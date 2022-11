Scharfe Kritik aus Wil an den St.Galler Festspielen

Kanton St.Gallen Knatsch um St.Galler Festspiele wird zur Posse: IG Kultur Wil krebst teilweise zurück – Brief von Konzert und Theater St.Gallen kam nicht an Die St.Galler Festspiele sollen künftig jedes zweite Jahr in den Flumserbergen stattfinden, der Standort Wil wird nicht berücksichtigt. Das hat die IG Kultur Wil am Mittwochmorgen vorzeitig bekanntgemacht – und die Kommunikation der Festspielleitung scharf kritisiert. Nun ist der Auslöser für den Wirbel klar: Ein Infoschreiben der Festspiele an die IG Kultur Wil hatte nicht zugestellt werden können – wegen einer falschen Adresse. 3 Kommentare Aktualisiert 30.11.2022, 12.46 Uhr

Die Festspiele finden ab 2023 nur noch jedes zweite Jahr auf dem St.Galler Klosterplatz statt. Wil hatte sich als neuer Austragungsort angeboten, ist nun aber aus dem Rennen. Archivbild: Urs Jaudas

Diesen Freitag findet um 10.45 Uhr in den Flumserbergen eine Medienorientierung der St.Galler Festspiele statt. Der Inhalt sollte bis zum Zeitpunkt der Medienorientierung geheim bleiben: Der Grossanlass wird künftig im Zweijahresturnus alternierend in St.Gallen und in den Flumserbergen stattfinden.

Am Mittwochmorgen grätschte die IG Kultur Wil nun aber vorzeitig per Medienmitteilung dazwischen. Sie machte den neuen Festspiel-Modus im Kanton St.Gallen bekannt – und übte scharfe Kritik an den St.Galler Festspielen. Eine Kritik, die sie am Mittwochmittag dann teilweise wieder zurückziehen musste. Doch der Reihe nach.

«IG Kultur Wil vor vollendete Tatsachen gestellt»

Im Sommer 2021 hatte die Kantonsregierung entschieden, dass die Festspiele ab 2023 nur noch jedes zweite Jahr auf dem St.Galler Klosterplatz stattfinden sollen. Im September desselben Jahres wandte sich auf Initiative der IG Kultur Wil ein Komitee von Wiler Institutionen mit einem Schreiben an die Leitung der St.Galler Festspiele, schlug die Stadt Wil als zweiten Austragungsort der St.Galler Festspiele vor und ersuchte um ein Treffen. Wie die IG in ihrem Communiqué vom Mittwochmorgen schreibt, habe sie nach der ersten, vertröstenden Rückmeldung vom 29. September 2021 auf eine Kontaktaufnahme durch den designierten neuen Direktor gewartet.

Nun habe man erfahren, dass die Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen (KTSG) bereits vollendete Tatsachen geschaffen habe und die Festspiele alternierend in St.Gallen und in den Flumserbergen durchführen wolle. Dies notabene, ohne dass eine weitere Mitteilung aus St.Gallen eingetroffen sei. Damit sei die Idee der Festspiele in Wil leider gestorben – zumindest bis auf Weiteres.

Dass nun offenbar bereits ein fertiges Konzept für die Festspiele in den Flumserbergen vorliegt, nimmt die IG Kultur Wil mit Enttäuschung und Befremden zur Kenntnis. Sebastian Koller, Präsident der IG Kultur Wil, liess sich im Communiqué wie folgt zitieren:

«Wir empfinden es als Affront, dass man uns auf diese Weise vor vollendete Tatsachen stellt. Die Festspielleitung hätte uns zumindest informieren können, dass Wil aus dem Rennen ist.»

Vizepräsident Erwin Böhi hielt weiter fest: «Die Nicht-Kommunikation uns gegenüber zeugt von fehlender Sensibilität für die regionalpolitische Bedeutung der Kultur in unserem Kanton. Die Kulturstadt Wil hätte mehr Respekt verdient».

Nicht über Adressänderung informiert

Am Mittwochmittag dann der nächste Akt in der Posse: Sebastian Koller, Präsident der IG Kultur Wil, verschickte ein weiteres Mail an die Medien. In diesem nahm er teilweise Abstand von der Kritik, welche die IG Wil zunächst an den St.Galler Festspielen geäussert hatte. Dies nach einem Telefongespräch, das er mittlerweile mit Jan Henric Bogen, designierter Direktor von Konzert und Theater St.Gallen, geführt habe.

«Wie sich herausgestellte, wollte Konzert und Theater St.Gallen uns mit einem Schreiben, datiert vom 24. November, über den Entscheid betreffend Festspielstandort informieren. Dieses Schreiben konnte aufgrund der zwischenzeitlichen Änderung meiner Privat- und Büroadresse und der abgelaufenen Nachsendefrist nicht zugestellt werden und wurde heute an KTSG retourniert», schreibt Sebastian Koller in seiner Mitteilung. Für das Versäumnis, Kultur und Theater St.Gallen nicht über die Adressänderung informiert zu haben, entschuldige er sich in aller Form.

Grundsätzliche Kritik bleibt bestehen

Der von der IG Kultur Wil kritisierte kommunikative Affront werde durch diese unglücklichen Umstände natürlich relativiert, hält Sebastian Koller weiter fest.

«Es bleibt aber dabei, dass KTSG – entgegen unserem ausdrücklichen Wunsch – nie mit uns Kontakt aufgenommen hat, um die Möglichkeit der Festspiele in Wil genauer zu prüfen.»

Insbesondere weise die IG Kultur Wil darauf hin, dass der Hofplatz, der laut KTSG in Augenschein genommen wurde und für die Festspiele zu klein sei, nicht der einzige mögliche Austragungsort in Wil wäre.

Keine Kritik an den Flumserbergen

«Auch wenn das Schreiben vom 24. November rechtzeitig bei uns angekommen wäre, hätten wir uns sicherlich mit einer Medienmitteilung an die Öffentlichkeit gewandt und das Vorgehen von KTSG kritisiert», schreibt Sebastian Koller weiter. Er betont in der Folge, dass sich die Kritik der IG Kultur Wil ausschliesslich auf die Kommunikation und die ausgebliebene, ernsthafte Prüfung des Standortes Wil beziehe. «Das Konzept der Festspiele in Flumserberg kennen wir nicht, und es liegt uns deshalb fern, dieses in Frage zu stellen. Nun, da der Entscheid gefallen ist, verdienen die Festspiele in Flumserberg selbstverständlich eine Chance.»

Jan Henric Bogen und Sebastian Koller haben gemäss der Mitteilung vereinbart, dass sie sich demnächst in Wil treffen wollen, um sich über anderweitige Kooperationsmöglichkeiten auszutauschen. «Somit hoffe ich, dass unser Gang an die Öffentlichkeit doch noch eine positive Wirkung entfalten wird», schreibt Sebastian Koller abschliessend.

Das sagt Konzert und Theater St.Gallen

Auch Konzert und Theater St.Gallen verschickte am Mittwochmittag eine Medienmitteilung in der Sache. Die Organisatorin der St.Galler Festspiele weist die Kritik der unterlassenen Information zurück. Nach der Zustimmung zum neuen Festspiel-Konzept durch den Verwaltungsrat im November hätten die Verantwortlichen der St.Galler Festspiele die IG Kultur Wil per Postbrief orientiert und sich nochmals für deren Interesse und Bereitschaft zur Kooperation bedankt.

«Leider hat der Brief den Adressaten nicht erreicht, weil seit der ersten Kontaktnahme zwischen der Festspielleitung und der IG Kultur Wil deren Postadresse geändert hat, ohne dass dies gemeldet oder auf der Webseite nachgetragen worden wäre.»

Im Communiqué bekräftigt Konzert und Theater St.Gallen das Interesse an einer Zusammenarbeit mit der IG Kultur Wil, beispielsweise bei der Durchführung von Orchesterkonzerten. (pd/evw/dwa)

