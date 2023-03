Der St.Galler Rapper Monet192 über sein neues Album "Electus"

Interview «Ich bringe die Schweiz auf die deutsche Map»: Der St.Galler Rapper Monet192 zählt in Deutschland zu den ganz Grossen Monet192 ist der Hip-Hop-Exportschlager schlechthin: Kaum ein anderer Schweizer Musiker ist in Deutschland so erfolgreich wie der 26-jährige St.Galler. Seine Konzerte sind praktisch immer ausverkauft, auf Spotify erreicht er ein Millionenpublikum. Doch der Erfolg hat auch Schattenseiten, wie er im Interview erzählt. Claudio Weder Jetzt kommentieren 28.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der St.Galler Karim Russo (Monet192) war Psychiatriepfleger, bevor er als Rapper durchstartete. Seine Empathie für kranke Kinder bringt er in seinem Künstlernamen zum Ausdruck: Die Zahlen 19 und 2 stehen für die Buchstaben S und B, die Abkürzung von «Sickbaby». Bild: Yannis Blättler

Freitagnachmittag in München. Rapper Monet192, bürgerlich Karim Russo, sitzt auf einer bequemen Couch und spricht gut gelaunt in seine Webcam. Er freut sich auf den Gig am Abend im Technikum: «München ist einfach crazy!» Dass er auch «meganervös» ist, merkt man dem 26-jährigen St.Galler nicht an. Aktuell ist Monet192 mit seinem neusten Album «Electus» auf Tour. Fast jedes Konzert ist ausverkauft – auch für den 1. April im Zürcher Komplex 457 gibt es nur noch wenige Tickets.

Wien, München, Zürich. Ist es nicht anstrengend, ständig auf Tour zu sein?

Monet192: Ich habe mich ins Tourleben verliebt! Die Bühne ist mein Zuhause geworden, und es tut weh, wenn ich dran denke, dass die Tour bald enden wird. Anstrengend ist es schon, ich gebe bei den Shows ja immer hundert Prozent. Aber zum Glück gibt es Pausentage. Dann lasse ich es mir gut gehen: Chillen, Wellnessen, Sightseeing. So kann ich mich erholen und meine Stimme schonen.

Sie spielen fast ausschliesslich in Deutschland, sprechen astreines Hochdeutsch. Werden Sie überhaupt noch als Schweizer wahrgenommen?

Mittlerweile wissen auch meine deutschen Fans, dass ich Schweizer bin. (Lacht.) Ich bin ja auch stolz darauf und betone es auf der Bühne immer wieder, dass ich aus der Schweiz komme.

Der Song «Missing You» ist ein Cover des Welthits «Every Breath You Take» von Sting. Video: Youtube

Geboren und aufgewachsen sind Sie in St.Gallen, heute wohnen Sie in Rorschach. Haben Sie sich nie überlegt wegzuziehen, nach Berlin zum Beispiel?

Das werde ich oft gefragt. Doch ich will nicht von hier weg. St.Gallen ist meine Heimat, hier hatte ich übrigens meinen allerersten Auftritt im Jugendkulturraum Flon. Auch all jene Leute, die ich liebe, sind hier. Ich kann nicht einfach mein ganzes Umfeld austauschen. Das würde auch meinen Sound verändern.

Stört es Sie, dass Sie in Deutschland erfolgreicher sind als in der Schweiz?

Ich würde nicht sagen, dass ich in Deutschland erfolgreicher bin als in der Schweiz. Ich bin zum Beispiel verdammt stolz darauf, dass ich im Komplex 457 in Zürich spielen darf! In der Schweiz ist einfach der Markt kleiner, weshalb ich ja auch auf Hochdeutsch rappe statt auf Schweizerdeutsch. So kann ich die gesamte deutschsprachige Community erreichen – und die Schweiz auf die deutsche Map bringen. (Lacht.)

Den Durchbruch schaffte Monet192 Anfang 2020: Der Song «Hotel», eine Co-Produktion mit dem deutschen Rapper Dardan, stieg gleich auf Platz zwei in den deutschen Charts ein. Bild: Yannis Blättler

Vor wenigen Tagen ist Ihr neues Album «Electus» erschienen. Es ist das dritte innerhalb von drei Jahren. Sind Sie ein Workaholic?

Ich schaffe es einfach nicht, zu chillen ... (Lacht.) Das kann ich nur, wenn ich im Studio bin. Dann kann ich ich selber sein und mich verbinden mit dem, was ich liebe: mit der Musik. Solche Momente möchte ich so oft wie möglich erleben. Aber das funktioniert halt nur, wenn ich ständig dran bin und neue Songs raushaue.

Mit 1,3 Millionen monatlichen Hörerinnen und Hörern auf Spotify gehören Sie zu den meistgestreamten Schweizer Künstlern. Wie gross ist der Druck, ständig Neues nachliefern zu müssen?

Ich verspüre keinen Druck. Ich wollte einfach immer möglichst viele Facetten von mir zeigen. Und ich hatte lange das Gefühl, ich müsse allen beweisen, dass ich kein Newcomer mehr bin. Heute gehe ich es ruhiger an. Die Leute sind geduldig und warten auch mal ein bisschen länger auf neue Songs. Der grosse Output hat mir aber gerade in der Anfangszeit geholfen. Als Newcomer ist es wichtig, so viel wie möglich zu veröffentlichen, um sichtbar zu bleiben.

«Electus» ist ein düsteres Album. «Heute ist der Himmel wieder schwarz», rappen Sie im Song «Shocks». Was bedrückt Sie?

Ich wollte an mein letztes Album «Champions Club» anknüpfen, an diesen grossen und epischen Sound. Doch während des Arbeitsprozesses an «Electus» hatte ich eine Krise. Meine Freundin und ich trennten uns, für mich brach eine Welt zusammen. So schrieb ich Songs, um mich selber zu therapieren.

«Shocks» ist einer von vielen Herzschmerz-Songs auf dem neuen Album. Video: Youtube

Ist Musik für Sie generell eine Art Therapie? Sie leiden ja auch seit längerem an Depressionen.

Die Musik hat mir schon immer geholfen, durch schwierige Phasen zu kommen. Aber auch mein Glaube hilft: Gott gibt mir Liebe und Kraft. Und meine Familie stärkt mir den Rücken, in ihrer Anwesenheit kann ich meine schwachen Seiten ausleben und mich fallen lassen. Ich mache aber auch Sport und gehe raus in die Natur, wenn es mir nicht gut geht. Das hellt die depressiven Phasen auf.

Sie zweifeln oft an sich selber. Das kommt in Songs wie «River» zum Ausdruck. Sind das die Schattenseiten des Erfolgs?

Zum einen schon. Wenn’s gut läuft, fragt man sich ja, wie lange das noch anhält. Das kann schon zu Selbstzweifeln führen. Bei mir hat es aber vor allem mit der Vergangenheit zu tun. Meine Mutter war alleinerziehend. Mir fehlte ein Vater, der mich bestätigt in dem, was ich tue. Deshalb wollte ich ihm immer beweisen, wie gut ich bin. So bin ich zu meinem grössten Kritiker geworden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen