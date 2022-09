Kulturchefin Monika Knill über das neue Thurgauer Kulturkonzept

Migration Flüchtlingshalle an der Kunstgrenze: Konstanzer Gemeinderat schlägt Klein Venedig als Standort für eine Notunterkunft vor

Die Stadt Konstanz plant Leichtbauhallen für Flüchtlinge und hat zwei Standorte im Visier. Einer im Industriegebiet, der andere direkt an der Grenze zur Schweiz. Die Politik will nämlich verhindern, dass Flüchtlinge in Sporthallen von Vereinen oder Schulen unterkommen müssen.