Die Idee eines Klanghauses ist bereits 20 Jahre alt. Peter Roth hatte damals den Schweizer Architekten Peter Zumthor für die Planung angefragt. Wie still es dort sei, war die erste Frage des Architekten. Dann musste allerdings ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden, an dem Zumthor nicht mehr teilnahm. Gewonnen hat ihn Marcel Meili, der vor drei Jahren verstorben ist. Seine Klanghaus-Ideen setzt jetzt die Architektin Astrid Staufer vom Architekturbüro Staufer & Hasler in Frauenfeld um. Das Klanghaus als begehbares Instrument wird 2024 eröffnet. Der Keller des Hauses, das direkt am Schwendisee oberhalb von Wildhaus liegt, ist bereits fertig. (map)