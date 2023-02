Interview «Ich lerne jetzt Autofahren»: Peter Stohler leitet ab diesem Herbst das Kunstmuseum Thurgau Der 55-jährige Kunsthistoriker kommt zurück in die Ostschweiz: Von 2013 bis 2018 war er Direktor des Kunstzeughauses Rapperswil-Jona. Der gebürtige Berner ist der erste Ostschweizer Museumsdirektor, der auf den Rollstuhl angewiesen ist. Christina Genova Jetzt kommentieren 23.02.2023, 05.00 Uhr

Peter Stohler ist der erste Ostschweizer Museumsdirektor, der Rollstuhlfahrer ist. Bild: PD

Am 1. Oktober wird Peter Stohler Direktor des Kunstmuseums Thurgau und des Ittinger Museums in der Kartause Ittingen. Der 55-Jährige tritt die Nachfolge von Markus Landert an, der nach über 30 Jahren als Direktor pensioniert wird.

Was hat Sie dazu bewogen, sich für die Leitung des idyllisch gelegenen Kunstmuseums Thurgau zu bewerben, das nicht gerade ein Hotspot der Schweizer Kunstszene ist?

Peter Stohler: Das Kunstmuseum schafft erfolgreich den Spagat zwischen regionaler und internationaler Kunst. Auch die Sammlung mit dem Schwerpunkt in der Aussenseiterkunst hat mich angesprochen – das hat nicht jedes Museum. Die ehemalige Kartause ist ein spezieller Ort, wie es ihn nur einmal gibt in der Schweiz, dieser «Doppelpack» von Ittinger Museum – Kloster mit Erklärung, wie ich es nenne – und Kunstmuseum. Es braucht einen Effort, um hinzufahren, Ittingen liegt nicht auf dem Weg. Doch ist man einmal vor Ort, hat man ein einzigartiges Ambiente.

Sie übernehmen ein sanierungsbedürftiges Museum. Die Gesamterneuerung ist frühestens 2028 abgeschlossen. Wie gehen Sie damit um?

Der bevorstehende Umbau schreckt mich nicht. Grundsätzlich finde ich es positiv, dabei zu sein. So kann ich meine Sicht in den Planungsprozess einbringen. Selbstverständlich hoffe ich, dass der Zeitplan eingehalten wird und es nicht zu grossen Verzögerungen kommt. Wichtig ist, dass der Museumsbetrieb auch während des Umbaus weitergeht.

Wie gut sind Sie in der Thurgauer Kunst- und Kulturszene vernetzt?

Noch habe ich relativ wenige Kontakte. Ich kenne Judit Villiger vom Haus zur Glocke in Steckborn. Rachel Lumsden, die in Arbon ihr Atelier hat, habe ich im Kunstzeughaus Rapperswil-Jona ausgestellt. Die Kunsthalle Arbon und den Kunstraum Kreuzlingen hatte ich bisher noch nicht auf dem Radar, aber dessen kürzlich verstorbenen Kurator Richard Tisserand kannte ich und auch den neuen Co-Kurator Ueli Vogt. Ich mache mich darauf gefasst, dass ich viel werde reisen müssen. Ich lerne jetzt Autofahren.

Hatten Sie bisher keinen Führerschein?

Doch, aber ich nehme jetzt Fahrstunden in einem umgebauten Auto. Seit einem Unfall vor gut zwei Jahren bin ich für längere Strecken auf den Rollstuhl angewiesen. Zurzeit bin ich in einer intensiven Rehabilitation in Basel und hoffe, dass sich meine Gehfähigkeit noch verbessert.

Wie steht es um die Barrierefreiheit in Ittingen?

Die Museen sind leider anders als angegeben nicht barrierefrei. Das Kunstmuseum ist für Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, nur über den Hintereingang zugänglich und an manchen Stellen müssen Rampen angebracht werden. Das ist nicht mehr zeitgemäss, das muss sich ändern. Deshalb ist das Bauprojekt in dieser Hinsicht eine Chance.

Zur Person Nach einer Ausbildung zum Filmemacher studierte Peter Stohler Kunst- und Filmwissenschaften. Von 2013 bis 2018 leitete er das Kunstzeughaus Rapperswil-Jona. Danach war er während drei Jahren Geschäftsführer und Programmleiter der Grimmwelt, eines Museums über die Gebrüder Grimm, in Kassel. Peter Stohler lebt in Zürich. (gen)

Als Direktor des Kunstzeughauses Rapperswil-Jona entwickelten Sie für junge Kunstschaffende die Plattform «Seitenwagen». Könnten Sie sich ein ähnliches Format auch für den Thurgau vorstellen?

Ja, aber ich kenne die Kunstszene noch zu wenig. Meine Überzeugung war, den Künstlerinnen und Künstlern, die noch nie eine grosse Einzelausstellung hatten, einen ersten Auftritt zu ermöglichen.

Welche weiteren Ideen haben Sie für das Kunstmuseum?

Die Sammlung braucht einen Raum für eine permanente Ausstellung. Ich würde gerne Persönlichkeiten einladen, sich mit der Sammlung auseinanderzusetzen. Leute, die nicht aus dem Kunstkontext stammen, zum Beispiel jemand wie Kim de l’Horizon. Ausserdem möchte ich Kunstschaffende beauftragen, sich mit dem Ort auseinanderzusetzen. Das kann auch eine Ausstellung über Atheismus sein. Ich bin immer sehr gelangweilt von Häusern, die nur Kunstschaffende ausstellen, die gerade im Kunstmarkt angesagt sind.

Wie werden Sie mit Ihrem beschränkten Budget umgehen?

Das ist eine Daueraufgabe. Man muss alle Tricks anwenden, um für möglichst wenig Geld möglichst viel Inhalt zu erhalten. Das bedeutet zum Beispiel, dass man nicht immer alles selbst entwickeln muss. Es gibt sehr gute Wanderausstellungen, die man übernehmen kann. Nichts ist weniger nachhaltig als ein Museum. Nach der Finissage wird alles abgebrochen und wandert in den Abfall. In dieser Hinsicht hat mit Corona ein Umdenken stattgefunden.

Als junger Kunsthistoriker organisierten Sie Ausstellungen in Ihrer Wohnung. Das haben Sie gemeinsam mit einem berühmten Thurgauer, dem Kurator Hans Ulrich Obrist, der einst Kunst in seiner Küche zeigte. Welches ist der Reiz von Ausstellungen im intimen Rahmen der eigenen vier Wände?

Ich wusste gar nicht, dass Hans Ulrich Obrist Thurgauer ist. Vielleicht sollte ich ihn einladen, sich mit der Sammlung zu beschäftigten. In einer Ausstellung zu wohnen, ist sehr unpraktisch. Man muss immer aufräumen und die Leute trampeln in alle Räume. Deshalb war das Projekt nach ein paar Jahren auch zu Ende.

