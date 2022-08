Interview Ausserrhoder Kulturmagazin erhält internationale Auszeichnung – Grafikdesigner Sascha Tittmann: «Ich habe mich lange gegen die Teilnahme an Wettbewerben gewehrt» Das Ausserrhoder Kulturmagazin «Obacht Kultur» hat an den Europäischen Design Awards eine Auszeichnung erhalten. Gestaltet wird es vom St.Galler Grafikbüro Sequenz. Mitinhaber Sascha Tittmann spricht im Interview über die Arbeit am Magazin, die Bedeutung der Auszeichnung – und Appenzeller Sennenhunde. Urs-Peter Zwingli Jetzt kommentieren 05.08.2022, 17.00 Uhr

Sascha Tittmann, Mitinhaber des St.Galler Grafikbüros Sequenz. Bild: Claudio Baeggli

Mit verspielten Schriftbildern und unerwarteten grafischen Themenzugängen überrascht das Ausserrhoder Magazin «Obacht Kultur» dreimal pro Jahr. Zudem finden sich in jeder Ausgabe Beiträge von regional verwurzelten Kulturschaffenden. Herausgeber von «Obacht Kultur» ist das Ausserrhoder Amt für Kultur. Das in jeder Ausgabe variierte Erscheinungsbild setzt das St.Galler Gestaltungsbüro Büro Sequenz um. Kürzlich hat Büro Sequenz an den European Design Awards (EDA) für «Obacht Kultur» die Bronze-Auszeichnung in der Kategorie «Magazin» erhalten. Die Jury begründet dies damit, dass das Magazin – unter Berücksichtigung des Corporate Designs des Kantons – in jeder Ausgabe in Bild, Typografie, Illustration, Papier, Farbe und Drucktechnik auf das jeweilige Thema reagiere.

«Obacht Kultur» widmet sich in jeder Ausgabe inhaltlich und grafisch einem Aspekt des Ausserrhoder Lebens. Wie gehen Sie und Ihr Team als Gestalter an die Aufgabe heran, dem kantonalen Kulturblatt jedes Mal ein neues Aussehen zu geben?

Sascha Tittmann: Wir gestalten das «Obacht Kultur» seit 2008 und haben darum eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Redaktionsgruppe. Wir sind von Anfang an dabei, wenn die Umsetzung eines Themas diskutiert wird. Als Gestalter versuchen wir, zu den Themen einen überraschenden, oft auch abstrakten Zugang zu finden. Ein Beispiel: Im Heft, das sich 2014 dem Appenzeller Bläss widmete, leiteten wir von der Hundeschnauze, den Zähnen, den Fellzeichnungen über dem Auge und am Hinterteil sowie der Rute grafische Elemente ab. Diese finden sich auf den Seiten des Heftes wieder. Und das Titelblatt liessen wir auf Sterilisationspapier drucken, das mit seiner flauschigen Oberfläche an ein Hundefell erinnert.

Das «Obacht Kultur» erscheint drei Mal jährlich. Bild: PD

Die EDA-Jury erwähnte auch, dass im Magazin jeweils herausnehmbare Blätter mit Beiträgen von Kunstschaffenden liegen. Was ist der Hintergrund davon?

Es geht darum, Kunst zu den Leuten zu bringen – und natürlich das regionale Kunstschaffen zu fördern. Kunstschaffende, die ihre Wurzeln in Ausserrhoden oder sonst einen starken Bezug zum Kanton haben, werden für die Beiträge angefragt. Die Künstlerinnen und Künstler haben dabei eine Carte blanche. Mich freut es, wenn mir Lesende des Magazins berichten, dass sie die Kunstblätter bei sich zu Hause aufgehängt haben. Zudem gehört zum Gestaltungskonzept, dass wir zwei Kunstschaffende um Bilder und Werke aus ihren Archiven bitten. Diese prägen dann das jeweilige Magazin optisch stark.

Was macht «Obacht Kultur» sonst noch speziell?

Wir spielen in fast jeder Ausgabe mit der Typografie. In der nun ausgezeichneten Nummer aus dem Jahr 2021 zum Thema Wald zogen wir die Titelbuchstaben der Texte in die Länge, dies in Anlehnung an dicht stehende Baumstämme. Oder beim Thema Falten haben wir die Titel der Texte ausgedruckt, das Papier gefaltet und dann wieder eingescannt. Das Spiel mit der Typografie ersetzt bei «Obacht Kultur» oft die Illustrationen.

Wie wichtig ist die EDA-Auszeichnung für Sequenz?

Sie bestätigt uns in unserer Arbeitsweise, die in der heutigen Agenturwelt ein wenig quer steht. Wir haben einen handwerklichen Zugang zur Gestaltung, wir arbeiten langsam und qualitätsbewusst. Ich habe mich lange gegen die Teilnahme an Wettbewerben gewehrt, aber eben – Auszeichnungen schärfen unser Profil und wir werden so auch Teil der internationalen Designszene.

«Obacht Kultur» kann kostenlos unter obacht.ch abgerufen werden.

