Interview «Ein Statement gegen die Nostalgie»: Die St.Galler Autorin und WOZ-Journalistin Bettina Dyttrich über ihr neues Popbuch Bettina Dyttrich stellt am Sonntag ihr neues Buch über die Schweizer Popszene im Palace St.Gallen vor. Warum der Schweizer Pop den internationalen Vergleich nicht scheuen muss, wie divers die Musikszene ist und warum es mehr Fairness in der Musikförderung braucht, erzählt sie im Interview. Claudio Weder Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Beschäftigt sich seit ihrer Jugend intensiv mit Popmusik: Bettina Dyttrich. Bild: Arthur Gamsa

Das neue Buch «Es hilft, dass ich Leute anschreien darf» von Bettina Dyttrich ist ein Querschnitt durch das aktuelle Schweizer Popmusikschaffen: In 13 Interviews erzählen Musikerinnen und Musiker, was sie inspiriert, wie sie arbeiten und wovon sie leben. Ergänzt werden die Interviews durch zahlreiche Fotos, einen Essay über die Bedeutung der Konzertorte sowie eine Recherche über die ökonomische Situation von Popmusikschaffenden. Am Sonntag um 16 Uhr wird das Buch im St.Galler Palace vorgestellt.

In der Einleitung schreiben Sie, dass die Berner Band Jeans For Jesus ein Auslöser war, das Buch zu schreiben. Das müssen Sie erklären.

Bettina Dyttrich: Ich war sehr privilegiert im ersten Lockdown, an einem angenehmen Ort und nicht allein. Für mich war es eine gute Zeit. Das neuste Album von Jeans for Jesus, «19xx_2xxx_», hat auch dazu beigetragen. Es hat einen hohen künstlerischen Anspruch, dreht sich um die Frage, was das Internet mit der Psyche des Menschen macht. Aber es sind auch einfach sehr schöne Popsongs. Diese Band ist für mich eines der besten Beispiele dafür, dass der Schweizer Pop an einem sehr guten Ort steht. Früher hörte ich oft Sätze wie: «Nicht schlecht für eine Schweizer Band.» Die sind heute definitiv überflüssig.

Die Berner Band Jeans For Jesus bei einem Konzert in der Schüür Luzern im November 2021. Bild: Tatjana Rüegsegger

Haben Sie das Buch auch deshalb geschrieben, weil es kaum Bücher über Schweizer Popmusik gibt?

Bettina Dyttrich: Es hilft, dass ich Leute anschreien darf, Rotpunkt, 272 S., Fr. 46.– Bild: PD

Ich kenne tatsächlich kein einziges Buch über den Schweizer Pop der Gegenwart, in dem es um das ganze Land geht. Überhaupt handeln die meisten Popbücher von Leuten, die sehr alt oder schon tot sind. Mein Buch ist ein Statement gegen die Nostalgie, gegen die Behauptung, früher sei alles besser gewesen.

Nach welchen Kriterien haben Sie Ihre Interviewpartnerinnen und -partner ausgewählt?

Das Wichtigste war mir die Vielfalt: Bands aus der ganzen Schweiz, unterschiedliche Genres, Geschlechter und auch Migrationsgeschichten. Und die Musik muss mich interessieren, sonst hat ein Gespräch nicht viel Sinn. Ich wollte einige bekanntere Künstlerinnen und Künstler wie Stahlberger oder Big Zis im Buch haben. Und unbedingt die Band Zeal & Ardor um den Basler Musiker Manuel Gagneux, von dem auch das Titelzitat stammt. Es ist meines Wissens die weltweit erste Band, die Black Music mit Metal fusioniert. Und sie ist im Moment die Schweizer Band mit der grössten internationalen Ausstrahlung – nur wissen das viele nicht.

Manuel Gagneux, Sänger und Musiker von Zeal & Ardor in seinem Proberaum in Basel. Bild: Florian Bachmann

Wie schwierig war es, sich auf 13 Interviews zu beschränken?

Damit haderte ich am meisten. Ich hätte gerne noch mehr Interviews mit Frauen geführt, die elektronische Musik machen, zum Beispiel mit Leoni Leoni, Belia Winnewisser oder Bonaventure. Auch der Rap ist etwas zu kurz gekommen. Aber zeitlich lag leider nicht mehr drin.

Mit Stahlberger und Priya Ragu ist auch die Ostschweiz in Ihrem Buch vertreten.

Manuel Stahlberger begleitet mich schon lange. Ich sehe ihn als Chronist der Region, der ihre Geschichten fortspinnt, häufig auch ins Absurde kippen lässt. Ich bin oft in Bern, und mir fällt immer wieder auf, wie viel stärker dort mit Sprache gespielt, der Dialekt zelebriert wird. Das ist natürlich auch einfacher mit einem beliebten Dialekt. (lacht) Aber dank Manuel gibt es ein Stück vergleichbare Dialektkultur nun auch in der Ostschweiz. Und Priya Ragus internationaler Erfolg zeigt, dass Schweizer Pop längst nicht mehr nur eine Sache von weissen Männern ist.

Die St.Galler Soulsängerin Priya Ragu im März 2022 am M4Music-Festival im Zürcher Schiffbau. Bild: Tatjana Rüegsegger

Eines der beiden Einleitungskapitel widmen Sie den Orten für Popmusik. Auch das St.Galler Palace wird erwähnt. Wie wichtig sind solche Orte für die Szene?

Das Palace gilt unter Musikfans als einer der interessantesten Konzertorte der ganzen Schweiz – ganz St.Gallen wird anders wahrgenommen, seit es das Palace gibt. Das fiel mir einige Jahre nach der Eröffnung auf: Plötzlich kamen Leute aus Zürich nach St. Gallen an Konzerte.

Braucht es mehr solche Orte?

Es gibt sie ja schon: in St.Gallen auch die Grabenhalle, das Mokka in Thun, die Reitschule in Bern. Es braucht nicht mehr Orte, aber es ist wichtig, dass man denen, die es gibt, Sorge trägt und die Verbindungen untereinander pflegt. Es gibt zum Beispiel einen schönen Austausch zwischen dem Palace und dem Royal in Baden. Viele Konzertorte haben während der Pandemie ihre Räume für Residenzen zur Verfügung gestellt. Das hat der Szene gutgetan.

Zur Person Bettina Dyttrich, geboren 1979, ist Redaktorin bei der Wochenzeitung (WOZ) mit Schwerpunkt Ökologie und Gesellschaftspolitik. Ihr letztes Buch «Gemeinsam auf dem Acker. Solidarische Landwirtschaft in der Schweiz» erschien 2015. Darüber hinaus interessiert sie sich schon lange für Popmusik. Dyttrich lebt in St.Gallen und bei Bern. (wec)

Wie hat die Arbeit am Buch Ihre Sichtweise auf den Schweizer Pop verändert?

Mir ist noch viel bewusster geworden, wie viel Arbeit dahintersteckt und wie prekär die ökonomische Situation vieler Musikerinnen und Musiker ist. Viele befinden sich in einem komischen Zwischenbereich: Sie können nicht von der Musik leben, trotzdem ist sie viel mehr als ein Hobby. Auch wenn wir in der Schweiz verglichen mit den Nachbarländern ein tolles Fördersystem haben, leben sehr viele Popmusikschaffende von nur etwa 2000 Franken im Monat.

Die Band Stahlberger bei der Taufe ihres Albums «Lüt of Fotene» im April 2022 im Palace St.Gallen. Bild: Florian Bachmann

Was muss sich ändern?

Es gibt bei der Musikförderung ein Missverhältnis. Die IG Musik Basel hat in Basel eine Initiative lanciert, die eine fairere Verteilung der Fördergelder für Musik fordert. Gemäss ihren Berechnungen fliessen in vielen Städten 80, 90 oder noch mehr Prozent der Fördergelder in klassische Institutionen. Feste Ensembles kosten natürlich viel. Es geht nicht darum, professionellen Musikschaffenden die Festanstellung abzusprechen. Aber es muss möglich sein, dass Popmusikerinnen und -musiker besser von ihrer Arbeit leben können.

Auch Feminismus ist ein Thema in Ihrem Buch. Wie divers ist die Schweizer Musikszene?

Seit dem Frauenstreik 2019 hat sich viel bewegt. Diversität ist bei der Programmierung von Festivals immer mehr ein Thema und wird auch eingefordert wie diesen Sommer beim Moon&Stars-Festival in Locarno. Das ist gut so. Trotzdem ist der Frauenanteil auf Schweizer Bühnen immer noch erschreckend tief. Er liegt gemäss dem Verein Helvetiarockt im Pop und Jazz bei elf Prozent.

Les Reines Prochaines (Muda Mathis, Sus Zwick und Fränzi Madörin) bei einem Auftritt in einem temporären Kunstraum «Geiler Block» in einer Fahnenfabrik in St. Gallen, März 2022. Bild: Florian Bachmann

Trotzdem lassen Sie, neben feministischen Urgesteinen wie Les Reines Prochaines, auch reine Männerbands zu Wort kommen. Warum?

Weil ich sie künstlerisch interessant finde. Aber ich habe mit ihnen genau darüber gesprochen. Dass eine Band, die seit 15 Jahren besteht und sich gut versteht, nicht einfach ein Mitglied rausschmeisst, um eine Frau aufzunehmen, ist verständlich. Aber wenn es einen Wechsel gibt, wäre es schön, man würde nicht einfach wieder einen alten Kumpel fragen, sondern darüber nachdenken, ob es diversere Möglichkeiten gäbe.

Buchvorstellung «Es hilft, dass ich Leute anschreien darf»: Sonntag, 16. Oktober, 16 Uhr, Palace St.Gallen. Inklusive Musik von Ester Poly und DJ Kutschenfahrt. Mehr Infos unter palace.sg.

