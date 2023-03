Interview «Altar und DJ-Pult haben eine ähnliche Funktion»: Der St. Galler Musiker Bit-Tuner besuchte in Rom beinahe 100 Kirchen Marcel Gschwend aka Bit-Tuner präsentiert am Samstag, 11. März, im Palace St. Gallen ein Live-Set. Seine elektronische Musik ist von seinem Romaufenthalt inspiriert, von welchem er gerade zurückgekehrt ist. Der Musiker hat dort eine Vorliebe für Orgelmusik entwickelt. Andrin Uetz Jetzt kommentieren 08.03.2023, 17.00 Uhr

Der St. Galler Bit-Tuner bei einem Live-Set. Bild: Davide Palmieri

Marcel Gschwend aka Bit-Tuner war drei Monate in Rom und liess sich von der Ewigen Stadt inspirieren. Der St. Galler Musiker wohnte dort in der Atelierwohnung des Amts für Kultur des Kantons St. Gallen. Am 11. März ist er mit einem Live-Set im Palace St. Gallen zu hören. Im Interview erzählt er von seiner Faszination für Kirchen und vom römischen Techno der 1990er-Jahre.

Sie sind gerade von einem dreimonatigen Aufenthalt in Rom zurückgekommen. Was haben Sie dort gemacht?

Marcel Gschwend: Ich habe mich mit dem Projekt «Cecilia», benannt nach der Schutzpatronin der Kirchenmusik, für den Atelieraufenthalt beworben. In Rom gibt es so viele Kirchen wie in keiner anderen Stadt der Welt – von prunkvollen Basiliken bis hin zu schlichten Neubauten in den Vororten. Für mich sind Kirchen spannende Räume, vor allem auch in Bezug auf die Akustik. Ich habe mir vorgenommen, möglichst viele Kirchen zu besuchen und deren Klang aufzuzeichnen. Auch wollte ich herausfinden, ob und wie mein eigenes musikalisches Schaffen in Kirchen stattfinden könnte.

Gibt es da Anknüpfungspunkte zwischen Ihrer Musik und sakraler Musik?

Es gibt gewisse Parallelen zwischen elektronischer und sakraler Musik. Wenn man die räumliche Anordnung von Clubs und Kathedralen vergleicht, sieht man, dass der Altar und das DJ-Pult eine ähnliche Funktion übernehmen. Was meine eigene Musik anbelangt, dürfte es in Zukunft sicher mehr Anknüpfungspunkte geben. Speziell für die Orgelmusik habe ich in Rom eine Vorliebe entwickelt, und sie dürfte mich noch länger beschäftigen und beeinflussen. Dazu kommen die Audioaufnahmen der Raumatmosphären von knapp hundert Kirchen, mit denen ich arbeiten kann.

Hatten Sie die Möglichkeit, in einer Kirche zu spielen?

Es war nicht mein Hauptziel, in einer Kirche zu spielen. In erster Linie wollte ich herausfinden, ob Konzerte mit weltlicher Musik in Kirchen überhaupt stattfinden. Ich stiess auf die Basilika San Pancrazio ausserhalb des Stadtzentrums, wo jeden Monat ein Konzert mit experimenteller, meist elektronischer Musik veranstaltet wird. Ich könnte mir vorstellen, dort in Zukunft ein Konzert zu spielen.

Konnten Sie Kontakte zu Kirchenmusikern knüpfen?

Im letzten Monat meines Aufenthalts habe ich einen jungen Organisten kennen gelernt, der mir Hintergrundwissen und Kontakte zu weiteren Kirchenmusikern vermittelte. Er zeigte mir die Basilika San Giovanni Bosco, die ich akustisch am eindrücklichsten fand. In der drittgrössten Kuppelkirche von Rom aus dem Jahre 1953 konnte ich mit dem dortigen Organisten Aufnahmen seines Orgelspiels machen sowie den Hall dieses riesigen Raumes aufzeichnen.

Wie haben Sie die Techno- und Clubszene in Rom wahrgenommen?

Ich hatte einen Auftritt im Macro, dem Museum für zeitgenössische Kunst. Das ist zwar ein Museum und kein Club, aber die Resonanz des Publikums war sehr gut. Darüber hinaus habe ich einige Clubs und Konzerte besucht, die elektronische Musikszene ist eher klein. In den 1990er-Jahren jedoch wurde der Techno aus Rom international wahrgenommen. Dessen Sound war vor allem vom Roland TB-303 Synthesizer geprägt. Ich habe mir einen Klon davon besorgt. Diese etwas nervösen Sounds fügen sich erstaunlich gut in meine Musik ein.

Worauf dürfen wir uns bei Ihrem Konzert im Palace freuen?

Ganz genau kann ich das noch gar nicht sagen, ich muss erst mal wieder in der Schweiz ankommen und die ganzen Eindrücke aus Rom verarbeiten. Den TB-303 sowie ein paar Samples aus Rom habe ich sicher im Gepäck, und es dürfte tanzbar werden.

