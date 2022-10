Interview «Wir sind nicht lebensmüde»: Ostschweizer Thrash-Metal-Band gibt ein Konzert in Kiew Die Ostschweizer Thrash-Metal-Band Honor reist am Mittwochmorgen nach Kiew, um dort am Wochenende ein Konzert zu geben. Dass die Ukraine Kriegsgebiet ist und das gerade erst Raketenangriffe auf die Hauptstadt stattfanden, mit zahlreichen Toten und Verletzten, hält sie nicht davon ab. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 11.10.2022, 17.00 Uhr

Jan Schäfer, Tobias Glarner (nicht mehr in der Band), Luca Ramsauer und Donagh Ramseyer (v.l.). Bild: Melissa Mangold

«Ich bin im Zwiespalt. Wenn jetzt russische Truppen in Kiew einmarschieren, gehen wir natürlich nicht. Aber wir möchten das Konzert durchziehen», sagt Donagh Ramseyer, Mitglied der Ostschweizer Thrash-Metal-Band Honor, am Telefon. Es ist Montagabend, 10. Oktober. Den ganzen Tag hindurch gibt es neue Meldungen über russische Raketenangriffe in ukrainischen Grossstädten. Darunter auch Kiew. Mehrere Bomben schlagen in der Hauptstadt ein - etliche Menschen sterben oder werden verletzt. Donagh Ramseyer und seine Bandkollegen Jan Schäfer und Luca Ramsauer - alle im Alter zwischen 20 und 25 Jahren - werden sich auf den Weg nach Kiew machen und spielen dort am Samstagabend ein Konzert. Danach soll es wieder in die Schweiz gehen. «Wir entscheiden heute noch», so Ramseyer.

In Kiew sind am Montag mehrere Raketen eingeschlagen, es gab Tote und Verletzte. Habt ihr keine Angst in die Hauptstadt zu reisen?

Donagh Ramseyer bei einem Auftritt. Bild: Melissa Mangold

Donagh Ramseyer: Uns ist bewusst, dass die Ukraine ein Land im Krieg ist. Die Angst ist nach den Nachrichten von Montag wieder da. Es war mehrere Monate lang ruhig in Kiew. Stand jetzt fahren wir am Mittwochmorgen los. Wir informieren uns fortlaufend - auf dem Weg und wenn wir an der Grenze angekommen sind. Wir haben in Kiew einen Job zu erledigen. Wir müssen ausblenden, was dort los ist, sonst fallen wir in ein Loch.

Es wird allgemein davon abgeraten in die Ukraine zu reisen. Wieso macht ihr es trotzdem?

Wir sind uns der Gefahren definitiv bewusst. Wir sind nicht lebensmüde. Ich glaube aber nicht, dass wir in Kiew in Lebensgefahr schweben werden. Es fallen Bomben und Raketen - aber die Wahrscheinlichkeit, dass es mich trifft, ist klein. Es kann sein, dass ich kurz vor der Abfahrt sage: Es ist mir zu gefährlich.

Honor hat einen Song über den Krieg in der Ukraine herausgebracht:

Was müsst ihr auf eurer Reise in die Ukraine beachten?

Wir haben einen Bus gemietet, da das Fliegen derzeit nicht möglich ist. Das wichtigste ist, dass wir keine Militärausrüstung dabei haben. Nur schon ein Militärrucksack geht nicht. Es kann schon kritisch werden, wenn du eine grüne Tasche bei dir hast. Wir mussten auch schauen, dass wir im Pass keine russischen Stempel haben. Das haben unsere Kontakte in der Ukraine mehrmals betont.

Was sagen eure Familie, Freunde und Fans zur Reise?

Viele fragen, ob wir wahnsinnig sind, andere finden es cool, dass wir etwas unternehmen. Die Familie und unsere Freunde machen sich Sorgen. Wir erklären dann aber, dass man diese Situation rational anschauen muss. Während wir in Kiew sind, schreiben oder telefonieren wir mit unseren Angehörigen.

Wieso ist euch das Konzert in Kiew so wichtig?

Dazu gibt es eine Vorgeschichte. Wir wollten im März in der Ukraine auf Tour gehen. Ursprünglich war es ein Abenteuer: Wir wollten als kleine Band im Ausland spielen. Wir wurden für vier Gigs gebucht. Das hat uns mega gefreut. Dann kam der Krieg. Das hat uns alle sehr getroffen – wir haben davon gehört, dass Leute von anderen Bands gestorben sind, ihre Häuser zerstört wurden oder sie flüchten mussten. Daraufhin sind wir mit einem Bus voller Hilfsgüter an die Grenze gefahren. Dort haben wir eine ukrainische Familie kennengelernt und diese in die Schweiz mitgenommen. So haben wir eine Beziehung zur Ukraine und eine Fanbase aufgebaut.

Wieso denkt ihr, dass die Bevölkerung in Kiew gerade jetzt so ein Konzert braucht?

Mit unserem Konzert am Destroyer Fest in Kiew wollen wir den Menschen dort ein Stück Normalität geben. Ich weiss, es tönt wahnsinnig, wenn ich das so sage, vor allem, weil gerade die Raketenangriffe stattgefunden haben. Wenn wir am Sonntag miteinander gesprochen hätten, hätte das alles noch anders getönt. Aber ich sehe es so: Kiew ist eine Millionenstadt, es gibt so viele Ukrainerinnen und Ukrainer die nicht flüchten können. Und wir arroganten Westler trauen uns nicht dorthin.

Es ist selten, dass eine ausländische Band in der Ukraine spielt - auch schon vor dem Krieg war das so. Wir wollen den Leuten zeigen, dass sie nicht alleine sind. Ich kann mich nicht in ihre Lage versetzen – doch sie fühlen sich bestimmt verlassen. Der Krieg dauert nun schon acht Monate und für uns hier ist es schon fast normal. Unsere Band will zeigen, dass wir die Menschen in der Ukraine sehen und unser Bestes für sie geben.

Am Dienstagmorgen kommt eine E-Mail von Donagh Ramseyer: «Die Reise und das Konzert finden wie geplant statt. Am Mittwochmorgen fahren wir los.» Ob es tatsächlich dazu kommt, wird sich zeigen, wenn die drei im Tourbus sitzen.

Die Band spielt Ende Oktober mehrere Konzerte in der Ostschweiz.

