Rheintaler Clark S feiert EP-Taufe in der Grabenhalle St.Gallen

Interview «Bin überzeugt, dass meine Musik im Gedächtnis bleibt»: Der Rheintaler Clark S tauft seine erste EP in der Grabenhalle Der Rheintaler Musiker Clark S feiert am 15. Oktober die Plattentaufe seiner EP «Back Of My Head» in der Grabenhalle St.Gallen. Was er nachts träumt, weshalb er in seinen Videos immer rennt und wie er sich musikalisch verändert hat, erzählt der Künstler im Interview.

Claudio Söldi ist seit drei Jahren als Clark S unterwegs. Bild: PD

Der Altstätter Sänger Clark S, der mit bürgerlichem Namen Claudio Söldi heisst, hat im September sein erstes Minialbum veröffentlicht. In seinen neuen Songs setzt er sich mit einer gescheiterten Liebesgeschichte auseinander und singt vom Loslassen. Wie es ist, sich zu verkopfen und von etwas abhängig zu sein, verarbeitet der Songwriter ebenfalls in seinen Liedern. Anderthalb Jahre lang hat der 25-Jährige an der EP gearbeitet, die am 15. Oktober in der Grabenhalle getauft wird.

Sie beschreiben Ihre Songs als «nostalgische Zukunftsträume». Wovon träumen Sie?

Clark S: Die Beschreibung bezieht sich auf den Song «Distant Dreams». In einem Traum habe ich meinem zukünftigen Ich über die Schulter geschaut, meine Freunde und Geschwister hatten Familie und Kinder. Ich habe mich gefragt, wie meine Zukunft aussehen wird. Im Alter zwischen 20 und 30 Jahren begegnet man verschiedenen Wertvorstellungen und setzt sich mit sich selbst auseinander – das kann einen auch blockieren. Irgendwann habe ich gemerkt: Es ist okay, sich zurückzunehmen, den Moment zu geniessen und die kleinen Schritte zu schätzen. Die Zukunft kann man nicht kontrollieren, den Moment schon. Diese Message möchte ich meinen Fans mitgeben.

Die EP «Back Of My Head» ist während der Pandemie entstanden. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Die Eventbranche war tot und ich habe kurzzeitig die Perspektive verloren. Ich glaube, in dieser Zeit hat jeder etwas gebraucht, woran er sich festklammern kann. Die einen haben angefangen, sich mit Pflanzen zu beschäftigen, ich habe an der Musik festgehalten. Das mit den Pflanzen habe ich auch versucht, doch die Palme ist jetzt gelb.

Wie haben Sie sich in den letzten zwei Jahren musikalisch verändert?

Mit der Musik auf der EP möchte ich meine Fans zum Nachdenken anregen – in meinen älteren Songs wollte ich sie vor allem zum Tanzen bringen. In den neuen Liedern will ich eine emotionale Geschichte erzählen, diese aber musikalisch auflockern, sodass die Leute trotzdem tanzen können. Ich wollte mich nicht auf eine Stilrichtung versteifen. Es ist mir wichtig, möglichst viele Facetten zu zeigen. Alles, was ich im Leben mitbekommen habe, macht mich als Künstler aus. Ich habe deshalb verschiedene musikalische Einflüsse aus meiner Kindheit und Jugend in meine neuen Songs aufgenommen.

In den Musikvideos zu «Controlled» und «Blood On Fire» sieht man Sie vor allem rennen. Vor was laufen Sie davon?

Mein rechtes Knie hat mir richtig wehgetan nach den Aufnahmen. Ich ging an meine Grenzen und bin gegen Ende des Videodrehs gehumpelt. Im Video zu «Blood On Fire» geht es um den Moment, in dem du realisierst, dass du von etwas abhängig bist und Verlust- und Existenzängste hast. Zum einen willst du etwas nachlaufen, das du gerne hättest, und zum anderen willst du vor etwas weglaufen, weil es nicht so ist, wie du es dir wünschst. Im anderen Clip geht es darum, dass ich davonlaufe oder mir selber nachjage. Am Ende kommt es zur Konfrontation mit meinem zweiten Ich und ich realisiere, dass ich mir oft selbst im Weg stand. Das wollten wir mit Verfolgungsjagden darstellen.

Was macht Sie glücklich?

Das Schönste ist, wenn sich die Leute durch meine Musik verstanden fühlen. Und wenn die Lieder im Radio gespielt werden. Für mich ist es wertvoll, dass ich meine Songs mit Freunden und der Familie teilen kann und von ihnen höre, was sie davon halten. Meiner Mutter zeige ich alle Stücke immer als Erstes – sie musste sich also schon viel anhören. Wenn sie die Stirn runzelt, weiss ich: Da muss ich nochmals drüber. Das Feedback meiner engsten Leute ist mir viel wert.

Stehen Sie gerne im Rampenlicht?

Tatsächlich, ja. Das gehört auch dazu. Du musst einfach machen und schauen, wie die Leute reagieren, wie deine Musik und du selber ankommst. Manchmal fliegst du auf die Nase, diese Momente musst du kübeln und weiter arbeiten.

Worauf dürfen sich Ihre Fans am 15. Oktober freuen?

Wir haben ein tolles Programm mit alten und neuen Songs und ganz frischen Liedern, die den Proberaum noch nicht verlassen haben. Die Leute können tanzen und ich bin überzeugt, dass dem einen oder anderen ein Song nachgeht. Ich freue mich riesig auf den Startschuss in der Grabenhalle. Das ist die erste Show unter meinem Namen mit einer Vorband.

Wie geht es nach dem Auftritt in der Grabenhalle weiter?

Ich möchte nächstes Jahr auf verschiedenen Schweizer Festivals spielen. Ich arbeite auch schon an neuen Songs. Längerfristig sehe ich mich auch auf internationalen Bühnen. In ferner Zukunft träume ich von einer Europatour mit meiner Band im Nightliner.

Das Konzert findet am Samstag, 15. Oktober, in der Grabenhalle St.Gallen statt. Türöffnung ist um 19.30 Uhr.

