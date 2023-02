Tanzkompanie Doxs in der Grabenhalle St.Gallen mit "Z.trone".

Interview «Mein Schamgefühl sitzt im Nacken»: Carina Neumer von der Tanzkompanie Doxs zeigt in der Grabenhalle St.Gallen das Stück «Z.trone» Säuerlich tröpfelt sie die Halswirbel hinab und zieht die Hirnhäute zusammen – gerade so, als hätte man in eine Zitrone gebissen: die Scham. Um sie geht es im Stück «Z.trone» der Tanzkompanie Doxs, welches am 23. Februar in der Grabenhalle St.Gallen aufgeführt wird. Kathrin Signer Jetzt kommentieren 22.02.2023, 05.00 Uhr

Die Choreografin Carina Neumer ist nicht nur Teil der Tanzkompanie Doxs, sondern auch Co-Leiterin des Phönix-Theaters in Steckborn. Bild: Andrea Stalder

Man will sich in unauffindbare Partikel zersetzen, den Kopf so weit einziehen, bis er im Bauchraum verschwindet. Trotzdem ist es unvermeidbar, sogar notwendig, sich hin und wieder zu schämen. Das in Schaffhausen beheimatete Tanzensemble Doxs erforscht dieses unangenehme Gefühl in einer Choreografie von Carina Neumer. Gezeigt wird das Stück «Z.trone» am 23. Februar in der Grabenhalle in St.Gallen.

Im Namen Ihres Bühnenprogramms «Z.trone» versteckt sich das kleine i. Aus Scham?

Carina Neumer: Genau, es ist im Boden versunken. (lacht) Ich dachte, das wäre offensichtlich, aber bisher ist niemand darauf gekommen.

Wie wurde die Zitrone zum Symbol der Produktion?

Während des Lockdowns vor zwei Jahren unterrichteten wir viel per Zoom. Die Kinder waren total verkrampft, als sie im Wohnzimmer Ballettschritte übten, während die Eltern daneben am Computer sassen. Beim Tanzen geht es darum, den Körper zu öffnen, stattdessen geschah das Gegenteil. Es sah aus, als würden sie vor Scham in eine saure Zitrone beissen.

Die Tanzkompanie Doxs beisst buchstäblich in die saure Zitrone. Bild: Milad Ahmadvand

Neben Ihnen und Oriana Bräu-Berger als Doxs-Mitglieder tanzen Ilaria Rabagliati und Steven Forster. Wie kam das Ensemble für «Z.trone» zu Stande?

Da die Scham oft als weiblich konnotierte Emotion verstanden wird, war es uns wichtig, in gemischter Besetzung zu tanzen. Stehen nur Frauen auf der Bühne, provoziert das eine Aussage. Im Vortanzen achtete ich darauf, ob sich jemand ins Innere schauen lässt. Ilaria hatte diese Transparenz, die ich als Choreografin suche. Es ist eine bewusste choreografische Entscheidung, sich selbst von den Emotionen berühren zu lassen und auf der Bühne keine Rolle zu spielen. Es geht mir darum, sich verletzlich zeigen zu können, sogar wenn man buchstäblich im Rampenlicht steht.

Seit 2023 leiten Sie das Phönix-Theater in Steckborn. Wird die Doxs dadurch noch stärker in die Ostschweizer Tanzlandschaft eingebunden?

Als Co-Leiterin des Phönix-Theaters fühle ich mich verantwortlich, die lokale Tanzszene zu fördern. Mit dem Sitz in Schaffhausen ist Doxs zwar der Ostschweiz zugehörig, ich selbst werde die Kompanie aber nicht programmieren, diese Entscheidung übernimmt der Vorstand.

Ist der Tanz das Medium für komplexe physische Empfindungen – wie eben auch die Scham?

Scham ist ein starker körperlicher Reflex, eine Art intuitiver Schutzschild. Eine solche Empfindung lässt sich gut in Bewegungen übersetzen. Wir suchten nach Orten, an denen wir die Scham im Körper spüren. Etwa wenn sich der Bauchnabel durch den Bauchraum saugt wie ein Vakuum. Für mich wiederum sitzt das Schamgefühl im Nacken. Egal, wie wohl man sich in seiner eigenen Haut fühlt, es ist unvermeidbar, sich hin und wieder zu schämen. Für eine funktionierende Gesellschaft ist das nicht verkehrt, sondern sogar notwendig.

Die Musik zur Performance hat das Duo Nährwerk produziert. Was war zuerst: die Choreografie oder die Sounds?

Weder – noch, es war vielmehr ein Pingpong. Erst nahmen die Musiker Geräusche von Zitronen auf, zu welchen wir improvisierten. Unsere Bewegungen inspirierten sie dann wieder zu neuen Kompositionen, so ging das hin und her. Abgespielt wird die Musik dann – sozusagen live – von einem Zitronenbaum auf der Bühne.

