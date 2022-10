Konzertreihe von St.Galler Pianist Claude Diallo wird eingestellt

Interview «Herbie Hancock hat sich bei uns bedankt»: Konzertreihe von Ostschweizer Jazzpianist Claude Diallo wird trotz viel Aufmerksamkeit nicht weitergeführt Der Trägerverein Jazzdreams hat in den vergangenen Monaten Konzerte veranstaltet, die live auf Youtube mitverfolgt werden konnten. Weshalb der Aufwand grösser war als gedacht, und warum es solche Livekonzerte nicht mehr geben wird, erzählt der Präsident des Vereins Claude Diallo im Interview. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 18.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Samuel De Cataldo, Claude Diallo und Reto Knaus. Claude Diallo

Entweder als Gast im Publikum oder von zu Hause via Bildschirm: Der Trägerverein Jazzdreams, dem der St.Galler Pianist Claude Diallo, der Flawiler Toningenieur Reto Knaus und der Bischofszeller Videomacher Samuel De Cataldo angehören, führte Ende September das letzte von vier sogenannten Hybridkonzerten in der Ostschweiz durch.

Das Ziel: Streamingkonzerte mit internationaler Ausstrahlung veranstalten. Die Reihe entstand im Rahmen eines Covid-19-Transformationsprojekts mit der Unterstützung vom Bundesamt für Kultur, der Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden und diversen Stiftungen.

Das letzte Konzert ist gespielt. Welche Erkenntnisse ziehen Sie aus dem Projekt?

Claude Diallo: Der Gesamtaufwand ist um einiges grösser, als wir anfangs gedacht haben. Vor allem die technischen Anforderungen. Einerseits unterhielten wir ein Livepublikum und das Streaming musste so unauffällig wie möglich geschehen. Zum anderen musste ein hochwertiger Content für das Streaming aufbereitet werden. Da bei jedem Konzert zwei Bands auftraten, musste für einen reibungslosen Ablauf alles minutiös geplant werden. Trotzdem: Wir sind alle am Projekt gewachsen und froh, dass wir das erleben durften. Es war schlussendlich ein Erfolg und hat Spass gemacht.

Welche Schwierigkeiten sind Ihnen noch begegnet?

Jazzpianist Claude Diallo lebt in Trogen. Bild: PD

Wer auf hohem Niveau Fernsehen machen will, muss tief in die Tasche greifen. Wir haben ein Budget gemacht und bei der Umsetzung gemerkt, dass wir an gewissen Stellen zusätzliche Dinge benötigen. Am Schluss waren die Kosten höher als geplant. Pro Konzert hatten wir rund 15'000 Franken Ausgaben. Gewisse Künstlerinnen und Künstler stellten hohe Anforderungen und es gab einige stressige Momente. Im Grossen und Ganzen konnten wir aber alles so umsetzen, wie geplant, und sind zufrieden.

Wie viele Menschen haben die Konzerte via Livestream verfolgt?

Die genaue Analyse steht noch aus, doch pro Stream haben mehrere hundert Leute reingeschaut. Da einzelne Konzerte noch bis Mitte November aufgeschaltet sind, steigen die Zahlen. Eines der Konzerte wurde schon über 3500-mal angeklickt. Mit den Zuschauerzahlen vor Ort sind wir zufrieden. An den beiden letzten Konzerten in der Tonhalle St.Gallen und im Kult-X in Kreuzlingen waren es 70 Gäste. In Herisau war es mit 35 und 40 Gästen eher enttäuschend.

Was bleibt Ihnen besonders in Erinnerung?

Wir haben Rückmeldungen aus der ganzen Welt. Es haben Menschen aus der Schweiz, Europa, Afrika, Amerika oder Asien zugesehen. Der amerikanische Jazzpianist Herbie Hancock hat uns einen Brief geschrieben und sich bedankt, dass wir beim Jazz-Welttag mitgemacht haben. Ein weiteres Highlight sind die Musikerinnen und Musiker, die wir für unser Projekt gewinnen konnten. Unter anderem trat die ehemalige Pianistin von Prince, Rose Ann Dimalanta, mit uns auf. Auch die berühmte Saxofonistin Nicole Johänntgen oder die Stargeigerin Yilian Cañizares standen auf der Bühne. Auch die jungen Acts, die als Vorgruppe aufgetreten sind, waren alle sehr gut. Das hat richtig Spass gemacht.

Wie geht es weiter?

Bis Ende Oktober müssen wir den Schlussbericht und die Schlussabrechnung der Regierung abgeben, damit wir den Rest der Unterstützungsgelder erhalten. Dann müssen wir das Projekt abschliessen und eine Analyse durchführen. Wie wir 2023 als Trägerverein Jazzdreams weiterfahren, ist noch ungewiss. Hybride Livestreams, für die man nicht bereit ist, zu zahlen, haben keine Zukunft.

Wieso waren die Leute nicht bereit, etwas zu zahlen?

Wer physisch ans Konzert gekommen ist, musste 35 Franken für das Ticket bezahlen. Bei den Livestreams haben wir uns dazu entschieden, diese gratis zu zeigen. Wer wollte, konnte in Form einer Kollekte etwas ans Projekt beisteuern. Die Kollekten sind aber schlecht ausgefallen. 2021 spendeten die Menschen aus Solidarität, wegen der Pandemie. Im Moment sind die Leute nicht bereit, im Internet etwas zu zahlen. Nur vereinzelt haben wir 2 bis 300 Franken erhalten.

Was muss passieren, dass Sie weitere Livestream-Konzerte organisieren?

Ich persönlich wünschte, wir könnten das so weiterführen. Es war cool, dass Leute aus der ganzen Welt zuschauten. Doch das Livestreaming war ein Stress. Wir brauchen Sponsoren, die uns die Kosten decken. Wir können uns vorstellen, Vorproduktionen herzustellen und dann den Inhalt auf verschiedenen Plattformen anzubieten. Wir haben auch schon die Aufmerksamkeit verschiedener Unternehmen auf uns gezogen, die genau das machen.

Wer sich die Konzerte im Nachhinein anschauen will, findet sie hier.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen