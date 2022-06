Inklusion «Einzig die Rollstuhlplätze sind fest etabliert»: Warum es in der Ostschweiz noch kaum Kulturangebote für Menschen mit Behinderungen gibt Die Ostschweiz ist im Bereich der inklusiven Kultur ein Entwicklungsland. Das sagt die Inklusionsexpertin Sara Stocker. Das soll sich dank Vernetzung, einer Vereinsgründung und einer Fachstelle ändern. Bei Vertreterinnen und Vertretern von Kulturanbietern stösst Stocker dabei auf offene Ohren. Christina Genova Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anita Häni nimmt mit ihrem Hund im Kunstmuseum Basel an einer Führung für Blinde und Sehbehinderte teil. Solche inklusive Vermittlungsangebote sind in der Ostschweiz noch Mangelware. Bild: Georgios Kefalas / KEY (Basel, 19. Juni 2013)

Führungen für Seh- und Hörbehinderte, barrierefreier Zugang ins Museum, Audiodeskription für Theateraufführungen oder Websites in Leichter Sprache. Das ist in den Kulturhäusern der Ostschweiz noch keine Selbstverständlichkeit. «Die Ostschweiz ist noch ein Entwicklungsland im Bereich der inklusiven Kultur», sagt Sara Stocker von der nationalen Fachstelle Kultur inklusiv von Pro Infirmis, der Dachorganisation von Menschen mit Behinderungen.

Sara Stocker von der Fachstelle Kultur inklusiv. Bild: PD

Sie hat mit dem Projekt «Netzwerkaufbau inklusive Kultur Ostschweiz» Starthilfe geleistet. Seit Ende Februar hat sie drei Workshops durchgeführt mit Teilnehmenden von Behindertenorganisationen, Kulturinstitutionen und Menschen mit Behinderungen. Letztere seien an den Workshops sehr gut vertreten gewesen. «Von Seiten der Kultur, vor allem der grösseren Institutionen, ist jedoch noch wenig Engagement spürbar.» Mehr Interesse komme von der alternativen Szene und den kleineren Veranstaltern: «Dort hat man weniger Hemmschwellen.»

Die Fachstelle engagiere sich speziell in der Ostschweiz, weil in der Kultur zwar noch wenig Inklusion vorhanden sei, man aber besonders viel Potenzial sehe: «Wir sagten uns: Hier müssen wir investieren.» Zwar sei das Schlagwort Diversity in aller Munde: «Doch leider vergisst man dabei oft Menschen mit Behinderungen. Wir kämpfen dafür, dass man sie besser auf dem Radar hat.» Für Stocker ist nach einem Jahr Projektarbeit klar:

«Es gibt in der Ostschweiz noch einen grossen Bedarf bezüglich Zugänglichkeit, Sensibilisierung und Vernetzung.»

Mit Zugänglichkeit meint die Inklusionsspezialistin sowohl Barrierefreiheit als auch Inhalte, die auch Menschen mit Behinderungen zur Verfügung stehen. Auch die Vernetzung und Koordination sei wichtig, sagt Stocker, weil ein einzelner Kulturveranstalter nicht alles anbieten könne. Aber auch von Seiten der Menschen mit Behinderungen müsse man abklären, welche Bedürfnisse überhaupt bestünden.

Gemeinsam Vermittlungsangebote entwickeln

Kulturvermittlerin Brigitt Näpflin. Bild: Manuela Olgiati

Wie wichtig Letzteres ist, hat auch Brigitt Näpflin, Kulturvermittlerin beim Kunstmuseum Thurgau und Ittinger Museum in Warth, in den letzten Jahren erfahren. Die Nachfrage nach inklusiven Vermittlungsangeboten sei noch klein, die Knacknuss beim Thema Inklusion sei die Frage, wie man die Leute überhaupt erreichen könne:

«Meine Vision wäre, dass man gegenseitig voneinander lernt und gemeinsam Vermittlungsangebote entwickelt. Man muss gemeinsam herausfinden, was es für mehr Inklusion braucht.»

Theaterpädagoge Mario Franchi. Bild: Mario Testa

Mario Franchi ist Theaterpädagoge am Theater St.Gallen und hat an allen drei Workshops von Kultur inklusiv teilgenommen. Schon zuvor hat er sich intensiv mit dem Thema Inklusion auseinandergesetzt: «Als öffentlich subventionierter Kulturbetrieb ist es unsere Pflicht, in diese Richtung zu gehen.» Regelmässige inklusive Angebote gibt es am Theater St.Gallen jedoch noch keine: «Einzig die Rollstuhlplätze sind fest etabliert.»

Für Franchi ist klar, dass nicht nur auf Seiten der Kulturanbietenden Hürden und Vorurteile bestünden, die man abbauen müsse:

«Viele Institutionen für Menschen mit Behinderungen kommen gar nicht auf die Idee, ins Theater zu gehen.»

Man müsse deshalb eine Willkommenskultur nach aussen tragen und auch leben.

Mit dem Rollstuhl durch den Hintereingang

Kunstvermittlerin Anna Beck-Wörner. Bild: Nik Roth

Anna Beck-Wörner ist Kunstvermittlerin bei der Kunsthalle St.Gallen, dem Kunstmuseum Appenzell und der Kunsthalle Ziegelhütte. Auch sie hat alle drei Workshops besucht. Inklusion ist für Beck-Wörner vor allem eine Haltungsfrage. Es gehe darum, wie man mit Andersartigkeit umgehe. Sie ist der Ansicht, dass kulturelle Teilhabe sehr weit gefasst werden sollte. Jeder Mensch sei gleichwertig und sollte deshalb im Museum willkommen sein.

«Bei Barrierefreiheit denken viele an eine Rollstuhlrampe, das ist aber nur ein Teil von Inklusion.»

Gloria Weiss, Kommunikationsverantwortliche Kunstmuseum St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Im Kunstmuseum St.Gallen ist schon die Gewährleistung des Zugangs für Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, problematisch. Das Kirchhoferhaus neben dem Kunstmuseum, wo die Kunstvermittlung für Kinder stattfindet, ist nicht rollstuhlgängig. Gloria Weiss, die Kommunikationsverantwortliche des Museums, sagt:

«Kürzlich musste dort ein Mädchen, das im Rollstuhl sass, die Treppen hochgetragen werden.»

Wer ins Kunstmuseum gelangen will, ist auf den Warenlift beim Hintereingang angewiesen und muss dann das Lager durchqueren, das sei «unwürdig und richtig peinlich», sagt Weiss. Auch deshalb seien die Sanierung und der Umbau des Museums dringend notwendig.

Gegenüber dem Thema Inklusion sei man sehr offen. Es gebe bereits auf Anfrage individuelle und massgeschneiderte Lösungen und Zusammenarbeit mit Organisationen mit diesem Themenschwerpunkt. Aber es existierten noch keine «pfannenfertigen» Vermittlungsangebote.

Erste kleine Projekte ab Herbst

Sara Stocker von Kultur inklusiv wird in der Ostschweiz weiter aktiv bleiben und ihr Inklusionsprojekt weiter begleiten, auch wenn es am Freitag in Form eines öffentlichen Netzwerktreffens in Rorschach seinen vorläufigen Abschluss findet (siehe Hinweis). Denn der einhellige Wunsch der Teilnehmenden der drei Workshops für die Zukunft ist eine Fachstelle für inklusive Kultur in der Region. Wie deren Trägerschaft und Finanzierung aussehen könnte, ist noch offen. Als Zwischenschritt auf dem Weg dorthin wird die Gründung eines Vereins vorangetrieben:

«Uns ist es ein Anliegen, dass das Projekt nachhaltig ist und das Thema nicht von der Agenda verschwindet.»

Neun Workshopteilnehmende werden in den nächsten Wochen die Statuten dafür erarbeiten, dass der Verein ab Herbst erste kleine Projekte aufgleisen kann.

Zum Abschluss des Projekts «Netzwerkaufbau inklusive Kultur Ostschweiz» findet am Freitag, 10. Juni, von 13.30 bis 18.30 Uhr im Würth-Haus Rorschach ein öffentliches und kostenloses Netzwerktreffen statt; dabei tritt auch das Komiktheater St.Gallen auf. Die Veranstaltung und das Theaterstück werden in Gebärdensprache übersetzt. Weitere Zugangshilfen können bei der Anmeldung bestellt werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen