Kultur im Tankkeller Egnach: Die Initianten ziehen Bilanz

Interview «Wir haben viel Gratisarbeit reingesteckt»: Die Initianten des Projekts «Kultur im Tankkeller» in Egnach ziehen Bilanz Zeitgenössische Kunst, Jodelkonzerte und elektronische Soundperformances: Von Anfang März bis Ende Mai war die ehemalige Mosterei in Egnach ein Ort der Kultur. Andrin Uetz und Pascal Leuthold, die Initianten des Zwischennutzungsprojekts «Kultur im Tankkeller», blicken zufrieden zurück. Claudio Weder Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Die Köpfe hinter dem Projekt «Kultur im Tankkeller»: Programmchef Andrin Uetz (links) und Projektleiter Pascal Leuthold. Bild: Michel Canonica

Am vergangenen Wochenende ging das Projekt «Kultur im Tankkeller» zu Ende. Wie lautet Ihr Fazit?

Andrin Uetz: Wir sind mehr als zufrieden – und überrascht, wie gut es funktioniert hat. Wir haben keine einzige negative Rückmeldung erhalten. Am meisten überrascht hat mich, wie offen die Besucherinnen und Besucher waren – auch gegenüber den experimentelleren und provokativeren Kunstarbeiten.

Pascal Leuthold: Das Publikum war sehr durchmischt, das war schön. Wir hatten Senioren, die sich Jodlerkonzerte anhörten, und junge Erwachsene, die zu elektronischer Musik tanzten.

Andrin Uetz: Speziell war auch, dass alle Arbeiten eigens für diesen Ort kreiert wurden. Mit der Mosterei und dem Apfel haben wir zudem ein Thurgauer Klischee aufgenommen und dekonstruiert. Wir wollten dessen Vielfalt aufzeigen, ohne dabei die Region historisch zu verklären. Ich bin der Meinung, dass uns das gelungen ist.

Wie viele Besucherinnen und Besucher hatten Sie?

Andrin Uetz: Rund 5000. Wenn wir die Schulklassen und Gruppenführungen dazu zählen, waren es 6000.

Die Neon-Installation von Urs Burger war eines von insgesamt elf Kunstwerken, die in den Kellerräumen der Mosterei besichtigt werden konnten. Bild: Reto Martin

Sind Sie traurig, dass es nun vorbei ist?

Andrin Uetz: Nein. Drei Monate waren genau richtig. Als Musiker weiss ich, dass jedes Konzert oder Festival einmal zu Ende ist. Auch beim Tankkeller-Projekt brauchte es dieses «Ablaufdatum», sonst hätte es nicht funktioniert.

Pascal Leuthold: Es war ja auch klar als dreimonatiges Projekt konzipiert. Würden wir es weiterziehen wollen, bräuchten wir mehr Betriebspersonal…

Andrin Uetz: … und mehr Geld. Wir haben wahnsinnig viel Gratisarbeit reingesteckt. Pascal hatte als Projektleiter bis zu Beginn des Projekts ein Vollzeitpensum – und mir ging es während der vergangenen drei Monate so. Da blieb nicht viel Zeit für anderes.

Seit dem 1. Juni gehört das Mosterei-Areal der Immobilienfirma Mettler2Invest, die darauf demnächst 150 neue Wohnungen errichten will. Wie kommen Sie mit dem Abbau voran?

Andrin Uetz: Wir haben am Montag mit dem Abbau begonnen, er läuft auf Hochtouren. Wir haben aber noch bis Ende Monat Zeit, dann müssen wir definitiv draussen sein. Am 24. Juni findet zum Abschluss eine Gant statt, bei der ein Teil des Tankkeller-Inventars wie Teppiche, Lampen, Dekoration, Foulards und Kuriositäten versteigert wird.

Das heisst: Auch das Bistro wird verschwinden? Sie hatten ja einst die Idee, dieses allenfalls weiter zu betreiben.

Andrin Uetz: Damit das Bistro funktionieren konnte, brauchte es die Kunstinstallationen und die Veranstaltungen. Der Aufwand, das Bistro längerfristig so zu betreiben, dass es einigermassen rentiert, wäre zu gross. Trotzdem wäre es wünschenswert, wenn die Mettler2Invest AG hier ein Bistro errichten würde; es ist auf jeden Fall ein spannender Standort.

Im Tankkeller-Bistro gab es nicht nur Verpflegung. Hier fanden auch kleinere Veranstaltungen wie Singer-Songwriter-Abende oder Lesungen statt. Bild: Alfi Bissegger

Blicken wir nochmals zurück. Warum hat Ihr Projekt so gut funktioniert?

