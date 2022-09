Ins Kino mit... «Die Frauenrolle im Ballett ist Horror»: Die St.Galler Tänzerin Robina Steyer über normierte Körper, Verletzungen und unbändige Bewegungslust Cédric Klapisch erzählt in seinem neuen Film «En corps – Das Leben ein Tanz» von einem folgenreichen Ballettunfall und einer tänzerischen Wiedergeburt: Vielschichtig, humorvoll und sehr realistisch, findet Robina Steyer. Die Tänzerin und Choreografin laboriert selbst gerade an einem Kreuzbandriss, denkt aber nichts ans Aufhören. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 09.09.2022, 19.00 Uhr

Wie Elise im Film «En corps» hat die St.Galler Tänzerin und Choreografin Robina Steyer eine klassische Ballettausbildung absolviert, sich dann aber dem zeitgenössischen Tanz zugewandt. Bild: Michel Canonica

Ein Leben ohne Tanz? Das kann sich Robina Steyer, aufgewachsen in der ostdeutschen Provinz und seit 2014 als Tänzerin und Choreografin in der Ostschweiz tätig, ebensowenig vorstellen wie die 26-jährige Elise in Cédric Klapischs Film «En corps», der Anfang September in den Schweizer Programmkinos Premiere hatte. Vieles verbindet sie mit Elise: die strenge, viel Disziplin fordernde klassische Ballettausbildung, die Vertrautheit mit den grossen Werken und Choreografien des 19. und 20. Jahrhunderts, die Liebe zur Schönheit, zur Perfektion. Der Biss, die Entschlossenheit.

Aber auch eine Erfahrung, auf die sie gerne verzichtet hätte: Sich durch eine kleine Unachtsamkeit so zu verletzen, dass eine Fortsetzung der aktiven Tänzerinnenkarriere ungewiss ist. Bei Elise, Primaballerina an der Pariser Oper, passiert es auf der Bühne, in einer Vorstellung von Nurejews «La Bayadère»: Sie knickt um und stürzt, verletzt sich am Fuss. Die Orthopädin macht ihr wenig Hoffnungen, sie verordnet Schonung, mindestens ein Jahr lang, besser zwei. Ein Tänzerinnenleben aber ist kurz.

Bange Minuten im Wartezimmer des Orthopäden

Robina Steyer hatte vor drei Monaten einen Velounfall, zum Glück glimpflich verlaufen – doch sie musste am Kreuzband operiert werden und ist nun daran, mit viel Geduld die geschmeidige Beweglichkeit zurückzuerobern. Sie kennt die bangen Minuten im Wartezimmer, weiss, wie existenziell die ärztliche Empfehlung schmerzen kann, dem Körper Zeit zu geben. Auf extreme Belastung, auf Tanz zu verzichten.

«Der Film vermittelt sehr nachfühlbar, dass damit nicht nur die berufliche Existenz auf dem Spiel steht. Sondern ein existenzielles Bedürfnis: Sich selbst in der Bewegung zu spüren, in der Sprache des Tanzes auszudrücken.»

Elise hadert, doch der Zufall kommt ihr zur Hilfe. In der Bretagne, wo sie mit Freunden die wechselnden Gäste einer Künstlerherberge bekocht, trifft sie auf den israelischen Choreografen Hofesh Shechter und seine Kompanie – und entdeckt tänzerisch eine neue Welt, frei und expressiv. Der zeitgenössische Tanz wird Elises Lebensgefühl völlig umkrempeln.

Das Bild des klassischen Balletts mit seinen leidenden Heroinen hat schon vorher Risse bekommen; subtil verwebt der Film diesen feministischen Faden mit Elises Beziehungsgeschichten: einer zerbrochenen und einer neuen Liebe, der Trauer um die früh verstorbene Mutter, der schwierigen Kommunikation mit dem Vater. «Die Frauenrolle im Ballett ist Horror», das sieht auch Robina Steyer so. Es sei, wie im Film einmal unter Ballettfreundinnen diskutiert wird, tatsächlich eine verklärte, kitschig idealisierte Traumwelt, und die Frau darin eine leidende, zerbrechliche.

Jeder Millimeter entscheidet, jedes Gramm ist eines zu viel

Was der Film ausblendet – oder durch sein Gegenteil, das lustvolle Kochen und Essen, evoziert – ist der Kampf um Idealmasse. «Während meiner Ausbildungszeit war es extrem; es gab sehr viele magersüchtige Tänzerinnen», sagt Robina Steyer. «Schon Zehnjährigen sagte man: ‹Du bist zu dick›.» Es sei der Preis der Schönheit und Vollkommenheit, nach der sich das Publikum sehne. Jeder Millimeter entscheidet über die Position im Corps de Ballett.

«Vorn in der Mitte trainiert und tanzt die Dünnste von allen.»

Erste Erfahrungen mit zeitgenössischem Tanz hat Robina Steyer in Köln gemacht, wo sie nach der Zeit an der Staatlichen Ballettschule Berlin weiterstudierte. Als Choreografin verbindet sie gern beide Welten, bricht die formelle Sprache des Balletts, schätzt die Bewegungsfreiheit, die körperliche Individualität, für die im Film Hofesh Shechter steht. So bewegend, dass sogar Elises steifer, sehr verkopfter Vater am Ende erstmals erkennt, wie sehr er seine Tochter liebt. Und dafür Worte findet.

«En corps – Das Leben ein Tanz» läuft derzeit im Kinok St.Gallen, im Kino Rosental Heiden und im Kino Passerelle Wattwil.

