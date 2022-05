Interview «Bin nicht sicher, ob sie zurückkommen»: Der Chef des Open Air St.Gallen über den Todesfall bei Depeche Mode und ihren magischen Auftritt im Sittertobel 2018 Der Keyboarder Andrew «Andy» Fletcher war das Klebeband, das die britische Synthie-Pop-Gruppe Depeche Mode zusammenhielt. Nun ist der 60-Jährige überraschend gestorben. Christof Huber, Chef des Open Air St.Gallen und des Summerdays Festival Arbon, blickt zurück auf einen denkwürdigen Auftritt der Band im Sittertobel. Und er erzählt, warum ein nächstes Depeche-Mode-Album trotz Fletchers Tod bevorstehen könnte. Oliver Kerrison Jetzt kommentieren 27.05.2022, 18.56 Uhr

Die Frontmänner im Griff: Der Keyboarder Andrew Fletcher sagte einst über sich, er gammle bei Depeche Mode bloss herum, während Martin Gore für das Songwriting und Dave Gahan für den Gesang zuständig seien. Christof Huber sieht in Fletcher vielmehr den zentralen Balancepunkt der Band. Bild: Balazs Mohai / EPA

Von einem «Herz aus Gold» und «unermesslicher Traurigkeit» ist die Rede, als die Band Depeche Mode am Donnerstagabend in sozialen Netzwerken den Tod des Keyboarders Andy «Fletch» Fletcher vermeldete. Wo waren Sie, als Sie die Nachricht erreichte?

Christof Huber: Arbeitend in einer Hotellobby. Auf Facebook habe ich gegen 22.30 Uhr die Nachricht der Band gesehen. Sie ging rasch viral, auch viele meiner Freundinnen und Freunde teilten sie.

Was ging Ihnen durch den Kopf?

Ich dachte zurück: Vor vier Jahren spielte die Band am Open Air St.Gallen. Es war für mich einer der legendärsten Auftritte im Sittertobel. Und ich verbinde persönlich viel mit der Band: Sie begleitet mich seit meiner Jugend.

Christof Huber, Chef des Summerdays Festival Arbon und des Open Air St.Gallen Bild: Andri Vöhringer

Wie wurden Sie zum Depeche-Mode-Fan?

Ich war damals 14 oder 15 Jahre alt. Besonders erinnere ich mich an «Black Celebration», das fünfte Studioalbum der Band. Es war die Zeit, in der wir merkwürdige Frisuren trugen. Wir kauften uns Tickets für das Livekonzert im Zürcher Hallenstadion. Auf dem Ticket hiess es: Schwarze Garderobe erwünscht. Wir hielten uns daran, mit Kolleginnen und Kollegen aus der Schule reiste ich an. Für mich öffnete sich an diesem Tag eine neue Welt: die Welt der grossen Konzerte.

Es heisst, die Band sei an diesem Tag im Zürcher Niederdorf auf Einkaufstour gegangen und später mit dem Tram ins Hallenstadion gefahren. Woran erinnern Sie sich? Wie war das Konzert?

Speziell. Wir waren bereits am Nachmittag da, um 16 Uhr reihten wir uns in die Menschenschlange ein. Der Andrang war gross, ein Sicherheitschef drohte: «Buebe und Maitli, wener jetzt nöd ufhöred drucke, spieleds nöd.» Als wir es ins Hallenstadion geschafft hatten, mussten wir zwei Stunden ausharren. Die Elektronik-Band Front 242 eröffnete den Abend. Als Depeche Mode schliesslich auf die Bühne kamen, waren wir völlig durchgeschwitzt. Mein Kollege sagte mir nach einer Viertelstunde, er könne nicht mehr.

Was erwiderten Sie?

Jetzt müssen wir durchbeissen. Auch ich war pflotschnass, so eine Show hatte ich noch nie gesehen. Viel Dynamik, so viel Druck. Nachdem der Vorhang gefallen war, wurde der albumtitelgebende Song «Black Celebration» gespielt. Es war wie eine schwarze Messe, die gefeiert wurde. Das Pompöse löste viel bei mir aus.

«Black Celebration» also, Ihr Depeche-Mode-Lieblingslied?

Auch «Never Let Me Down Again» vom Folgealbum «Music for the Masses» mag ich sehr. Aber ja, «Black Celebration» ist besonders. Für mich nicht der beste Song, aber der mit dem grössten Wow-Effekt. Ein monumentales Stück.

«Der Lohn für viel Knochenarbeit», titelte unsere Zeitung, als Depeche Mode 2017 als Headliner des Open Air St.Gallen bekanntgegeben wurden. Gewürdigt wurde damit, dass es Ihnen gelang, das Vertrauen der Band, des Managements und Labels zu gewinnen. Wie ist Ihnen dieser Coup damals geglückt?

Ehrlich gesagt: Ich hatte im Vorfeld selbst nicht damit gerechnet. Die Band spielte davor im Zürcher Letzigrund. Gegenüber solchen Stadionauftritten verfügen wir als Festival über ein kleines Budget. Dennoch hatte sich 2017 aus einem Gespräch mit einem US-amerikanischen Agenten etwas ergeben: Depeche Mode wollten an europäische Festivals, sagte mir dieser. Bis im November hatten wir schliesslich verhandelt. Dass es klappte, war ein Ritterschlag für uns.

Hits, Hits, Hits – ohne, dass die Glaubwürdigkeit zu kurz kommen würde: Depeche Mode bei ihrem Auftritt am Open Air St.Gallen im Jahr 2018. Bild: Hanspeter Schiess

Bild: Hanspeter Schiess

Mit welchen Argumenten überzeugt man eine Band wie Depeche Mode für einen Auftritt im Sittertobel?

Wie Depeche Mode ist auch das Open Air St.Gallen eine ehrliche Seele. Wir engagieren uns, setzen Botschaften und durfte immer wieder grosse Headliner im Tobel begrüssen. Bei Bands dieser Liga muss vieles zusammenpassen: der Stil des Festivals, die Zusammenarbeit mit der Agentur, das Finanzielle. Ich nenne keine Zahlen, aber ja, wir mussten uns finanziell strecken. Insbesondere hatten wir zeitlich Glück gehabt, ein Auftritt im August wäre wohl unmöglich gewesen.

Wie haben Sie das Konzert am Open Air St.Gallen 2018 in Erinnerung?

Es war ein unvergessliches Erlebnis für mich, ein Konzert, das bleibt. Depeche Mode haben ein Best-of-Set abgeliefert. In Erinnerung bleiben wird mir die Begegnung mit dem Manager. Wir haben uns vor dem Auftritt unterhalten. Eine prägende Persönlichkeit.

Haben Sie auch die Band selbst kennengelernt?

Ich bin nicht jemand, der bei Bands an die Garderobe klopft oder um gemeinsame Fotos bittet. Wenn der Austausch gewünscht wird, gerne. Auch dies gibt's. Aber bei Depeche Mode hat sich mein Kontakt auf ein Gespräch mit dem Manager beschränkt. Dass dieser mit der Band unterwegs ist, zeigt, wie nahe um die Band herum alles organisiert war.

Wie kam es zum Austausch? Und worüber unterhielten Sie sich?

Er hat mich angerufen, sagte, er wolle mich kennenlernen. Wir haben uns über das Musikbusiness unterhalten. Ich erzählte vom Festival, vom Markt in der Schweiz und Europa – er plauderte aus dem Nähkästchen. Es war wahnsinnig spannend.

Sprechen wir über die Band und ihren Einfluss, die sie auf andere Formationen hatte. Inwieweit haben Depeche Mode die Popmusik revolutioniert?

Die Band hatte immer ihren Stil, ihre Linie. Zugleich verstand sie es, sich weiterzuentwickeln. Als elektronische Band gelang es den Musikern, einen Bogen zum Rockpublikum zu spannen. Sie gingen live ganz neue Wege; und sie verfügen über ein Arsenal an 30 Songs, die sich auf eine Best-of-Scheibe packen liessen.

Was steht hinter dem Erfolg der Band?

Dass es der Band stets gelungen ist, Fortentwicklung und Treue zur eigenen Linie zu vereinen. Depeche Mode standen stets für Ernsthaftigkeit, aber nie für Kommerz. Mit Dave Gahan verfügen sie über einen wahnsinnigen Frontmann, aber die Band ist mehr als das. Es sind diverse grosse Persönlichkeiten, die sie auszeichnen. Nicht zuletzt auch der niederländische Fotograf und Filmregisseur Anton Corbijn, der die Videos und Ästhetik der Band prägte.

Die Inszenierung war auch beim Auftritt in St.Gallen mehr als blosse Untermalung der Musik. In Videoeinspielung war auf den Leinwänden im Sittertobel etwa ein Mann zu sehen, der aus dem Bett steigt, sich schminkt und durch die Strassen Berlins zieht. Statements zu Sexualität oder Umweltfragen wirken bei Depeche Mode unaufgesetzt. Woher kommt diese Glaubwürdigkeit?

Persönlich schätze ich es, dass die Botschaften in einen mythischem Kontext eingewoben wurden. Depeche Mode haben nie viele Interviews gegeben und sich nicht von der Politik vereinnahmen lassen. Auch war ihnen der rote Teppich fremd. Die Band blieb stets ein Mysterium. Auch weil sie etwa im Vergleich zum Weltverbesserer Bono subtiler war: Sie trifft Aussagen über einen künstlerischen Weg, nicht über den Promi-Weg.

Welchen Einfluss haben Depeche Mode auf andere Bands und Künstlerinnen und Künstler?

Einen grossen Einfluss. Es war die erste Band, die zeigte, dass elektronische Musik live funktioniert. Was etwa die «Chemical Brothers» fortsetzten, spurten sie vor. Depeche Mode haben aus Popsongs – die mit Synthie leicht und flockig daherkommen – druckvolle Livehymnen geschaffen, die in die Tiefe gehen.

Der Depeche-Mode-Sänger Dave Gahan auf der Bühne im St.Galler Sittertobel. Im Hintergrund: der verstorbene Keyboarder Andy Fletcher. Bild: Ralph Ribi

Mit Andy Fletcher ist der Keyboarder der Band gestorben, er galt als bodenständiger Mann im Hintergrund. Was zeichnete ihn aus?

Seinen musikalischen Beitrag kann ich nicht beurteilen. Mein Eindruck ist, dass er für die Stabilität der Band enorm wichtig war. Martin Gore und Dave Gahan wirkten von aussen als die Chefs der Band, vielleicht war Andy Fletcher der Balancepunkt. Er vermittelte zwischen den Extremen. Wahrscheinlich hätte es Depeche Mode ohne ihn nicht so lange gegeben. Die Frontleute hätten sich ohne Fletcher als Vermittler möglicherweise zerfleischt.

Wie geht es bei Depeche Mode nach dem Todesfall weiter? Bedeutet dieser das Ende der Band?

Eine schwierige Frage. Aus dem ursprünglichen Quartett ist mit dem Tod Fletchers ein Duo geworden. Ich bin mir nicht sicher, ob die Band zurückkommen wird. Reicht es als Duo? Für mich zumindest waren sie immer eine Band. Gut vorstellen kann ich mir, dass noch Musikmaterial da ist – kommt vielleicht noch ein Album?

Ob mit oder ohne neuem Album: Plant das Open Air St.Gallen, der Band während des bevorstehenden Festivals Tribut zu zollen?

Ich glaube nicht. Auch bei anderen Künstlerinnen und Künstlern haben wir jeweils darauf verzichtet, auch wenn es viele verdient hätten. Etwa David Bowie, den wir jahrelang und leider ohne Erfolg um einen Auftritt anfragten. Aber dieses Jahr kehren Muse nach St.Gallen zurück, eine Wunschband für viele treue Besucherinnen und Besucher. Wie 2018 bei Depeche Mode ist es uns damit gelungen, eine Stadionband ins Sittertobel einzuladen.

