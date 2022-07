Eric Gadient und Olli Hauenstein von "Clown-Syndrom" trennen sich

Interview «Mit Eric konnte man etwas Dummes ganz ernsthaft machen»: Das Thurgauer Duo «Clown-Syndrom» trennt sich Nach sechs Jahren und über 160 Vorstellungen ist Schluss: Warum Olli Hauenstein und Eric Gadient aus Sommeri in Zukunft beruflich getrennte Wege gehen. Dieter Langhart Jetzt kommentieren 06.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eric Gadient und Olli Hauenstein bei der letzten Vorstellung von «Clown-Syndrom» am 2. Juli. Bild: Dieter Langhart

Über 160 Vorstellungen haben Clown Olli Hauenstein und Eric Gadient, Schauspieler mit Down-Syndrom, mit ihrem Programm «Clown-Syndrom» gemeinsam bestritten. Das Duo aus Sommeri war seit 2016 im In- und Ausland erfolgreich auf Tournee. Nun aber endet die Zusammenarbeit, Olli Hauenstein erklärt, weshalb.

Wie fühlen Sie sich nach der letzten Vorstellung von «Clown-Syndrom»?

Olli Hauenstein: Die Pandemie hat uns sehr geschadet; wir haben emotional reagiert, nicht rational. Die Motivation fiel weg, fast auch die Freude am Proben und Spielen. Aber am Samstag haben wir beim Sommerfest des Wohnheims Sonnenrain in Zihlschlacht nochmals Gas gegeben. Die Mehrzweckhalle war bis auf den letzten Platz besetzt. Das begeisterte Publikum liess uns vergessen, dass es unsere letzte Vorstellung war.

Eric Gadient, Olli Hollensteins Bühnenpartner, spielt seit 2004 Theater. Bild: Dieter Langhart

Wie geht es Ihrem Bühnenpartner Eric Gadient?

Er ist müde geworden – ausser auf der Bühne. Eric kam stets pünktlich zu unseren Proben, doch immer öfter wollte er daheimbleiben, sagte, es sei ihm zu viel. Er spielt seit 2004 Theater, seit dem Theaterprojekt «Comedy Express» in der Bildungsstätte Sommeri, wo ich lange Jahre als Regisseur und Mitspieler gewirkt habe. Wir wollten Menschen mit Behinderungen eine Bühne und Öffentlichkeit geben und den Kontakt zwischen Publikum und Darstellenden fördern. Eric hatte schon da stets eine tragende Rolle in unserem Zusammenspiel. Wir wurden ein Komikerduo.

Wie ist Ihr Programm «Clown-Syndrom» entstanden?

Eric kam eines Tages auf mich zu und fragte: «Machen wir zwei etwas zusammen?» Er ist durchaus auch eitel, er weiss, was er kann. Erics Talent und Spielfreude überzeugten mich und ich konnte ihn als Leiharbeiter einstellen. Zwei Jahre probten wir intensiv mit der Unterstützung eines Theatermusikers, eines Pantomimen als Regieassistenz und meiner Frau Ulrike als Betreuerin, Script- und Backstageassistentin. Wir erlebten mit Eric alle Höhen und Tiefen. 2016 traten wir erstmals als professionelles Komikerduo auf.

Sie haben über 160 Vorstellungen des «Clown-Syndroms» gegeben. Warum hören Sie jetzt auf?

Wir haben vor wenigen Tagen noch in Arosa gespielt, dann hat Eric um ein Gespräch gebeten. Mit Unterstützung seiner Betreuerinnen erklärte er mir, was ihn drückt: Er sei 45, müde und überfordert.

Bedauern Sie, dass das «Clown-Syndrom» zu Ende geht?

Gewiss. Wir haben so viel Lob und positive Rückmeldungen bekommen. Wir hatten zahlreiche Auftritte auf grossen Bühnen, waren mehrmals am Zürcher Hechtplatz-Theater, zwölf Mal im Theater Konstanz, stets waren wir ausverkauft. Vielleicht war ich auch zu streng mit meinem Anspruch, nur Nummern zu zeigen, in denen Eric und ich gleichwertig sind. Wir agierten auf Augenhöhe und seine Behinderung wurde unwichtig. Ich hätte nie gedacht, dass unser Programm durch die Decke geht, dass wir insgesamt 20’000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben würden.

Eric Gadient und Olli Hauenstein bleiben Freunde, auch wenn sie nicht mehr gemeinsam auftreten werden. Bild: Yvonne Aldrovandi

Was darf ein Clown?

Er darf scheitern, muss aber auch wieder aufstehen und die Zuschauer zum Staunen bringen. Ein Clown muss seine Schwächen zu Stärken machen. Menschen wie Eric sind sehr sensibel und sie nehmen vieles sehr ernst. Dieses zweite Geheimnis des Clowns passt zu Eric: Was der Clown macht, nimmt er absolut ernst. Mit Eric konnte man etwas Dummes ganz ernsthaft machen, und sein Handicap wurde zum komischen Talent.

Wie geht es weiter?

Ich trete immer noch mit meinen Soloprogrammen auf. Aber ich weiss, dass ich mit 69 kein neues Stück mit Eric einarbeiten kann. Eric und ich werden Freunde bleiben und Dinge miteinander unternehmen, wir wohnen ja im selben Dorf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen