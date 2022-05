Im Kinofilm «Navalny» mit dem HSG-Professor Ulrich Schmid

Ins Kino mit ... «Nawalny ist ebenso patriotisch wie Putin»: HSG-Professor und Russland-Experte Ulrich Schmid über den Dokuthriller «Navalny» Seit der russische Oppositionelle Alexej Nawalny Opfer eines Giftangriffs wurde, ist er weltweit in aller Munde. Ulrich Schmid, Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands, verfolgt dessen politisches Engagement schon seit vielen Jahren. Er hat sich die Doku «Navalny» angeschaut und erklärt, an welchen Stellen der Film mit Vorsicht zu geniessen ist, aber auch, wie er helfen kann, die russische Bevölkerung angesichts des Ukraine-Kriegs zu verstehen. Aylin Erol 1 Kommentar 27.05.2022, 17.00 Uhr

Ulrich Schmid ist seit 2007 Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands an der Universität St.Gallen. Bild: Donato Caspari

«Kinok – ein passender Name. Wussten Sie, dass das auf Russisch ‹Kinoauge› und damit in etwa ‹angeleitetes Sehen› bedeutet?», sagt Ulrich Schmid, kaum hat er sich in einen der Sessel des St.Galler Programmkinos Kinok gesetzt. Der HSG-Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands ist gespannt auf den Dokumentarfilm «Navalny», eine CNN-Produktion, die den wohl berühmtesten russischen Oppositionellen, Alexej Nawalny, ins Zentrum stellt.