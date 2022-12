Pussy Riot geben ein Konzert in der Grabenhalle St.Gallen

Interview «Wir müssen so laut wie möglich über den Krieg reden»: Die russische Protestband Pussy Riot kommt nach St.Gallen Am 27. Dezember gibt die feministische Punkband Pussy Riot ein Konzert in der Grabenhalle St.Gallen. Im Interview spricht Bandmitglied Olga Borisova über das aktuelle Bühnenprogramm, eine Spendensammlung und Putins Wahn. Steffen Rüth Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Maria «Mascha» Aljochina (links) und Olga Borisova, Mitglieder der russischen Protestband Pussy Riot, während eines Konzerts im Mai 2022. Bild: Imago

Seit das feministisch-queere Kollektiv 2012 in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale seinen legendären Auftritt hatte, weiss so ziemlich die ganze Welt, wofür Pussy Riot steht. Nämlich für den Kampf gegen Wladimir Putins Diktatur, aber auch für das Eintreten für Menschenrechte insgesamt, jüngst erst protestierten einige Pussy-Riot-Aktivistinnen bei der WM in Katar. Am 27. Dezember kommen vier Mitglieder für ein Konzert in die Grabenhalle St.Gallen, mit dabei ist auch Maria «Mascha» Aljochina, eine der Gründerinnen, sowie ihre enge Vertraute Olga Borisova.

Wie kam es zu dem Konzert in St.Gallen?

Olga Borisova: Wir sind eingeladen worden und freuen uns wirklich sehr, in St.Gallen aufzutreten. Obwohl unser Auftritt am Tag nach Weihnachten stattfindet, haben die Leute Lust auf eine energiegeladene politische Show, mit deren Besuch sie ausserdem noch etwas Gutes bewirken.

Was denn?

Einen Teil der Einnahmen spenden wir an ein Kinderkrankenhaus in Kiew. Das ist das Mindeste, was wir als Russinnen tun können in dieser Situation. Über den Krieg muss so laut wie möglich gesprochen werden.

Pussy Riot wurde 2012 weltberühmt, als die Aktivistinnen um Maria Aljochina und Nadeschda Tolokonnikowa mit Sturmhauben getarnt auf den Altar der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale sprangen und ihr Protestlied «Gottesmutter, du Jungfrau, vertreibe Putin» anstimmten.

Olga Borisova. Bild: Imago

Man kann nicht sagen, wir hätten euch nicht gewarnt. Wir wussten immer, was für ein brandgefährlicher Mensch Wladimir Putin ist. Seit zehn Jahren demonstriert Pussy Riot gegen dieses Regime. Der Westen hat sehr lange weggehört, und dem Geldverdienen eine höhere Bedeutung beigemessen als der politischen Situation. Jetzt haben wir seit fast einem Jahr diesen Angriffskrieg, und es ist wichtiger denn je, über Putins Kriegsverbrechen zu sprechen, über politische Gefangene in Russland und über die humanitäre Katastrophe in der Ukraine, die er verursacht hat.

Hat die russische Invasion die Arbeit von Pussy Riot verändert?

Wir tun, was wir tun können, um mit unserem Aktivismus Aufmerksamkeit und Hilfen zu generieren. Dafür sind wir seit Mai fast ohne Pause auf Tournee in Europa, haben eine intensive, arbeitsreiche Zeit gehabt, die bei allem Ernst auch riesig Spass gemacht hat. Wir haben bei unseren Shows viele ukrainische Geflüchtete kennen gelernt, und wir haben auch viele Russinnen und Russen gesehen, die das Regime ablehnen und das Land verlassen haben. Was ich aber gar nicht mag, ist die Sichtweise mancher, die denken, dank Putins Krieg boome unser Geschäft.

Musikvideo zum Song «Panic Attack» vom neusten Album «Matriarchy Now» (2022). Video: Youtube

Gibt es in Russland eigentlich auch eine Widerstandsbewegung oder trägt die Bevölkerung Putins Krieg mit?

Das Staatsfernsehen betreibt nach wie vor sehr schrille Propaganda, die auch zum Teil wirkt. Aber es gibt durchaus eine sehr aktive Antikriegsbewegung in Russland. Die Szene ist überwiegend jung und dezentral organisiert. Es gibt sehr viele kleine Protestaktionen, viele laufen unter dem Radar, und natürlich berichten die Medien nicht. Aber keinesfalls beugt sich ganz Russland Putins Wahn.

Wo leben Sie gerade überhaupt?

Im Moment bin ich bei Freunden in Holland, aber wir alle sind quasi heimatlos momentan.

Maria Aljochina sorgte im Frühling für Schlagzeilen, als sie verkleidet als Essenslieferantin aus Russland stürmte, weil ihr Hausarrest in Straflager umgewandelt werden sollte.

Ja, das war ein bisschen wie im Spionagethriller. (lacht) Eine echte Spezialoperation. Wir alle waren an dem Coup beteiligt, sie aus Russland zu schleusen.

Video: Youtube

Könnten Sie aktuell in Ihr Heimatland zurückkehren?

Nein, wir alle würden verhaftet und für zehn Jahre oder so ins Gefängnis kommen. Ich kann momentan nicht zurück nach Russland. Aber der Fokus sollte nicht auf uns liegen. Wir haben unsere europäischen Visa und sind hier sicher. Klar ist es traurig, dass ich an Weihnachten nicht meine Eltern besuchen kann, aber das ist doch kein Vergleich zum Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer, die gerade in der Kälte ausharren und täglich Angst um ihr Leben haben müssen.

Das Bühnenprogramm von Pussy Riot basiert auf Maria Aljochinas Buch «Riot Days», an dem Sie mitgearbeitet haben. Was genau erwartet das Publikum?

Eine Kombination aus Performance, Punkmusik, visueller Kunst und Dokumentationstheater. Mascha und ich treten auf, uns unterstützen Diana Burkot und Taso Pletner. Ich verspreche, es wird wild und grossartig. (lacht)

Hinweis: Pussy Riot live, 27.12., 20.30 Uhr, Grabenhalle St.Gallen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen