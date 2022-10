St.Gallens Tanzchef Kinsun Chan über den Dokfilm "Dancing Pina"

Ins Kino mit... «Der Film zeigt den Tanz als zutiefst menschliche Kunstform»: Kinsun Chan über das Erbe der Choreografin Pina Bausch In Senegal probt eine panafrikanische Kompanie Pina Bauschs legendäres «Sacre du Printemps», an der Semperoper in Dresden «Iphigenie auf Tauris»: Der Film «Dancing Pina» dokumentiert, wie universal die Tanzsprache der 2009 verstorbenen Choreografin ist. Auch Kinsun Chan, Leiter der Sparte Tanz am Theater St.Gallen, hat sie nachhaltig geprägt. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 14.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kinsun Chan leitet seit der Spielzeit 2019/20 die Sparte Tanz am Theater St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Ihre Stücke erzählen in poetischen Bildern von der Suche nach Liebe und Geborgenheit, von Ängsten und Sehnsüchten. Damit hat die 1940 in Solingen geborene, 2009 verstorbene Choreografin Pina Bausch den zeitgenössischen Tanz geprägt. Wie lebendig ihre Tanzsprache nach wie vor ist, wie sie Tänzerinnen und Tänzer aus verschiedenen Kulturen und Kontinenten zusammenbringt und bewegt, zeigt aktuell ein Dokfilm des deutschen Filmemachers Florian Heinzen-Ziob: ­«Dancing Pina».

Er begleitet die Entstehung zweier Tanzproduktionen; dabei prallen Welten aufeinander. Was sie jedoch eint, ist ihr Streben nach der grösstmöglichen menschlichen Präsenz. Da ist zum einen die ehrwürdige Semperoper Dresden, an der klassisch ausgebildete Balletttänzer Pina Bauschs «Iphigenie» einstudieren. Zum anderen die Ecole des Sables in einem Fischerdorf nahe Dakar, Senegal. Tänzerinnen und Tänzer aus vielen afrikanischen Ländern erarbeiten dort, auf einer überdachten Probebühne im Freien, Pina Bauschs ikonisch gewordene Choreografie zu Strawinskys «Sacre du Printemps».

Zwei Stücke, zwei Kontinente: Der Film «Dancing Pina» zeigt, wie in Senegal und an der Semperoper Dresden Choreografien von Pina Bausch getanzt werden - und welche künstlerischen Reifeprozesse damit verbunden sind. Trailer: Youtube

«Der Film geht unmittelbar zu Herzen», sagt Kinsun Chan, Leiter der Sparte Tanz am Theater St.Gallen, und hebt eine Szene hervor, die ihm besonders Gänsehaut gemacht hat: den Moment, als nach den intensiven Proben, dem zugleich fordernden wie beglückenden Ringen jedes und jeder einzelnen der Kompanie kurz vor der Premiere in Dakar bekannt gegeben wird, dass sie nicht stattfinden kann. Auch nicht die geplante Europatournee. Weltweit beginnt die Pandemie, die Theater-Spielpläne durcheinanderzurütteln – und zwingt dazu, das Beste aus einer unvorhersehbaren Lage zu machen.

Kurz vor der Premiere ausgebremst: Erinnerungen an den Lockdown 2020

Chan erinnert sich gut daran, wie traurig es war, als seine Kompanie auf dem Höhepunkt der Produktion «Coal, Ashes and Light» in den Lockdown gehen musste. Der Film dokumentiert, wie die afrikanische Kompanie schliesslich «Sacre» im Freien tanzt, an einem einsamen Strand in Senegal, was die archaische Kraft des Stücks noch zusätzlich verstärkt.

Umso mehr, als die Regie nah an einzelne Tänzerinnen und Tänzer herangeht, nicht nur ihre «unglaubliche Bewegungsqualität» zeigt, wie Kinsun Chan findet, sondern auch an ihren individuellen Geschichten interessiert ist:

«Man spürt hier, dass jeder auf seine Art mit dem Stück ringt und mit dem, was sie oder er mitbringt.»

Diese inneren Kämpfe, die auch bei der Dresdner «Iphigenie» zur Sprache kommen, kennt Chan gut. Er selbst hat sich spät für eine Tänzerkarriere entschieden und damit seine Familie zunächst enttäuscht. Sie hätten sich, zumal er zu den Besten in der Schule zählte, gewünscht, dass er Arzt werde, Architekt oder Anwalt.

«Die Wertschätzung, die Tänzerinnen und Tänzern hierzulande entgegengebracht wird, ist eher die Ausnahme.»

Kommen noch Selbstzweifel hinzu, das Bild vom eigenen, unvollkommenen Körper in einer auf Perfektion getrimmten Ballettwelt – dem hat Pina Bausch die Menschlichkeit des Tanztheaters entgegengestellt. «Das ist ein Geschenk an die Kunstform Tanz», sagt Chan, der viele Bausch-Choreografien gesehen, selbst aber nie in einer getanzt hat.

Pina Bausch 2003 in Basel – ihr Tanztheater Wuppertal trat dort im Rahmen des Festivals «Basel tanzt» auf. Bild: KEYSTONE/Peter Schnetz

Besonders gefällt ihm ihre Version des «Sacre du Printemps». Es sei ein Stück, mit dem jeder Choreograf liebäugele und das jeder zugleich fürchte. «Die Musik ist so stark, das erlaubt keinerlei Schwäche auf der Bühne. Es erfordert viel Reife, das zu choreografieren. Bisher habe ich mich dazu noch nicht bereit gefühlt.»

Weitere Vorstellungen: 22.10., 13.30 Uhr, 31.10., 17 Uhr, Kinok St. Gallen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen