Stress stellt in der Grabenhalle St.Gallen seine Biografie vor

Interview Als Kind wurde er von seinem Vater fast zu Tode geprügelt: Rapper Stress stellt in St.Gallen seine Biografie vor – «Ich wollte nichts schönreden» Für einmal steht der Lausanner Rapper Stress nicht als Rapper auf der Bühne: Am Mittwoch liest er in der Grabenhalle St.Gallen zusammen mit Autor Daniel Ryser aus seiner Biografie «179 Seiten Stress». Im Interview erzählt der 45-Jährige, warum die Arbeit am Buch eine Therapie für ihn war – und wie es zu einem Song mit Marius Bear kam. Claudio Weder Jetzt kommentieren 13.02.2023, 17.00 Uhr

Der Lausanner Rapper Stress (links) und sein Biograf, der Ostschweizer Journalist Daniel Ryser. Bild: Tom Haller

Die Lebensgeschichte von Andres Andrekson, besser bekannt als Stress, geht unter die Haut. Geboren im damals von den Russen okkupierten Estland, durchlebte er eine Kindheit voller Gewalt. Einmal hat ihn sein Vater fast zu Tode geprügelt, ein anderes Mal wurden ihm im Spital ohne Grund und ohne Narkose die Mandeln entfernt. Ende der 1980er Jahre flüchtete er zusammen mit seiner Mutter und seiner Schwester in die Schweiz, wo er heute zu den bekanntesten Musikern gehört. Diese von Erfolg und Rückschlägen geprägte Lebensgeschichte des Lausanner Rappers hat der Ostschweizer Journalist Daniel Ryser in seinem Buch «179 Seiten Stress» festgehalten. Stress und Ryser kommen am Mittwoch für eine Lesung in die Grabenhalle St.Gallen.