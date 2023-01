Interview «Die sehr zögerliche Rückkehr des Publikums macht uns Sorgen»: Der Thurgauer Kulturamtsleiter Philipp Kuhn schaut zurück auf 2022 Philipp Kuhn spricht im Jahresrückblick über zu tiefe Honorare in der Kulturbranche, zwei zusätzliche Millionen für die Thurgauer Kultur und die kulturellen Höhepunkte des vergangenen Jahres. Christina Genova Jetzt kommentieren 01.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Philipp Kuhn, Leiter des Amts für Kultur des Kantons Thurgau, ist in Steckborn aufgewachsen. Bild: Stefan Kubli

Philipp Kuhn leitet seit dem 1. März das Thurgauer Kulturamt. Der 47-Jährige ist in Steckborn aufgewachsen und lebt heute in Uster. Nach einer Ausbildung zum Elektromechaniker holte er die Matura nach und studierte in Zürich Politologie, Soziologie und Völkerrecht. Zuletzt war er Vizedirektor Kultur im Präsidialdepartement der Stadt Zürich.

Haben Sie schon den Überblick über das Kulturleben im Kanton?

Philipp Kuhn: Ich musste und konnte sehr schnell ankommen in der Thurgauer Kulturlandschaft. Zum einen bin ich als Thurgauer mit dem hiesigen Kulturschaffen und der Thurgauer Mentalität schon gut vertraut. Zum andern war das Kulturkonzept 2023–2026 bei meinem Stellenantritt in der heissen Phase und die Beiträge für die Kulturinstitutionen für die kommenden vier Jahre mussten festgelegt werden. Wir haben rund 70 Leistungsvereinbarungen mit Kulturanbietern, Vereinen und Verbänden im Kanton. Die Erarbeitung des Kulturkonzeptes hat mir sehr geholfen, rasch einen guten Überblick zu erhalten. Diesen gilt es nun zu vertiefen.

Welches sind die wichtigsten Neuerungen im Kulturkonzept, das am 1. Januar in Kraft tritt?

Der Kanton hat über zwei Millionen Franken zusätzliche Fördergelder pro Jahr für die Kultur bewilligt, das ist ein deutlich spürbarer Betrag. Dadurch können bestehende Leistungsvereinbarungen mit Institutionen erhöht und neue mit etablierten Institutionen abgeschlossen werden. Neu können auch regionale Museen mit einer kantonal bedeutenden Sammlung mit Geldern aus dem Lotteriefonds gefördert werden, zum Beispiel das Schulmuseum Amriswil oder das Seemuseum Kreuzlingen. Das gibt den Institutionen mehr Planungssicherheit und ermöglicht ihnen eine Weiterentwicklung. Auch können nun erstmals Infrastrukturbeiträge für Um- und Neubauten bei kulturell besonders bedeutsamen Veranstaltungsorten gesprochen werden.

Gibt es Themen, die Sie 2022 besonders beschäftigt haben?

Besonders brisant und relevant ist die angemessene Honorierung und die soziale Sicherheit der Kulturschaffenden. Das Thema hat sich nicht nur im Thurgau, sondern auch schweizweit mit der Coronapandemie noch einmal akzentuiert. Wenn die Honorare so tief sind, dass die Kulturschaffenden nur von der Hand in den Mund leben können, ist es schlicht nicht möglich, Sozialabgaben zu finanzieren. Dies führt letztlich dazu, dass im Alter Ergänzungsleistungen bezogen werden müssen. Es ist also ein gesamtgesellschaftliches Problem. Hier ist es Aufgabe der öffentlichen Förderung, bei den eingereichten Projektbudgets darauf zu achten, dass ein Projekt richtig kalkuliert ist und nicht bei den Löhnen und Sozialabgaben für die Kulturschaffenden gespart wird.

Die Pandemie hat das Kulturleben auch 2022 getrübt. Wie haben Sie es als Kulturamtsleiter erlebt?

Positiv ist, dass die staatlichen Unterstützungsmassnahmen, also die Ausfallentschädigungen und Beiträge an Transformationsprojekte, zu grossen Teilen sehr gut griffen und die Kulturlandschaft als Ganzes einigermassen intakt geblieben ist. Sorgen bereitet uns aber die nach wie vor sehr zögerliche Rückkehr des Publikums. Das müssen wir im Auge behalten und von Seiten der Kulturförderung so weit als möglich begleiten.

Welche Kulturereignisse sind Ihnen 2022 besonders in Erinnerung geblieben?

Ein sehr schöner und grosser Moment war die berührende Feier zur Verleihung des Thurgauer Kulturpreises an Simone Keller. Sie ist eine überaus würdige Preisträgerin und nicht nur eine virtuose Pianistin, sondern auch sozial sehr engagiert. Persönlich sehr gut gefallen hat mir zudem «Kultur im Tankkeller» in Egnach. Ein wunderbares Projekt, das breite Kreise angesprochen hat – am Puls der Zeit, urban und ländlich zugleich. Für mich zeigte es exemplarisch auf, was im Thurgau – und vielleicht eben nur hier – dank grossen Engagements der Bevölkerung möglich ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen