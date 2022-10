Simon Enzler ist mit neuem Programm in der Kellerbühne St.Gallen

Kabarett Von Laubbläsern und Energiepreisen: In seinem neusten Programm platzt Simon Enzler der Kragen In seinem neuen Programm «brenzlig» blickt der Kabarettist Simon Enzler in der St.Galler Kellerbühne mit schwer zu erschütterndem Humor auf eine kolossal entgleiste Welt. Es ist das neunte Bühnenprogramm des Innerrhoders. Rolf App Jetzt kommentieren 13.10.2022, 17.00 Uhr

Simon Enzler stellt in der Kellerbühne sein neues Programm «brenzlig» vor. Bild: Ralph Ribi

Warum denn in die Ferne schweifen? Was für die Partnerwahl in Innerrhoden gilt, das stimmt auch im Journalismus, davon ist der Kabarettist Simon Enzler überzeugt. Ihm reicht das Gratisblättli der Gemeinde, da findet er den Mottbrand auf des Nachbarn Komposthaufen und den neuesten Schwank der Landjugend. Was in der Nähe passiert, ist sowieso viel wichtiger. Was nützt ihm ein intaktes Klima irgendwo in Djibouti, wenn er die Forellen in der Migros posten muss, weil der Bauer mit seiner Gülle wieder einmal den Bach verseucht hat?

Simon Enzler plant einen Bunker

Natürlich ist das alles auf seine krude Art gegen den Strich, das heisst unsere alltägliche Engstirnigkeit gedacht, und reizt das Publikum denn auch von der ersten Sekunde an zum Lachen über sich selbst. «Brenzlig», Enzlers neues Programm, kommt in der St.Galler Kellerbühne rasch zur Sache: zu diesen Laubbläsern, die ihm die Coronazeit vergällt haben, und die uns allen das Gehirn leerpusten. «Richtlärmkanonen» nennt er sie denn auch. Ob hinter der verdächtig uniformen Beschallung nicht am Ende eine Verschwörung steckt? Enzler könnte es sich vorstellen.

«Das ist der beste Beweis.»

So dringt in seine – und unsere – kleine Welt sehr rasch die grosse, bedrohliche ein. Weshalb Enzler auch Land hinzugekauft hat. Die Pläne für einen Bunker sind fast fertig, mit Kegelbahn und viel Platz für Wohnwand, geschnitzten Alpabzug und Flatscreen. Und Vorräten für mindestens ein Jahr. Eine Angst bleibt: Wenn am Ende die Katastrophe doch nicht kommt, ist die Hälfte der Pensionskassengelder umsonst verbaut.

Vaters Kugelgrill «neu interpretiert»

Das alles kommt mit freundlichem Scharfsinn daher, in diesem farbigen Innerrhoder Idiom, das den 46-Jährigen so unverwechselbar macht. Wenn ihm der Kragen platzt, und das tut er oft, dann ist Simon Enzler schwer zu toppen. In irrwitzigen Wendungen schrauben sich seine Geschichten in die Höhe, und ein Abendessen mit drei Vegetariern wird zum kabarettistischen Festessen.

Manchmal kommt auch Nostalgie hoch, und er erinnert sich, mit Blick auf all die hässlichen Robidogs, diese «Sinnbilder der Moderne», die er gerne in die Luft jagen würde, an den ersten August 1988, als er zusammen mit dem Bruder Vaters Kugelgrill mit ein paar Raketen «thermisch neu interpretiert» habe.

«Das hat ausgesehen wie ein Roman Signer.»

Dass der Kabarettist nicht mehr ganz jung ist, aber auch noch nicht alt, das merkt man im zweiten Teil des Abends, wenn ihn Erinnerungen überkommen. Nostalgie ist eine schöne Sache, sie ist die «Schönheitschirurgin der banalen Vergangenheit».

Und weil er jetzt sozusagen zwischen den Generationen steht, blickt er in beide Richtungen. Zu den Jungen, denen er erklärt, was früher das Testbild war. Er ist damals ausdauernd davor gesessen, bis ihn die Eltern in den Garten beordert haben. Heute wäre so jemand schon auf dem Weg zum Webdesigner. Und Tante Margot wäre mit ihren verwackelten Ferienfilmli eine bekannte Youtuberin – und Vetter Franz, der darauf mit Bacardi Cola in der Hand posiert, ein Influencer.

Gesund sterben: Das wäre ein Ziel

Mit Interesse beobachtet Simon Enzler auch im Blick auf seine beiden Buben, wie neue Berufe aus dem Boden schiessen wie Pilze nach einem Regen. Der «Hundefuttervorkoster» ist ein besonderes, gefundenes Fressen für ihn. Im Alter allerdings stellen sich dann andere Fragen. Zum Beispiel, ob es sich noch lohnt, sein Auto vollzutanken, oder ob das schon zur Hälfte Erbmasse ist.

Trotzdem findet dieser schalkhafte Innerrhoder Lebensphilosoph Trost, wenn er an eine immer kürzere Zukunft auch für ihn selbst denkt. Je älter man nämlich wird, desto weniger Möglichkeiten hat man zu sterben. Kinderkrankheiten fallen weg, Extremsportarten ebenfalls, und mit der Pensionierung auch die Arbeitsunfälle. Was heisst: Die Chancen stehen gut, «dass man am Schluss zufrieden und vor allem gesund stirbt».

Das ist doch schon was.

Simon Enzler tritt noch vom 13. bis 15. Oktober jeweils um 20 Uhr in der Kellerbühne auf (Tickets sind fast ausverkauft).

