Annenmaykantereit im Interview vor dem Auftritt am OASG

Interview Annenmaykantereit-Gitarrist vor dem grossen Auftritt am Open Air St. Gallen: «Festivals sind wie ein Klassenfahrtstreffen» Am Freitag um 22 Uhr tritt die deutsche Popband Annenmaykantereit auf der Sitterbühne am Open Air St. Gallen auf. Ein Gespräch mit Gitarrist Christopher Annen über Einhorn-Tattoos, den Klimawandel und einen viralen Hit. Claudio Weder 01.07.2022, 19.45 Uhr

Annenmaykantereit sind von links: Henning May, Christopher Annen und Severin Kantereit. Bild: Martin Lamberty

Wie kommt es, dass Sie ein blaues Einhorn-Aufklebetattoo im Gesicht tragen?

Christopher Annen: Wir hatten gerade mit der ganzen Band ein Interview mit dem Schweizer Fernsehen. Am Ende spielten wir «Wahrheit oder Pflicht». Als ich an der Reihe war, habe ich mich für Pflicht entschieden und musste mir dieses Tattoo aufkleben. Ich dachte, es wäre cool, wenn ich es mir so gangstermässig unters Auge mache. (lacht)

Sie spielen am Freitagabend mit Annenmaykantereit auf der grossen Sitterbühne am Open Air St. Gallen. Leider regnet es immer wieder. Trübt das Wetter die Vorfreude auf den Auftritt?

Nein, gar nicht. Das kann manchmal ja auch richtig schön sein, wenn man sieht, dass so viele Leute trotz Regen vor der Bühne stehen. Aber klar, um auf dem Festivalgelände rumzuhängen ist es nicht so toll. Wir hätten gerne den Tag genutzt, um hier noch ein bisschen herumzuspazieren.

Nach zwei langen Coronajahren: Wie gross sind Ihre Festival-Entzugserscheinungen?

Wir haben drei Jahre lang an keinem Festival mehr gespielt. Das war echt eine krass lange Zeit. Festivals sind immer besonders, weil einfach nochmals viel mehr Leute da sind als bei normalen Konzerten. Man trifft auch die anderen Bands wie Deichkind zum Beispiel. Am Samstag spielen auch wieder viele Freundinnen und Freunde von uns. Festivals sind immer ein schönes Klassenfahrtstreffen. Das haben wir schon sehr vermisst.

Mit Annenmaykantereit waren Sie schon mehrmals zu Gast am Open Air St. Gallen, zuletzt 2016. Was macht das Festival für Sie so speziell?

Obwohl das Open Air St. Gallen ein grosses Festival ist, schaffen es die Organisatoren jedes Mal, eine schöne, entspannte und familiäre Stimmung zu erzeugen. Ich weiss nicht genau, wie die das machen. (lacht) Aber als Künstler fühlt man sich hier in St. Gallen immer gut aufgehoben, das ist bei grossen Festivals nicht selbstverständlich.

Bereiten Sie sich speziell auf Ihren Auftritt vor?

Ja, wir haben ein Bandritual. Zehn Minuten vor dem Auftritt kommt die ganze Crew jeweils in einem Kreis zusammen und singt ein dreissigsekündiges Lied. Da schreit jeweils jeder in seiner eigenen Tonart herum. (lacht)

Bleiben Sie nach Ihrem Auftritt noch am Festival?

Nein, wir können leider nur noch die ersten zehn Minuten von Deichkind schauen, die nach uns auf der Sitterbühne spielen. Dann müssen wir los. Wir müssen morgen alle wieder zu Hause sein, und wir haben eine relativ lange Heimfahrt. Das ist superschade. Hoffentlich klappt es beim nächsten Mal.

Sprechen wir über Ihr jüngstes Album «12», das bereits wieder zwei Jahre alt ist. Der Titel ist eine Anspielung auf die Redewendung «Es ist fünf vor zwölf». An wen richtet sich dieser Appell?

Der Songtext ist von Henning (Henning May ist der Sänger und Songtexter von Annenmaykantereit, Anm. d. R.) und ich möchte da jetzt nicht für ihn sprechen. Aber aus meiner Sicht gibt es auf der Welt so viele Probleme, die gerade am Eskalieren sind, dass sie sich nicht mehr zurückdrehen lassen. Die Probleme werden leider aber gerade von jenen Personen, die einen grossen Einfluss darauf hätten, als nicht dringlich eingestuft.

Welche Probleme meinen Sie?

Das Thema Klimawandel zum Beispiel. Da müsste viel mehr passieren – aber es passiert halt einfach nichts. Wenn wir nichts dagegen unternehmen, führt das offensichtlich zu einer Katastrophe. Die Szenarien im jüngsten IPCC-Bericht sind richtig düster. Da wird einem schon ein bisschen anders, wenn man das liest. Die Klimaerwärmung hat Konsequenzen, vor denen man sich nur fürchten kann.

Seit wann ist Annenmaykantereit denn so politisch unterwegs?

Wir haben uns schon immer sehr viel mit politischen und gesellschaftlichen Fragen beschäftigt. Aber in den Texten auf dem Album «12» hat sich Henning sicher bisher am meisten getraut, die Texte sind ja oft recht explizit.

Video: Youtube

«12» ist aber auch ein Coronaalbum, was textlich zum Beispiel im Song «Gegenwartsbewältigung» zum Ausdruck kommt.

Das stimmt. Die meisten Songs auf «12» sind zwischen März und Mai 2020 entstanden, mitten im Lockdown. Als die ersten Konzerte abgesagt wurden, sassen wir zu Hause und fragten uns: Was machen wir jetzt? Als nach ein paar Wochen dann klar wurde, dass die Pandemie uns noch lange begleiten wird, dachten wir: Ab in den Proberaum!

Zwei Jahre später ist davon fast kaum mehr etwas zu spüren. Das zeigt sich auch am Open Air St. Gallen, wo wieder ausgelassen gefeiert wird. Passen diese Songs denn in die heutige Zeit, in der man über Corona am liebsten schweigt?

Wir spielen am Freitag ja nur einen von unseren expliziten Corona-Songs live. Wir selbst haben ja auch nicht mehr so Lust auf das Thema. Das war natürlich beim Schreiben damals anders. Zudem wussten wir nicht, wie sich die Pandemie entwickeln wird.

Planen Sie etwas Spezielles für ihren Auftritt?

Da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Wir haben auf jeden Fall etwas Spezielles geplant, das aber wetterabhängig ist. Zudem treten wir erstmals mit unserer «grossen Kapelle» auf; das sind vier Bläser und vier Streicher. Wir haben mit ihnen zusammen schon vor einer Woche in Stuttgart am Kessel-Festival gespielt. Das hat super funktioniert und ist super angekommen.

Mit der Coverversion des Songs «Tom's Diner» wurde Annenmaykantereit auch international bekannt. Video: Youtube

Zum Schluss. 2019 haben Sie zusammen mit Giant Rooks, die ebenfalls zu Gast sind am Open Air St. Gallen, den Song «Tom’s Diner» von Suzanne Vega gecovert. Der Song ist kürzlich dank Tiktok und Co. zum viralen Hit geworden. Welchen Einfluss hat dies auf Ihre internationale Karriere?

Dass der Song viral ging, hat uns auf jeden Fall total überrascht. Der Song ist ja nun schon seit drei Jahren draussen. Wir sind dadurch auf einmal auf der ganzen Welt in den Charts gelandet. Das ist schon abgefahren. (lacht) Und auch Suzanne Vega persönlich hat darauf reagiert und gesagt, dass sie das toll finde. Das war schon eine grosse Ehre für uns.

Donnerstag, 1. Juli, 22 Uhr, Sitterbühne, Open Air St.Gallen

