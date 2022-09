Interview «In der Kulturbranche kann einem das Lachen vergehen»: Stefan Wagner organisiert die erste Thurgauer Kulturkonferenz Der Beauftragte der Thurgauer Kulturkonferenz ist überzeugt, dass in der Kulturbranche mehr Vernetzung nottut. Ausserdem spricht er über den Kulturkuchen, kaputte Zähne und Selbstoptimierung. Christina Genova Jetzt kommentieren 07.09.2022, 17.00 Uhr

Stefan Wagner ist Beauftragter der Kulturstiftung des Kantons Thurgau und ist federführend bei der Organisation der ersten Thurgauer Kulturkonferenz. Bild: Andrea Stalder

Am 24. September findet zum ersten Mal die Thurgauer Kulturkonferenz statt. Einen Samstagmorgen lang gibt es Workshops und Gespräche rund um die Kultur. Eingeladen sind Kulturschaffende, Politikerinnen und Politiker sowie Kulturinteressierte – nicht nur aus dem Thurgau. Organisiert wird der Vernetzungsanlass von Stefan Wagner von der Thurgauer Kulturstiftung in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt und der Kulturkommission des Kantons Thurgau.

Warum braucht es eine Thurgauer Kulturkonferenz? Ist der Thurgauer «Kulturkuchen» nicht schon genügend vernetzt?

Stefan Wagner: Das ist eine berechtigte Frage. Ich habe jedoch die Erfahrung gemacht, dass unter Kulturschaffenden der Wunsch nach Vernetzung sehr stark ist, besonders über die eigene Szene und Sparte hinaus. Ausserdem haben wir festgestellt, dass nach der Abschaffung von Werkschau Thurgau, Tanz:Now und der Frauenfelder Lyriktage ein Vakuum besteht. Vor allem nach der Pandemie haben viele das Bedürfnis, sich an der Schnittstelle zwischen Öffentlichkeit und Politik zu treffen.

Dürfen an der Kulturkonferenz nur Thurgauer Kulturschaffende teilnehmen?

Alle Kulturinteressierten sind willkommen, auch aus anderen Kantonen. Es soll nicht nur eine Nabelschau sein. Wir möchten Türen öffnen gegenüber der Schweiz und andere Vernetzungen provozieren.

In den Workshops, die Sie anbieten, kann man sich mit Themen wie Elternschaft oder Altersvorsorge auseinandersetzen. Das sind nicht unbedingt Themen, die man an einer Kulturkonferenz erwartet.

Elternschaft zum Beispiel ist ein wichtiges Thema, weil Frauen in der Kultur immer noch untervertreten sind. Die patriarchale Vorstellung, dass die Frau für die Familie zuständig ist, ist nach wie vor stark verbreitet. Die Performancekünstlerin Marina Abramovic sagte einmal sinngemäss, dass man mit Kindern die Kunst vergessen könne.

Ist es die Aufgabe einer Kulturförderinstitution wie der Kulturstiftung, auch als Sozialberatungsstelle tätig zu sein?

Wenn Kulturförderinstitutionen Themen wie die Altersvorsorge nicht proaktiv zur Debatte stellen, bleiben wir beim Status quo. Kulturschaffende haben oft kein 3a-Konto und können von ihren kärglichen Honoraren nichts auf die Seite legen. Das führt in der Folge zu Altersarmut. Im Kanton Thurgau wird seit 2022 zehn Prozent der Summe von Werkbeiträgen und Stipendien in ein Vorsorgekonto einbezahlt.

Hat es mit der Pandemie zu tun, dass Sie sich dazu entschlossen haben?

Natürlich. Armut ist ein riesiges Thema in der Kultur, das war schon vorher so, während der Pandemie wurde es aber sichtbarer. Kulturschaffende fallen oft durch alle Netze, weil sie keine fixen Anstellungen haben.

An der Kulturkonferenz wird auch ein Lachworkshop angeboten, um den Körper und den Geist zu lockern. Haben Kulturschaffende derart wenig zu lachen?

(lacht). In der Kulturbranche kann einem das Lachen tatsächlich vergehen. Ich kenne Theaterschaffende, die völlig am Anschlag sind und kurz vor einem Burn-out stehen. Andere haben kaputte Zähne und gehen nicht zum Zahnarzt, weil ihnen das Geld dazu fehlt. Beim Körper wird leider zuerst gespart.

Einer der Workshops widmet sich der Gestaltung des eigenen Lebenslaufs. Müssen sich die Kulturschaffenden noch mehr selbstoptimieren?

Sich anzupreisen und sich selbst zu optimieren ist nichts Neues in der Kulturbranche. Kulturschaffende arbeiten nicht von 8 bis 17 Uhr und haben Ende des Monats kein fixes Einkommen auf dem Konto. Sie müssen sich immer wieder neu verkaufen, auch auf Social Media. Auch das Netzwerk ist unglaublich wichtig, das wird der Zürcher Journalist und Künstler Philipp Meier thematisieren. Er ist sehr umtriebig, hat immer wieder die Branche gewechselt und etwas Neues versucht.

An der Kulturkonferenz wird der Musiker Fabian Gisler von der Basler Initiative für mehr Musikvielfalt berichten. Deren Ziel ist es, dass ein Drittel des jährlichen Musikförderbudgets an die Freie Szene geht. Haben Sie ihn eingeladen, weil es um die Thurgauer Musikszene besonders schlecht steht?

Es gibt ein Optimierungspotenzial bei der Musik. Dass ich dort den Schwerpunkt gesetzt habe, hat aber verschiedene Gründe. Wichtig ist die Frage der Teilhabe. Wie können Kulturschaffende an Kulturbudgets teilhaben? Müssen sie dafür politisch tätig werden? Wie organisieren sie sich? Es ist wichtig, dass Kulturschaffende ihre Anliegen vorbringen. Sie sind Teil der Gesellschaft und haben das Anrecht auf Teilhabe, auch an Budgets. Es geht nicht darum, jemandem etwas wegzunehmen. Aber die Leute müssen besser bezahlt werden.

Hat die Kultur keine politische Lobby?

Die Pandemie hat gezeigt, dass die Kultur offenbar doch eine Lobby hat, auch in der Ostschweiz. Hier macht sich zum Beispiel die IG Kultur Ost für die Anliegen der Kulturschaffenden stark. Auch wir Kulturförderinstitutionen müssen uns fragen, was wir machen können, damit Kulturschaffende bessere Honorare bekommen. Wir produzieren mit unserem Kulturfördersystem viel Ausschluss. Wie sinnvoll ist ein Atelierstipendium in Belgrad, wie wir es vergeben? Für Familien ist es unmöglich, dorthin zu gehen. Und was ist mit den Menschen mit Behinderungen? Wir müssen diskutieren, wie wir inklusiver werden können, und zwar nicht nur die Kulturschaffenden unter sich.

Die erste Thurgauer Kulturkonferenz findet am 24. September von 9 bis 14 Uhr in der Theaterwerkstatt Gleis 5 statt. Anmeldung hier.

