Jubiläumsbuch 40 Jahre brav und frech im Rampenlicht: Das Phönix Theater Steckborn feiert sich mit einem lesenswerten Erinnerungsalbum Manie und Robustheit waren nötig, um 1981 am Untersee ein Theater zu gründen – und es vier Jahrzehnte lang weiterzuentwickeln. Das Buch «leise und laut. brav und frech» blickt zurück und kühn nach vorn. Auch künftig will das Phönix Theater im malerischen Steckborn «Weltstädtisches pflegen». Bettina Kugler 20.01.2023, 05.00 Uhr

Maya Schnewlin, Philippe Wacker und Béatrice Wacker 1998 in der Eigenproduktion «Die Nase». Bild: zVg

«Es ist ein märchenhafter Ort, märchenhaft gelegen am See, mit einer Geschichte, die ein bisschen an ein Märchen erinnert, und mit Menschen, die gerne hier ihre Geschichten auf die Bühne zaubern»: Kann man ein Theater abseits der kulturellen Zentren schöner loben als die weitgereiste, unter anderem für die «Neue Zürcher Zeitung» tätige Tanzkritikerin Lilo Weber? Bescheiden versteckt das Phönix Theater Steckborn, gerade vierzig Jahre alt geworden, den Beitrag der Journalistin unter dem Titel «Ein Schaufenster» weit hinten in der Jubiläumspublikation «leise laut. brav und frech».