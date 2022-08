Kulturkosmonauten zeigen eine Retrospektive im Kinok St.Gallen

Interview «Wir sind in abenteuerliche kreative Projekte geraten»: Die Kulturkosmonaten haben während der Pandemie neue, internationale Formate ausprobiert Vor sechs Jahren ging die St.Galler Autorin Pamela Dürr mit den Kulturkosmonauten an den Start; seither haben 69 Workshops unter professioneller künstlerischer Leitung mit Jugendlichen aus aller Welt und aus diversen sozialen Gruppen stattgefunden. Wie die Pandemie ihre Kreativität noch beflügelt hat, zeigen nun mehrere Kurzfilme: Am 31.August sind sie im Kinok St.Gallen zu sehen. Nina Rudnicki Jetzt kommentieren 29.08.2022, 17.00 Uhr

Pamela Dürr, künstlerische Leiterin der Kulturkosmonauten: In den vergangenen sechs Jahren haben insgesamt 2500 Jugendliche an bisher 69 Workshops teilgenommen. Bild: Ralph Ribi

Zu kleinen Fallschirmen umfunktionierte Corona-Masken landen auf einem Kiesplatz. Ein aus Schrott gebautes Spaceship steht mitten auf einem vermüllten Strand in Peru. Jugendliche aus verschiedenen Ländern blicken herausfordernd in die Kamera: «We are many!»: Das sind drei exemplarische Szenen aus «Space Visit», das am 31. August im Kinok in St.Gallen zusammen mit weiteren Video-Essays die Arbeit der Kulturkosmonauten beleuchten wird. Bei den Kulturkosmonauten handelt es sich um ein Workshop-Format der St.Galler Autorin und Theaterpraktikerin Pamela Dürr: Künstlerinnen und Künstler suchen zusammen mit Jugendlichen nach einem Thema, das sie bewegt und bringen dieses auf die Bühne – oder nun, nach zwei Corona-Jahren, erstmals ins Kino.

Wieso braucht es eine Retrospektive auf die Arbeit der Kulturkosmonauten?

Pamela Dürr: In Form von fünf Video-Essays zeigen wir eine Auswahl unserer Projekte mit Jugendlichen während der Corona-Pandemie. Damals konnten wir auf einmal nicht mehr live aufführen und suchten andere Formen, um das Publikum zu erreichen. Nach anfänglicher Unsicherheit, was überhaupt möglich sein würde, sind wir in ganz abenteuerliche, kreative Projekte hineingeraten.

Was sind das für abenteuerliche Projekte?

Als der Lockdown kam, arbeiteten wir gerade mit sehr engagierten Jugendlichen zusammen. Sie nahmen uns richtig in die Pflicht und wollten, dass wir trotzdem weitermachen. Und sie brachten auch sofort eigene Ideen ein, wie es weiter gehen könnte: «Velotheater!» - «Einen Tanzfilm drehen!» - «Gemeinsam Geschichten schreiben!». Jemand hatte die Idee, dass bei einem digitalen Projekt ja auch die Cousine in der Türkei mitmachen könnte. Jemand anderes wollte zusammen mit der besten Freundin in Belarus eine Tanzchoreografie einstudieren.

Nach einem Workshop kommen viele Jugendliche weiterhin gern ins wöchentliche Training der Kulturkosmonauten. Bild: zVg

Und wie haben Sie darauf reagiert?

Seitens der Leitung dachten wir: «Stimmt, das geht ja!» Auf einmal arbeiteten junge Menschen aus der Schweiz, Peru, Ägypten und Polen an einer gemeinsamen Sache. So ist auch das internationale Projekt «Space Visit» entstanden, das als einer der Videoessays im Kinok zu sehen sein wird. Ich hätte vor zwei Jahren niemals gedacht, dass wir in fünf Tagen ein Projekt mit 80 Jugendlichen aus aller Welt umsetzen würden.

Könnte man sagen, die Pandemie hat den Kulturkosmonauten einen Schub gegeben? Wo steht das Projekt momentan?

Ja, die Pandemie hat uns zu Formen und Kollaborationen geführt, die wir sonst nie ausprobiert hätten. Wir haben in der ganzen Zeit kein einziges Projekt abgesagt. Insgesamt haben wir in den sechs Jahren seit unserer Gründung mit 2500 Jugendlichen zusammengearbeitet und 69 Workshops gegeben. Wir haben mittlerweile einen Pool von rund 30 professionellen Künstlerinnen und Künstlern, die mit uns zusammenarbeiten.

Vor Publikum aufzutreten, ist der krönende Abschluss eines Workshops der Kulturkosmonauten - hier 2018 im Jugendkulturraum flon in St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Und bei den Kulturkosmonauten machen alle Jugendlichen sofort mit? Es stellen sich ja nicht alle gerne in den Vordergrund.

Am Anfang steht bei den Jugendlichen meist ein grosses Fragezeichen in den Augen. Aber uns geht es darum, die Jugendlichen zu fragen, was sie beschäftigt. In den Workshops führt das schnell zu einer explosiven Eigenaktivität. Nach fünf Workshops mit den Integrationsklassen der GBS St.Gallen gaben am Ende von 82 Teilnehmenden 80 an, dass sie weiterhin kreative Projekte umsetzen wollen. Die Jugendlichen sind stolz auf das, was sie in so kurzer Zeit zustande bringen und zeigen können. Daher ist Publikum auch so wichtig. Und dieses bekommt im Gegenzug einen Einblick, wie wir mit unseren Projekten und den Jugendlichen an Bord als Raumschiff die Gesellschaft erkunden.

Video-Essays der «Kulturkosmonauten-Retrospektive» & Gespräch mit Beteiligten und KünstlerInnen, Kinok St.Gallen, 31. August, ab 18 Uhr. Reservation empfohlen!

