zwei Stahlseilen an der Decke. «Die Frage, ob diese Befestigung in dieser komplexen Architektur funktioniert, bereitete uns hin und wieder schlaflose Nächte», sagt Lenggenhager. Daran, dass «Canyon» schliesslich trotz aller Herausforderungen ein Erfolg wurde und Anfang Oktober feierlich eingeweiht werden konnte, arbeitete ein internationales Team von 20 Personen ein ganzes Jahr. Sebastian Lenggenhager sagt: «Im Bereich Blechbearbeitung ist ‹Canyon› unser erstes und grösstes Projekt in dieser Komplexität.» Und Kunstgiesserei-Inhaber Felix Lehner ergänzt: «Es gehört zu unseren wichtigsten und herausfordernsten Projekten von 2022.»

«Canyon» ist auch für Katharina Grosse etwas Besonderes: Sie ist es zwar gewohnt, raumgreifend zu arbeiten, und überzieht Wände, Hallen und ganze Gebäude mit ihrer Malerei. Doch nie zuvor hatte sie mit Metall als Trägermaterial gearbeitet. Dies habe bei der Künstlerin einen neuen Denk- und Arbeitsprozess ausgelöst, erzählt Felix Lehner: «Es ist etwas Neues entstanden, das sie sicher weiterverfolgen will.»

