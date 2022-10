Sänger einer Ostschweizer Metal-Band gibt Konzert in Kiew

Interview «Ich hatte Angst, als der Luftalarm losging»: Sänger einer Ostschweizer Thrash-Metal-Band gibt Konzert in Kiew Donagh Ramseyer, Sänger und Gitarrist der Ostschweizer Thrash-Metal-Band Honor, hat in Kiew ein Konzert gegeben. Wie er den Auftritt erlebt hat und warum er sofort wieder in das Kriegsgebiet reisen würde, erzählt er im Interview. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 19.10.2022, 14.00 Uhr

Die Band posiert nach dem Auftritt im Volume Club mit dem Publikum. Bild: PD

Eigentlich wollten alle drei Mitglieder der Ostschweizer Thrash-Metal-Band Honor nach Kiew reisen, am Destroyer-Fest auf der Bühne performen und sich von den Fans feiern lassen. Anstatt der drei Musiker reiste nur Sänger und Gitarrist Donagh Ramseyer aus Sitterdorf am 12. Oktober um 6 Uhr früh los. 24 Stunden dauerte der Trip in die Ukraine. Der 23-Jährige gab, gemeinsam mit drei ukrainischen Musikern, am vergangenen Samstagabend ein Charity-Konzert im Volume Club in Kiew.

Wieso sind Sie alleine nach Kiew gereist?

Donagh Ramseyer: Es ist eine gefährliche und riskante Reise – aber nicht mehr oder weniger gefährlich als vor zwei Monaten. Früher oder später hätte es sowieso Raketenangriffe auf Kiew gegeben. Ich habe die Reise als sicher eingeschätzt und wollte das durchziehen. Unsere Fans waren sich sicher, dass wir absagen. Ich habe ihnen gezeigt, dass sie falsch liegen.

Wie sind Sie in die Ukraine gereist?

Ich habe meine Reise am Abend vor dem Abflug geplant. Zuerst bin ich von Zürich nach Warschau geflogen, dort stieg ich in ein anderes Flugzeug nach Lublin, eine polnische Stadt nahe der ukrainischen Grenze. Dann bin ich mit einem Bus nach Kiew gefahren.

Donagh Ramseyer in Kiew. Bild: PD

Welche Herausforderungen gab es auf der Reise?

Es war schwierig, über die ukrainische Grenze zu kommen. Im Bus waren praktisch nur Frauen, die auf dem Rückweg in ihre Heimat waren – und ich. Man hat mich zum Teil schräg angeschaut. An der Grenze haben sie mich rausgenommen und befragt, was ich als Nichtukrainer dort zu suchen hätte. Nach etwa einer Stunde konnte ich weiter.

Gab es Momente, in denen Sie Angst hatten?

Ja, weil ich ins Unbekannte reiste. Ich habe mich aber bewusst für diesen Trip entschieden. Ich hatte auch Angst, wenn der Luftalarm in Kiew losging. Es gab jeden Tag Angriffe und Alarme. Doch die Raketenabwehrsysteme sind sehr gut. In der Zeit, als ich dort war, hat es eine Drohne reingeschafft. Ich habe zum Glück nie gehört, wie eine Rakete explodierte.

Wie haben Sie sich geschützt?

Ich habe mir eine App heruntergeladen, die einen Alarm auslöst, sobald es einen Angriff gibt. Kurz vor meiner Abreise zurück in die Schweiz wartete ich an einer Bushaltestelle, auf einmal hiess es: «Eine Rakete fliegt auf Kiew, haltet euch fern von Bahnhöfen und Busstationen.» In diesem Moment dachte ich: Es ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass es genau diese Busstation trifft. Aber ich will hier weg. Erst als die Entwarnung kam, ging ich wieder zurück zur Haltestelle.

Sie haben in der Ukraine ein Konzert gegeben. Wie war das?

Es war schon länger klar, dass wir ohne Schlagzeuger nach Kiew reisen. Weil ich aber schlussendlich alleine unterwegs war, musste ich innert kürzester Zeit einen Gitarristen und Bassisten organisieren. Die beiden hatten nur wenige Tage Zeit, um eine ganze Setliste zu lernen. Wir haben zweimal geprobt und ich habe gemerkt, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Das Konzert war mega. Von allen Auftritten kam es bei den Leuten am besten an. Ich hatte das Gefühl, dass ich die Menschen dort nicht enttäuscht habe.

Der Konzertveranstalter hat nach Abzug der Kosten einen Betrag von umgerechnet 900 Franken gesammelt. Das Geld wird an die ukrainische Armee gespendet.

Wie haben die Ukrainerinnen und Ukrainer auf Ihre Reise nach Kiew reagiert?

In der Ukraine hat es derzeit keine Ausländer, nur Journalistinnen und Journalisten. Ich war wie ein Zirkustier, die Leute haben mich angestarrt, wenn ich zum Beispiel Englisch gesprochen habe. Die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, haben sich über meine Solidarität gefreut. Ich habe gesagt: «Die nächsten Tage bin ich im gleichen Boot wie ihr.» Das haben sie positiv aufgenommen.

Wie gehen die Menschen dort mit dem Krieg um?

Ich habe rausgespürt, dass die Menschen keine Angst haben, sondern einfach nur wütend sind. Die meisten hassen die Russinnen und Russen. Ausserdem werden sie jeden Tag daran erinnert, dass Krieg herrscht. Für einige ist es normal geworden, weil sie schon seit Monaten so leben. Zum Beispiel hören viele gar nicht mehr auf den Luftalarm.

Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind froh um jede finanzielle Unterstützung. Sie haben viele Stromausfälle und das warme Leitungswasser stinkt, weil die Wasserversorgung angegriffen wurde. Mit Geld und Materialien können sie das reparieren.

Was bleibt Ihnen von der Reise?

Es hat sich der Eindruck bestätigt, den ich schon hatte, bevor ich in die Ukraine gereist bin. Es ist alles so nahe bei uns. Dort fühlst du dich nicht anders als in der Schweiz. Das Klima und die Menschen sind gleich. Es könnte gerade so gut mein Zuhause sein. In den letzten Monaten habe ich nur über Kiew gelesen, auf einmal bin ich dort. Es war surreal. Wir in der Schweiz haben den Luxus, dass wir den Krieg vergessen können. Wir müssen nur den Bildschirm ausschalten. Ich glaube, ich schätze die Schweiz nun mehr. Ich bin froh, dass ich mich nur mit meinen Problemen herumschlagen muss.

Der Zusammenhalt und die Gastfreundschaft der Ukrainerinnen und Ukrainer hat mich beeindruckt. Man hält zusammen und hilft einander, zum Beispiel finanziell. Während meines Aufenthalts durfte ich beim Gitarristen übernachten – für ihn war das gar keine Frage. So einen Zusammenhalt gibt es in der Schweiz nicht.

Waren Sie froh, als Sie wieder zurück in die Schweiz reisen konnten?

Ich wollte nicht mal unbedingt wegen mir nach Hause. Ich wusste, dass sich viele Leute Sorgen machen, meine Mutter und meine Freundin. Das hat mich bedrückt. Der Rückweg dauerte 36 Stunden. Wir wurden einige Male angehalten, an Militärcheckpoints und wieder an der polnischen Grenze. Der Busfahrer wollte mich beinahe nicht mitnehmen nach Lubin. Er meinte, ohne Visum gehe das nicht. Das braucht man aber erst, wenn man länger als drei Monate ins Land will. Das hat er dann zum Glück begriffen.

Wann reisen Sie wieder in die Ukraine?

Die Reise hat sich mega gelohnt. Ich möchte die Leute ermutigen, auch mal ihre Komfortzone zu verlassen – dafür muss man sich nicht in ein Kriegsgebiet begeben oder sich unnötig in Gefahr bringen. Im Februar möchte ich als Tourist in die Ukraine reisen.

Die Thrash-Metal-Band Honor tritt am Samstag, 22. Oktober, im Treppenhaus in Rorschach auf.