Pascal Leuthold: Wir legten zum einen viel Wert auf Regionalität. Von Anfang an haben wir versucht, möglichst viele lokale Kompetenzen zu nutzen: Wir hatten rund 70 Unternehmen, die uns beim Aufbau halfen oder uns sponsorten, und Stiftungen, die uns finanziell unterstützten. Diese breite Vernetzung war enorm wichtig.

Andrin Uetz: Ausschlaggebend war aber auch das Programm. Für die Kunstinstallationen im Untergeschoss haben wir elf Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die regional bekannt sind. Zudem gaben wir lokal verankerten Gruppen wie dem Männerchor Egnach eine Plattform; auch diese brachten viele Leute mit.

Eine Rolle spielte sicherlich auch der Ort: Die Räumlichkeiten der ehemaligen Mosterei sind beeindruckend.

Pascal Leuthold: Die Mosterei ist auf jeden Fall ein Ort, der eine spezielle Geschichte hat, die auch sehr verbindend ist. Viele Leute können sich mit dem Gebäude und der Geschichte identifizieren.

Andrin Uetz: Genau das machte das Projekt auch aus. Es ist aus diesem historisch bedeutenden Ort heraus entstanden. Die beteiligten Künstlerinnen und Künstler haben nicht sich selber inszeniert, sondern gemeinsam an einer Geschichte gearbeitet. Das Miteinander stand über allem.

Das zwölf Meter hohe Steriltanklager ist das Herzstück der Mosterei. Hier fanden elektronische Soundperformances und Heavy-Metal-Konzerte statt. Bild: Reto Martin

Vor Beginn des Projekts sagten Sie, der Tankkeller solle ein sozialer Treffpunkt werden. Haben Sie dieses Ziel erreicht?

Andrin Uetz: Ja. Das hat sehr gut funktioniert. Und ich glaube, das hat auch eine nachhaltige Wirkung. Wir konnten mit dem Projekt einen Impuls geben: Die Leute kamen nach zwei Jahren Corona wieder zusammen, dabei sind auch neue Freundschaften entstanden.

Pascal Leuthold: Man merkt, dass hier in Egnach ein Bedürfnis besteht nach einem Ort, an dem etwas los ist, wo sich die Leute treffen und etwas trinken können. Die Frage ist nur, wie gross dieser Ort sein soll. «Kultur im Tankkeller» war ein ziemlich grosses Projekt, dieses längerfristig zu betreiben, wäre zu aufwendig.

Andrin Uetz: Es hat aber Modellcharakter. Jetzt hoffen wir, dass die Energie auf andere Projekte überschwappt.

Braucht die Ostschweiz mehr Zwischennutzungsprojekte im Stil von «Kultur im Tankkeller»?

Andrin Uetz: An Projekten mangelt es nicht. Was es wirklich bräuchte, ist eine gute Förderung dieser Projekte. Wir haben, wie bereits gesagt, viel Gratisarbeit reingesteckt; das dürfte eigentlich nicht sein. Wir haben uns das aber trotzdem geleistet, weil wir Feuer gefangen haben für dieses Projekt.

Pascal Leuthold: Es braucht nicht mehr Zwischennutzungen. Ich habe «Kultur im Tankkeller» auch nicht als Zwischennutzung verstanden; für mich war es einfach ein eigener, spezieller Ort, den wir mit Kunst, Kultur und Kulinarik bespielt haben.

Diese 15 Meter tiefen Stahltanks bespielte Soundtüftler Andy Guhl mit einer interaktiven Klanginstallation. Bild: Reto Martin

Würde denn ein solches Projekt auch an anderen Orten funktionieren?

Andrin Uetz: Auf jeden Fall. Dass «Kultur im Tankkeller» so gut funktioniert hat, liegt nicht an Egnach oder an der Mosterei. Das Wichtigste sind die richtigen Leute. Und diese findet man überall.

Pascal Leuthold: Ein gut organisierter Verein ist das A und O.

A propos Verein: Wie geht es mit dem Verein Kerngehäuse weiter, der hinter dem Projekt steht?

Andrin Uetz: Er bleibt vorläufig bestehen. Es sind auch schon Leute auf uns zu gekommen mit Ideen für weitere Orte, die man bespielen könnte. Mehr kann ich dazu aber noch nicht sagen. Auch ob Pascal und ich bei einem allfälligen weiteren Projekt erneut die Leitung übernehmen würden, wissen wir noch nicht.

Pascal Leuthold: Es hat aber definitiv einen Reiz, wieder einen solchen Ort wie die Mosterei Egnach zu finden und etwas Spezielles daraus zu machen.

Öffentliche Versteigerung des Tankkeller-Inventars: 24. Juni, 17 bis 19 Uhr, Tankkeller-Bistro Egnach (Bahnhofstrasse 4). Infos unter tankkeller.ch

