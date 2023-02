Erste EP des St.Galler Musikers Hiro Gähwiler alias French Fuego

Indierock «Mein Künstlername ist im Halbrausch entstanden»: Der St.Galler Musiker Hiro Gähwiler will solo durchstarten French Fuego heisst das Soloprojekt des St.Galler Rockmusikers. Kürzlich ist seine erste EP «Trouble» erschienen. Die vier Songs sind geprägt von Minimalismus und Indie-Nostalgie. Claudio Weder Jetzt kommentieren 24.02.2023, 17.00 Uhr

Sein Sound bewegt sich zwischen Indie- und Garage-Rock: der St.Galler Musiker Hiro Gähwiler alias French Fuego. Bild: Andrea Tina Stalder

Hiro Gähwiler scheint ein Faible für japanische Winkekatzen zu haben. Zu jedem der vier Songs seiner Début-EP «Trouble» hat der St.Galler Musiker ein Video produziert, das dieselben acht goldenen Katzen zeigt. Sie stehen da in Reih und Glied, unermüdlich mit der linken Pfote winkend, während im Hintergrund Gabelstapler herumfahren oder ein Koch Salat rüstet.

«Die Videos waren eine Nacht- und Nebelaktion», erzählt der 31-Jährige. Er habe visuellen Content gebraucht, um seine Songs auf Youtube und Social Media zu promoten. Weil sein Budget beschränkt sei, habe er selber zur Kamera gegriffen. Auf die Idee mit den Winkekatzen sei er spontan gekommen. Damit nicht jeder Videoclip gleich aussieht, hat er die Katzen jedes Mal vor einem anderen Hintergrund gefilmt: in einer Lagerhalle, einer Restaurantküche, einer Bar.

Eine scharfe Pizza und eine kreative Phase

Dass er eine Restaurantküche gewählt hat, kommt nicht von ungefähr. Denn Gähwiler, aufgewachsen in Degersheim und seit 15 Jahren in der Stadt St.Gallen wohnhaft, ist gelernter Koch. Heute jedoch arbeitet er als Seklehrer in Rorschach. Und hofft, dass er irgendwann seinen Lebensunterhalt auch mit der Musik verdienen kann.

Seit Teenagerzeiten spielt er Gitarre. Dies meist in Bands wie The Skrufs oder Kolours. Nun will er es solo versuchen. French Fuego heisst sein Projekt. Warum dieser Name? «Er ist im Halbrausch entstanden und hat keine tiefere Bedeutung», sagt Gähwiler und lacht. «French» könnte jedoch auf Gähwilers multikulturellen Hintergrund hindeuten: Seine Mutter stammt aus Französisch-Polynesien, von dort kommt auch Gähwilers Vorname. Und «Fuego», auf Spanisch Feuer, ist wohl eine Referenz auf die scharfe Pizza, die er ass, als sein Künstlername das Licht der Welt erblickte.

Den Entschluss, fortan als Solokünstler Musik zu machen, fasste Gähwiler aber noch vor jenem feuchtfröhlichen Pizzaabend. «Im Sommer 2022 verspürte ich den Wunsch, wieder Musik zu veröffentlichen. Ich hatte eine kreative Phase und schrieb in kurzer Zeit viele neue Songs.» Lange gezögert hat er nicht: Einige Wochen später stand er bei Roger Gahler im Woogiehouse Studio in St.Gallen Winkeln und nahm sein erstes Minialbum auf. Das Schlagzeug hat Ramon Wehrle, der Drummer des Rockduos Catalyst, eingespielt.

Geheimrezept Minimalismus

Stilistisch bewegen sich die vier Songs, die von Angebern («Calm Down») oder Unruhestiftern («Trouble») handeln, zwischen Indie- und Garage-Rock. Gähwilers musikalisches Geheimrezept ist Minimalismus. «Meist brauche ich nicht mehr als drei Akkorde», erzählt er. Sein Sound ist frei von Bombast und Schnörkeln, konzentriert sich nur auf das Wesentliche: Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang. Dazu dezente Synthies, Glockenspiel, Orgel und Perkussion. Die Melodien sind einfach, aber gerade in ihrer Einfachheit genial.

Das Cover von «Trouble». Bild: PD

Das Minialbum hat auch einen gewissen Retro-Charme. Und zwar nicht nur in optischer Hinsicht (das Cover ist ein Foto aus dem Jahr 1968, das Gähwilers drei Tanten beim Wandern im Alpstein zeigt). Auch der Sound lässt Nostalgie aufkommen. Er erinnert an jene Indiebands der Nullerjahre, die Gähwiler geprägt haben: The Strokes, Interpol oder Franz Ferdinand. «Das Minialbum ist ein Abbild dessen, was ich selber gerne höre. Und klingt deshalb eigentlich überhaupt nicht zeitgemäss», sagt Gähwiler.

Dennoch möchte er es unter die Leute bringen, im April startet er mit ersten Konzerten, bald will er auch ein Album nachliefern. Sein längerfristiges Ziel: in der Musikszene Fuss zu fassen. Doch French Fuego müsse nicht zwingend ein Soloprojekt bleiben: «Ich starte zwar solo, aber vielleicht wird daraus ja irgendwann eine Band.»