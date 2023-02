Interview «Es stört mich, dass der schwarze Körper als exotisch dargestellt wird»: Tschabalala Self stellt im Kunstmuseum St. Gallen aus Die junge US-Amerikanerin ist die erste schwarze Frau, die eine Einzelausstellung im Kunstmuseum St.Gallen erhält. Im Interview gibt Tschabalala Self Auskunft zu Schönheitsidealen, Frauenfeindlichkeit und Diversität in der Kunst. Christina Genova Jetzt kommentieren 28.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stark, üppig und schön: Tschabalala Self feiert in ihrer Kunst die Frauen. Bild: Donato Caspari

In den USA gehört Tschabalala Self zu den aufstrebenden jungen Künstlerinnen, in Europa hingegen ist sie noch wenig bekannt. Nun erhält die 32-jährige Afroamerikanerin im Kunstmuseum St. Gallen ihre bisher grösste Einzelausstellung. Sie zeigt 19 Tafelbilder, auf welchen sie Malerei mit collageartig vernähten Textilien kombiniert. Daneben sind neue Bronzeskulpturen zu sehen. In ihrer Kunst reflektiert Tschabalala Self ihre Erfahrungen als schwarze Frau in den USA und die Psychologie von Beziehungen.