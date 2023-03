Interview «Es ist problematisch, wenn die Medien zu viel Macht haben»: Der Thurgauer Kabarettist Thomas Götz spielt einen skrupellosen Boulevardjournalisten Origineller lieben und hassen kann man sich kaum, als die Kultur und die Medien es gegenseitig tun. Kabarettist Thomas Götz stellt ihren Rosenkrieg im Theaterstück «Seite Eins» dar. Premiere ist am 10. März in Weinfelden. Kathrin Signer Jetzt kommentieren 03.03.2023, 12.00 Uhr

Satiriker Thomas Götz spielt einen skrupellosen Boulevardjournalisten. Bild: Ralph Ribi

Sie ist etwas dysfunktional, passioniert und bisweilen toxisch: die Beziehung zwischen Kulturschaffenden und den Medien. Ist es darum verwegen, in einer Zeitung auf ein Theaterstück hinzuweisen, das einen Rundumschlag gegen die Presse vollführt? Vielleicht ein wenig, aber Kompromisse müssen sein: Ab dem 10. März zeigt Thomas Götz den satirischen Monolog «Seite Eins» von Johannes Kram im Theaterhaus Thurgau. Der Kabarettist erzählt von der Macht der Medien und der Schönheit der Satire.

«Seite Eins» ist ein Monolog für «einen Mann und ein Smartphone» – der Mann, das ist Marco, ein skrupelloser Boulevard-Journalist. Und das Smartphone?

Thomas Götz: Es steht für Kommunikation in einer Zeit der Digitalisierung. Wenn ich meinen Computer aufklappe, springen mich hundert Eilmeldungen an, überall hat ein Experte etwas zu sagen, die Informationsflut ist unglaublich. Jederzeit sind News zu lesen. Es gibt nichts Älteres als die Zeitung von gestern. Was heute gedruckt ist, das gilt. Darum geht es auch in «Seite Eins».

Was steht dort geschrieben, auf Seite eins?

Die brisanteste Schlagzeile. Der Protagonist will eine Titelstory über eine junge Sängerin schreiben, um ihr zum Durchbruch zu verhelfen. Das ist eben die Krux mit den Medien: Als Kulturschaffende sind wir auf sie angewiesen, sonst würde ich ja jetzt nicht mit Ihnen reden. Wir brauchen eine Symbiose von Presse und Kultur.

Dennoch führen sie einen endlosen Rosenkrieg gegenseitiger Kritik.

Solange man kritisiert wird, läuft es ja noch gut. Freien, unabhängigen Journalismus finde ich super, so ist die Presse ein Spiegel der Gesellschaft. Hier kann jeder Bürger in einem Leserbrief seine Meinung kundtun, wenn ihm danach ist. Problematisch wird es, wenn die Medien zu viel Macht haben. Wenn ein Staat eine Internetseite blockieren kann oder ein Präsident Medienschaffende verhaftet.

Der Monolog stammt vom deutschen Autor und Sozialkritiker Johannes Kram. Ein Geistesverwandter, sozusagen?

Mit dem Theaterstück bleibe ich meinem Metier treu. Die Satire ist nach wie vor das beste Mittel, Kritik anzubringen, ohne den Mahnfinger zu heben und belehrend zu wirken. Es ist kein melodramatischer Schauspielmonolog, stattdessen wird das Publikum wahrgenommen und involviert.

Inwiefern unterscheidet sich der Probenprozess eigener Satire von dem eines fremden Textes?

Meine Figuren wie Sabine Schnyder oder Napoleon kenne ich bereits, sie existieren schon, ich schreibe ihnen die Texte praktisch auf den Leib. Hier kommt die Inszenierung von aussen, dabei arbeite ich mit dem Thurgauer Regisseur Jean Grädel zusammen. Ich muss Marco, dem impulsiven Boulevard-Journalisten, noch einen Charakter geben, das ist eine Herausforderung.

Gegenüber dem «Tagblatt» sagten Sie, wären Sie nicht Kabarettist geworden, wären Sie jetzt Bundesrat. Aber: Auf keinen Fall Journalist?

Das würde ich nicht mal so sagen. Was der investigative Journalismus so ausgräbt, ist hochinteressant. Marco ist als Bühnenfigur so spannend, weil er agiert und recherchiert wie ein Chamäleon: Je nachdem, mit wem er am Telefon spricht, verwandelt er sich in eine andere Person. Man blickt ein bisschen hinter die Kulisse der Pressemedien. Ganz in der Sprache der satirischen Überzeichnung, selbstverständlich.

Hinweis Premiere Freitag, 10. März, 20.15 Uhr, Theaterhaus Thurgau, Weinfelden.

