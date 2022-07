Das Festival Out in the Green Garden findet zum zehnten Mal statt

Interview Kein Fleisch, Ökostrom und eine hohe Frauenquote: Das Frauenfelder Festival Out in the Green Garden setzt auf Nachhaltigkeit und Diversität Von Freitag bis Sonntag findet in Frauenfeld die zehnte Ausgabe des Kulturfestivals Out in the Green Garden statt. Ein Gespräch mit OK-Mitglied David Nägeli über Gendervielfalt, Lärmklagen und Neophyten aus dem Himalaya. Claudio Weder Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

David Nägeli ist einer der Mitorganisatoren des Musikfestivals Out in the Green Garden in Frauenfeld. Bild: Benjamin Manser

Das Out in the Green Garden ist ein kleines, aber feines Festival, das vom 29. bis 31. Juli im Frauenfelder Murg-Auen-Park stattfindet. Neben Konzerten gibt es einen Flohmarkt, Jamsessions, Live-Painting sowie ein Kinderprogramm. Organisiert wird das Festival seit zehn Jahren ehrenamtlich von Kulturschaffenden aus der Region Frauenfeld. Dazu gehört auch David Nägeli, Kommunikationschef und Programmverantwortlicher.

Das Out in the Green Garden (OitGG) findet zum zehnten Mal statt. Haben Sie zur Feier des Jubiläums etwas Spezielles geplant?

David Nägeli: Wir haben für das Jubiläum etwas mehr Geld in die Programmierung investiert. Dieses Jahr ist auch am Sonntag einiges los. Unter anderem mit dem Rheintaler Popmusiker Crimer, der den passenden Abschluss des Festivals bildet. Sonst bleibt alles beim Alten. Aber es fühlt sich nach der zweijährigen Coronapause trotzdem wie ein Neustart an.

Das Festival löste schon politische Diskussionen aus. 2017 war das OitGG Thema im Frauenfelder Stadtrat. Haben sich die Wogen inzwischen geglättet?

Es ging damals vor allem um Lärmklagen. 2016 fand das Festival zum ersten Mal im Murg-Auen-Park statt, zuvor wurde es im Botanischen Garten durchgeführt. Wir haben damals mit der Reggae-Legende Inner Circle einen Headliner gebucht, der etwas zu gross für uns war. Wir sind an unsere Grenzen gestossen, was die Kapazitäten und den Lärm anbelangte. Der Stadtrat hat daraufhin neue Auflagen erlassen. Mit diesen können wir mittlerweile leben: Auf dem Gelände sind gleichzeitig tausend Personen zugelassen, was für uns eine gute Grösse ist. Zudem ist das Gelände zweigeteilt: Ab Mitternacht wechseln wir für die Afterparty unter die Autobahnbrücke bei der Militärstrasse.

Impressionen vom Out in the Green Garden 2019. Bild: Reto Martin

Das OitGG bezeichnet sich selbst als ein grünes Festival. Was unternehmen Sie, um den ökologischen Fussabdruck gering zu halten?

Zum einen ist uns Regionalität wichtig. Beim Essen setzen wir auf ein ausschliesslich vegetarisches und veganes Angebot von lokalen Restaurants und Vereinen. Lokal ist auch der Strom, den wir zu hundert Prozent aus Wasserkraft beziehen, ein Teil davon kommt vom Wasserkraftwerk unmittelbar neben dem Festivalgelände. Ebenso verzichten wir strikt auf das Einfliegen von Bands und buchen nur Künstlerinnen und Künstler, die mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen können.

Wie sieht das Abfallmanagement aus?

Das Festival findet in einem renaturierten Park statt, in dem seltene Vogelarten wie der Eisvogel leben, der auch im Logo des Festivals zu sehen ist. Wir wollen, dass es dem Park gut geht und versuchen, ihn so gut wie möglich zu erhalten und zu pflegen. Zum Beispiel geben wir Raucherinnen und Rauchern portable Aschenbecher mit oder befreien während des Festivalaufbaus den Park von Neophyten wie dem Drüsigen Springkraut, das aus dem Himalaya stammt.

Portabler Aschenbecher mit Festivallogo. Bild: Claudio Weder

Auffällig ist auch das Line-up, das zu knapp 50 Prozent aus Frauen besteht. Mit dem österreichischen Popmusiker Mavi Phoenix steht auch ein Transmann auf der Bühne. Wie kommt es dazu?

Eine Basler Studie errechnete im Jahr 2018, dass im Jazz, Rock und Pop Frauen massiv untervertreten sind. Wenn man nicht anfängt, dies aktiv zu verändern, dann bleibt es so. Wir wollen Frauen sichtbarer machen, aber nicht nur: Über 50 Prozent des Line-ups besteht aus Finta-Personen (Finta steht für: Frauen, intergeschlechtlich, non-binär, trans und agender). Und auch Inklusion ist bei uns ein grosses Thema – und wird in Zukunft immer wichtiger sein. Es freut uns, dass jedes Jahr die Band Funkesprung das Festival eröffnet. Die Mitglieder haben körperliche oder psychische Beeinträchtigungen und leben in betreuten Institutionen.

Das Festival verfügt über ein Achtsamkeitskonzept. Auf dem Gelände ist ein sogenanntes Awareness-Team unterwegs. Wofür ist es zuständig?

Das OitGG ist ein Festival für alle. Wir tolerieren keine Form von Diskriminierung. Falls es zu Zwischenfällen kommen sollte oder man sich bedrängt oder belästigt fühlt, kann man sich an die speziell geschulten Personen des Awareness-Teams wenden.

Am Festival gilt der Grundsatz «pay what you want». Warum gibt es keine Bezahlpflicht?

Das Festival sollen alle Menschen besuchen können, unabhängig vom Portemonnaie. Das heisst aber nicht, dass es gratis ist. Man bezahlt einfach soviel, wie einem das Festival wert ist oder wie man kann.

Rentiert das?

Wenn die Leute im Durchschnitt 15 Franken Eintritt bezahlen, kommen wir über die Runden. Das ist auch der Betrag, den wir als Richtpreis kommunizieren. Erzielen wir einen Überschuss, dann investieren wir diesen in die nächste Ausgabe, als Rettungsschirm, falls das Wetter einmal schlecht sein sollte. Möglich ist diese Art der Finanzierung aber letztlich nur dank Beiträgen von Stadt und Kanton – und dank des ehrenamtlichen Einsatzes von 140 Helferinnen und Helfern.

Out in the Green Garden: 29. bis 31. Juli, Murg-Auen-Park Frauenfeld. Infos unter oitgg.ch.

