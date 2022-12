Flumserberg: So sehen die Planungen für St.Galler Festspiele aus

Kanton St.Gallen Opern-Genuss auf 1400 Metern über Meer: So sehen die Planungen für die St.Galler Festspiele in den Flumserbergen aus Ab 2024 findet die Freilicht-Oper, das Herzstück der St.Galler Festspiele, abwechselnd in St.Gallen und auf dem Flumserberg statt. Das machte die IG Kultur Wil bereits vorab bekannt, nun ist es aber offiziell. Und als erste Produktion am neuen Festspielort steht im Sommer 2024 Henry Purcells «The Fairy Queen» auf dem Programm. 02.12.2022, 11.00 Uhr

Die einzigartige Landschaft zeigt sich für die St.Galler Festpiele in mehrerer Hinsicht als ideal. Bild: PD

Wie die IG Kultur Wil bereits am Mittwochmorgen vorzeitig bekannt gemacht hat, sollen die St.Galler Festspiele künftig jedes zweite Jahr in den Flumserbergen stattfinden. Der Standort Wil wird nicht berücksichtigt, daher hat die IG die Kommunikation der Festspielleitung scharf kritisiert. Mit dem Entscheid, die St.Galler Festspiele künftig alle zwei Jahre alternierend in den Flumserbergen stattfinden zu lassen, sei die IG vor vollendete Tatsachen gestellt worden – so der Vorwurf. Kurz darauf zeigte sich der Auslöser für den Wirbel: Ein Infoschreiben der Festspiele an die IG Kultur Wil hatte wegen einer falschen Adresse nicht zugestellt werden können.

Am Freitag bestätigen die Verantwortlichen der Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen in einer Mitteilung und der zugehörigen Medienorientierung die alternierende Durchführung in den Flumserbergen. Die St.Galler Festspiele bringen seit 2006 jedes Jahr eine Rarität aus dem Opernrepertoire auf die Freiluftbühne im St.Galler Klosterhof.

In den vergangenen gut 16 Jahren haben sie sich damit einen Namen und ein Alleinstellungsmerkmal als Opernfestival mit selten aufgeführten Werken geschaffen. Nun erfahre das Konzept eine Erweiterung, wie die Verantwortlichen von Konzert und Theater St.Gallen an der Medienorientierung auf dem Flumserberg ausführten.

Als erste Oper in den Flumserbergen steht «The Fairy Queen» auf dem Programm

2024 finde die St.Galler Festspieloper in der Naturarena Tannenboden auf dem Flumserberg statt, ab dann im Zweijahresturnus in St.Gallen und auf dem Flumserberg. Weiter heisst es:

«Bei der ersten alpinen Festspielausgabe steht Henry Purcells Barockoper ‹The Fairy Queen› auf dem Programm.»

Anna Bernreitner, Regisseurin aus Österreich. Bild: PD

Regie führe die Österreicherin Anna Bernreitner, die sich als Expertin für ungewöhnliche Opernereignisse einen Namen gemacht habe. Neu sei auch, dass fortan alle Sparten von Konzert und Theater St.Gallen, also neben Konzert und Tanz auch das Schauspiel, an den Festspielen beteiligt sein werden. Aber: «Das Programm der Sparten Konzert, Tanz und Schauspiel wird vorwiegend in der Stadt St.Gallen stattfinden.»

Einzigartige Landschaft zeigt sich in mehrer Hinsicht als ideal

Die auf William Shakespeares «Sommernachtstraum» basierende romantische Verwechslungskomödie «The Fairy Queen» spielt in einem verzauberten Wald. Inmitten der alpinen Flora auf dem Flumserberg überlagern sich dadurch fiktive Handlung und realer Schauplatz zu einem Natur- und Kulturerlebnis, wie es im Communiqué weiter heisst. Das entspreche in idealer Weise dem Konzept der St.Galler Festspiele: Deren Grundgedanke sei, dass Aufführungsort und Opernhandlung in einem engen Bezug zueinander stehen.

Während auf dem Klosterhof im St.Galler Stiftsbezirk bei der Stückwahl der sakralen Umgebung Rechnung getragen werde und die Beziehung zwischen Gesellschaft und Religion im Fokus stehe, präge auf dem Flumserberg die einzigartige Landschaft zwischen Walensee und Unesco-Weltnaturerbe Tektonikarena Sardona die Programmierung: Im Zentrum stehe hier die Beziehung zwischen Gesellschaft und Natur.

Die einzigartige Landschaft auf dem Flumserberg erweise sich für das erweiterte Konzept der Festspiele auch in anderer Hinsicht als ideal. Er sei mit öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln gut und barrierefrei erreichbar. Ausserdem sei mit Parkplätzen, sanitären Anlagen, Restaurants und Hotels bereits eine Infrastruktur vorhanden, die für einen Anlass dieser Grössenordnung unabdingbar ist. Damit ist dem Aspekt der Nachhaltigkeit gemäss Mitteilung Rechnung getragen, der den St.Galler Festspielen ein Anliegen ist. Dementsprechend werde auch bei der Produktion von Kostümen und Bühnenbild auf Nachhaltigkeit geachtet. Zudem sei in den Ticketkosten ein Umweltbeitrag enthalten, der vorwiegend für lokale Umweltschutzprojekte bestimmt sein werde.

Die Festspiele auf dem Flumserberg bieten einerseits einen Mehrwert für das klassische Opernpublikum, anderseits sind sie ein attraktives Angebot für Ausflugstouristinnen und Touristen, die ein erweitertes Naturerlebnis suchen. An der Medienorientierung hiess es, die Verantwortlichen wollen damit ein noch nicht explizit opernaffines Publikum ansprechen. (pd/evw)