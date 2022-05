Interview «Kommen Sie mit offenem Herzen»: Drei Monate nach der Flucht mit ihrem Baby aus Odessa dirigiert Margaryta Grynyvetska ein Benefizkonzert in St.Gallen Die ukrainische Dirigentin leitet am Mittwoch auf Einladung des Theaters St.Gallen ein Benefizkonzert. Beteiligt sind Mitglieder des Musiktheaterensembles, das Sinfonieorchester und Chorsolistinnen und -solisten des Kyiv National Academic Operetta Theatre. Ausserdem lesen Mitglieder des Schauspielensembles Texte von ukrainischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Rolf App Jetzt kommentieren 31.05.2022, 17.00 Uhr

Dirigentin Margaryta Grynyvetska stammt aus Odessa. Bild: PD

Das Solidaritätskonzert für die Ukraine am Mittwochabend in der Tonhalle St.Gallen soll ein besonderer Abend werden: Mit Literatur und Musik, Gesang und Tanz. Mit Ensemblemitgliedern aus allen Sparten und dem Sinfonieorchester St.Gallen, mit Chorsolistinnen und -solisten aus Kiew. Die Leitung liegt bei der Dirigentin Margaryta Grynyvetska aus Odessa.

Frau Grynyvetska, was hat der russische Aggressionskrieg in Ihrem und im kulturellen Leben der Ukraine ausgelöst?

Margaryta Grynyvetska: Am 23. Februar dirigierte ich in meinem geliebten Opernhaus Odessa noch das Ballett «Der Nussknacker», für den Morgen danach war eine Probe angesetzt. Stattdessen befanden wir uns da schon mit unserem drei Monate alten Sohn auf der Flucht. An der Oper hatten wir ein grandioses, eigens für uns komponiertes Werk von Alexander Rodin geplant, dessen Uraufführung wir auf unbestimmte Zeit verschieben mussten. So zerstoben alle Pläne. Auf der andern Seite aber begann sich mit dem Beginn des Kriegs die ukrainische Kultur zu öffnen für die Welt, der wir jetzt unsere Meisterwerke zeigen können. Ich bin überzeugt, die ukrainischen Künstler – und nicht nur sie – werden tiefgreifende und machtvolle Antworten auf das geben, was gerade geschieht.

Und wie fühlen sich Ihre Landsleute?

Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind unglaublich stark und mutig. Manche Politiker haben uns nur gerade ein paar Tage gegeben, jetzt aber widersteht dieses Land schon drei Monate. Wir werden unsere Heimat weiter schützen, wir werden diesen Krieg gewinnen.

Ist dieser Krieg auch ein Krieg gegen die ukrainische Kultur?

Kultur macht die Menschen selbstbewusst und unabhängig, deshalb richtet sich der russische Angriff auch gegen unsere Kultur. Sie ist ein Spiegel unserer Geschichte und Mentalität, deshalb haben russische Raketen auch Museen, Theater und Kirchen getroffen. Alles Ukrainische soll zerstört werden.

Wie wichtig ist die Kultur für die Menschen in Ihrer Heimat?

Was Kultur bedeutet, das erfahren am stärksten jene Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten. Für viele Flüchtlinge ist jetzt unsere Musik so wichtig wie die Luft, die sie atmen, und unsere Dichtung und Prosa empfinden sie wie tiefe Wurzeln in der schwarzen Erde der Ukraine.

Morgen Mittwoch kommen Sie zu einem Konzert nach St.Gallen. Wie ist es dazu gekommen?

Ich bin eingeladen worden, und ich freue mich sehr. Dies wird mein erster Besuch in der Schweiz sein – und eine wunderbare Gelegenheit, Musik aus der Ukraine zu präsentieren.

Und was präsentieren Sie?

Auf dem Programm des sinfonischen Teils stehen Werke von ukrainischen und europäischen Komponisten. Wir spielen die berühmte Chaconne von Johann Sebastian Bach, für Orchester arrangiert vom Schweizer Komponisten Joachim Raff, das «Dona nobis pacem» aus Ludwig van Beethovens Missa Solemnis, und dazwischen Werke von Valentin Silvestrov, dem berühmtesten zeitgenössischen ukrainischen Komponisten, weiter von Yakiv Stepovy und Myroslav Skoryk.

Chorsolistinnen und -solisten des Kyiv National Academic Operetta Theatre werden am Benefizkonzert des Theaters St.Gallen auftreten. Bild: PD

Was erhoffen Sie sich von diesem Konzert?

Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer lauschen aufmerksam einer Musik, die einen Platz unter den Meisterwerken der europäischen Kunst beanspruchen kann. Und ich hoffe, wir können so jenen Kolleginnen und Kollegen helfen, die jetzt in Not sind.

Und was erwarten Sie von uns, den Zuhörerinnen und Zuhörern?

Bitte kommen Sie mit offenem Herzen. Das ist alles, was Sie benötigen, damit wir unsere Musik sprechen lassen können.

Konzert Tonhalle St.Gallen, Mittwoch, 1. Juni, 19.30 Uhr. Der Ertrag des Konzerts geht an zwei Organisationen für ukrainische Künstler. Karten zu 50.- (Einheitspreis) erhältlich an der Tonhalle-Billettkasse (Tel. 071 242 06 06).

