KABARETT Sie verbindet Kabarett mit Poesie und Komik mit Prosa: Uta Köbernik präsentiert ihr neues Soloprogramm in St.Gallen «Köbernick geht's ruhig an», so das Motto ihres neuen Soloprogramms. Gerade hinter dem Ruhigen lauert bei der erfolgreichen Kabarettistin viel herrliches, quirliges Wortspiel. Der Donnerstagabend in der Kellerbühne St.Gallen war einer voll feiner Poesie, warmherziger Liedermacherkunst und listig lauernder Pointen. Martin Preisser Jetzt kommentieren 16.09.2022, 19.00 Uhr

Aufgewacht und ausgeträumt: Uta Köbernick tritt in ihrem neuesten Programm im Pyjama auf. Bild: PD

Es ist schwierig zu sagen, was sie am besten kann: Schauspielerin, Kabarettistin oder Poetin sein. Uta Köbernick ist auf der Bühne eine quirlige Allrounderin. Und mit ihrem neuen Programm «Köbernick geht's ruhig an» spielt und redet sie sich erneut in die Topliga von geistreicher Satire-Kunst. «Ich wäre so gerne alle Zweifel los», singt sie und lässt sich gerade von den vielen grossen und kleinen Zweifeln zu einem dichten, aber völlig kurzweiligen und wie improvisiert wirkenden Bühnenauftritt hinreissen. Gerade aus dem Bett gestiegen wirkt sie, oder gerade wieder ins Bett gehend. Jedenfalls sei ausgeträumt, sagt sie zur Begrüssung.

Aus Luftblasen Sätze machen

Uta Köbernick macht nicht übliches Kabarett, wo die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen abgearbeitet werden. Aktualität gibt es natürlich, aber die Künstlerin verpackt sie derartig fein und liebenswürdig, dass die geistreichen Verpackungen eigentlich fast das Spannendere sind als der Inhalt selbst. «Ich bin aus der Luft gegriffen», heisst eines der unzähligen Wortspiele dieses charmanten Abends. Und mit leichter Hand und quirlig macht Uta Köbernick aus Luftblasen Sätze, die sitzen, die man sich auf der Zunge zergehen lassen möchte, bevor schon das nächste Sprachspiel kommt.

Selten erlebt man einen Kabarettabend, bei dem die Künstlerin derartig schnell Kontakt zum Publikum aufnimmt und ihn auch bis zum Schluss durchhalten kann. Selten war es so spannend, jemandem beim Zählen auf 83 zuzuhören. 83 Kärtchen hat Uta Köbernick parat, aus denen das Publikum immer wieder eines ziehen darf - für die nächste Nummer.

Sprache mit Sogwirkung

Uta Köbernick erzeugt mit ihrer Sprache eine Sogwirkung, sei es, dass sie liest, dass sie singt oder einfach quasselt. Das ist nicht Kabarett, das nur witzig vorträgt, sondern Kabarett, das von der Kabarettistin selbst viel erzählt. Uta Köbernick ist sehr bei sich, und daher wirken ihre Pointen auch so direkt. Sie gibt es selbst zu, wenn sie sagt, sie unterbreche sich selbst immer wieder. Plaudern und Tiefsinn, Unschuldiges und Scharfzüngiges, Anspruchsvolles und Liebenswürdiges: Eigentlich hat es Uta Köbernick faustdick hinter den Ohren, sie kann es einfach völlig charmant verpacken, so, dass man richtig aufpassen muss, so frech und unverblümt kommt der nächste bissige Satz um die Ecke.

Hochkulturelle Aneignung

Thema kulturelle Aneignung: Gleich dreimal und gleichzeitig geht Uta Köbernick ihr in die Falle. Mit der Ukulele aus Hawaii, mit der sie sich begleitet und auf Italienisch eine berühmte Opernarie von Händel parodiert. Kulturelle Aneignung wird hier zur hochkulturellen Aneignung. Das ist einfach so klug auf den Punkt gebracht! Uta Köbernick mag Wörter, liebt das Suchen nach Sprachgenauigkeit über alles, sucht lustvoll nach dem Sinn hinter Sätzen. Das macht den Abend so genussvoll, weil sich Kabarett mit Poesie verbindet, Komik mit feinster Kurzprosa, Schnoddrigkeit mit genauester Sprachbeherrschung. Umso schöner, dass es Uta Köbernicks Texte im Herbst als Buchform geben wird.

Uta Köbernick am Arosa Humorfestival 2016. Quelle: Youtube

Uta Köbernick ist auch eine wunderbare Liedermacherin voller Poesie und Ehrlichkeit. Viel Licht auf ihre Ostberliner Kindheit wirft die seit 20 Jahren in der Schweiz lebende und mit vielen Preisen gesegnete Künstlerin dabei. Voll Nostalgie und oft mit feiner Kindlichkeit gerät der Blick zurück auf die eigenen Wurzeln, auch auf die ihrer Aneignung von Sprache. Was die Kabarettistin so nahbar macht, ist auch ihre Fähigkeit, das Tun auf der Bühne immer wieder selbst zu ironisieren, aus der Rolle zu fallen, Liedanfänge zu «vergessen», scheinbar kein Regiekonzept zu haben.

Da bleiben die Zuschauenden stets in einer wohlwollenden Erwartungshaltung, immer mit gespitzten Ohren. Uta Köbernick tritt im Pyjama auf, mit schwarzen Lederstiefeln an den Füssen. Statt Verbeugung gibt es eine kleine Yogaschau. Und hinter dem Vorhang verschwindet sie nach der Vorstellung nicht, sondern räumt auf der Bühne auf, während das Publikum nach einem wunderschönen, feinen Abend in die frühherbstliche Nacht entlassen wird.

Nochmals: Sa, 17.9., 20 Uhr, Kellerbühne St.Gallen

