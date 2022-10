Interview «Morgen wird in meine Kolumne vielleicht der Fisch eingepackt»: Die Vorarlberger Autorin Doris Knecht ist zu Gast beim Festival der Worte «Kolumination» In über 3600 Kolumnen schrieb Doris Knecht von Sauerteig, Schwangerschaft und Sozialdemokraten. Für ihre unverblümten Meinungsbeiträge erhält sie auf dem Säntis den Preis der Kolumination. Das Gipfeltreffen der besten Kolumnistinnen und Slammer aus dem deutschsprachigen Raum findet am 28. und 29. Oktober zum dritten Mal statt. Kathrin Signer Jetzt kommentieren 21.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Doris Knecht ist in Vorarlberg aufgewachsen und lebt heute in Wien. Bild: PD

Mit Dreiländerblick über ihr journalistisches Einzugsgebiet erhält die gebürtige Vorarlbergerin Doris Knecht den diesjährigen Preis der Kolumination. Ihre literarischen Schmankerl erscheinen transalpin: Bis 2006 schrieb sie für die NZZ und den «Tages-Anzeiger», seit 2017 erscheinen ihre Kolumnen im Wiener «Falter» und den «Vorarlberger Nachrichten», ihre Romane wurden von den Verlagen Rowohlt und Hanser in Berlin publiziert.

Sie schrieben eine Zeitlang täglich eine Kolumne, mittlerweile sind es zwei pro Woche. Was tun Sie, wenn Sie am Schreibtisch sitzen und Ihnen nichts einfällt?

Doris Knecht: Ich zwinge mich, irgendetwas zu schreiben. Und ich erinnere mich dran: Das ist nicht Literatur für die Ewigkeit, sondern für den Tag, übermorgen wird vielleicht der Fisch darin verpackt. Etwas Druck bringt mich auch zum Schreiben. Und das Vorarlberger Pflichtbewusstsein: Was man versprochen hat, das hält man. Das verliert man auch nach 38 Jahren in Wien nicht.

In der NZZ waren die schweizerisch-österreichischen Gegensätze ein Lieblingsthema von Ihnen.

Vor 20 Jahren in Zürich anzukommen, war für mich als Österreicherin nicht einfach. Schweizer sind schwer zu erobern, sie schliessen dich nicht so leicht ins Herz. Das schweizerische «Schaffe, Schaffe» gegen die Wiener Kaffeehaus-Gemütlichkeit zu stellen, gab viele lustige Geschichten her.

Kann man überhaupt aktiv frei machen, wenn man ständig nach Stoff für den nächsten Text sucht?

Nein. (lacht) Ich weiss nicht mehr, wie es ist, nicht zu schreiben, und ob ich dann anders denken und funktionieren würde. Man schaut viel konkreter. Alles, was man erlebt, wird gedanklich getestet: Eignet sich das für eine Kolumne? Mittlerweile habe ich um die 3600 Kolumnen verfasst, trotzdem ist der Schreibprozess immer anders. Manchmal brauche ich eine halbe Stunde dafür, manchmal fünf.

Im Sommer 2021 erschien ihr sechster Roman «Die Nachricht». Wofür würden Sie sich im Zweifelsfall entscheiden – nur noch Romane oder nur noch Kolumnen zu schreiben?

Oh, bitte nicht! Die kurze Form ist reizvoll, weil sie eher gelesen wird. Man gerät dabei nicht so leicht auf gedankliche Abwege, sondern muss auf den Punkt kommen und hat ein schnelles Erfolgserlebnis. Im Roman kann man jeder Abzweigung folgen, lässt sich mehr aufs Denken und Beschreiben ein, das ist sehr schön.

Die Leserschaft des «Tages-Anzeiger» habe vor 20 Jahren keine Freude gehabt, als es in den Kolumnen plötzlich ums Kinderkriegen ging, erzählten Sie in der «Zeit». Hat sich das inzwischen geändert?

Ja! Als ich begann, als Kolumnistin zu arbeiten, gab es keine Mama-und-Papa-Blogs oder Podcasts, die sich damit beschäftigen. Es galt nicht als Gesellschafts-, sondern als Frauenthema. Mittlerweile müssen wir zum Glück nicht mehr betteln, darüber reden zu dürfen. Das Internet hat aber viel verändert, nicht nur zum Guten. Früher kam maximal ein Brief, manchmal auf Klopapier, die Hemmschwelle, einen anonymen Hasskommentar zu tippen, ist leider viel kleiner.

Gab es Kolumnen, bei denen sie gezögert haben, bevor sie auf «Senden» drückten?

Kürzlich schrieb ich über Männer, die feministische Argumente mit Sätzen totschlagen wie: «Ja, aber Frauen in XY geht es doch viel schlechter.» Es war heikel, meinen Punkt verständlich zu machen. Ich will ja niemanden angreifen, ich will etwas begreifbar machen. Aber es braucht Mut, seine Meinung öffentlich zu äussern. Feige Kolumnen sind langweilig, Kolumnen dürfen auch mal polarisieren. Man muss sich trauen, den Kopf zum Fenster hinauszustrecken, auch wenn es vielleicht drauf regnet.

«Kolumination», Festival der Worte auf dem Säntis, 28. und 29. Oktober. www.kolumination.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen