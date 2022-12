Neues Album der St.Galler Band Fraine

Indiepop Verschwörungstheorien und süsse Träume: Das neue Album der St.Galler Band Fraine handelt von kleinen Fluchten aus dem Alltagstrott Fraine ist keine Band der lauten Töne. Das zeigt auch ihr neustes Album «The Art Of Escapism». Es wird am Freitag in der Grabenhalle St.Gallen getauft. Claudio Weder Jetzt kommentieren 14.12.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fraine sind von links: Mirco Glanzmann, Andreas Heuscher, Fabio Glanzmann, Peer Füglistaller und Christian Huber. Bild: Kay Appenzeller

Ganz langsam breitet sich der Synthie-Teppich aus. Eine Minute dauert das sphärische Intro, dann folgt ein melancholisches Pianoriff, das den Song «Hiding Flaws» einläutet, den Titelsong des neuen Albums «The Art Of Escapism» der St.Galler Band Fraine. Schon nach den ersten Minuten wird klar: Fraine ist keine Band der lauten Töne.

Das Album wird am Freitag in der Grabenhalle St.Gallen getauft. Es ist nach «The Lines We Follow» (2013) der zweite Longplayer in der 13-jährigen Bandgeschichte. Thematisch hat es einen klaren roten Faden. «Als es um die Titelwahl ging, fiel mir auf, dass viele Songs von Ablenkungen, ja von Realitätsflucht handeln», sagt Sänger Fabio Glanzmann. «Es ist ein aktuelles Thema, das mich auch persönlich sehr beschäftigt.»

Verdrängen, was wir nicht ändern können

Die Songs behandeln verschiedene Formen von Eskapismus. Es geht um Prokrastination («Trigger Expectations») oder um die Frage, warum wir verdrängen und schönreden, was wir nicht ändern können («We Take Flight»). Der Song «Hiding Flaws» behandelt die Frage, wie wir Menschen wieder integrieren können, die auf der Suche nach Halt und Zugehörigkeit auf den Verschwörungstheorie-Zug aufgestiegen sind. In «Faint Hope» flüchtet sich das singende Ich in die «süssen Träume» des berauschenden und euphorischen Nachtlebens. Und in «Wallow in the Past» geht es um eine «Flucht» in die Vergangenheit.

Das Album behandelt aber nicht nur toxische Formen von Eskapismus. Glanzmann sagt: «Realitätsflucht hat auch gute Seiten, wenn man sich ihrer bewusst ist. Das können kleine Dinge sein: bewusste Pausen, ein Feierabendbier mit Freundinnen und Freunden, positive Ablenkungen vom Alltag.» Das Album lotet das ganze Spektrum von Weltflucht aus.

Indiepop mit hohem künstlerischem Anspruch

Christian Huber und Fabio Glanzmann sitzen in ihrem Proberaum tief unter dem St.Mangenquartier in St.Gallen. Hier hat die Band vor rund drei Jahren damit begonnen, Songs selber aufzunehmen. Daraufhin entstand bald die Idee, ein ganzes Album in Eigenregie zu produzieren. «Wir brauchten eine neue Challenge, ein Ziel, auf das wir hinarbeiten konnten», sagt Huber. Komplett im Alleingang ist das Album aber nicht entstanden. Als Unterstützung holten Fraine den Basler Produzenten Philippe Laffer ins Boot. Mit ihm haben sie bereits die EPs «Illusion of Progress» (2017) und «Assuming Eternity» (2014) produziert.

Musikvideo zum Song «Weak Shadows», erschienen 2019. Video: Youtube

Fraine gibt es seit 2009. Ihrem Stil sind die fünf Musiker, alle Anfang 30, stets treu geblieben: Sie machen Indiepop mit hohem künstlerischem Anspruch; die Texte sind tiefgründig, der Sound ist flächig, analog und warm. Die Tempi sind langsam, die Grundstimmung ist melancholisch, bisweilen sogar erdrückend. Auch auf dem neuen Album dominieren die leisen und dunklen Töne, wenn auch nicht durchgehend. Es sind auch hellere, hoffnungsvollere Nummern darunter («Platonic», «If We Hold On»).

Einmal hat die Band ihren Sound als «Semipopulärmusik» bezeichnet – das trifft es ziemlich gut. Oder in den Worten von Christian Huber:

«Das Dilemma unserer Band ist, dass wir gefangen sind zwischen Alternativ- und Mainstreampop. Wir sind zu wenig ausgefallen für die Alternativschiene, und zu wenig poppig für das Radio.»

Doch genau das hat die Band zu ihrem Vorteil ausgenutzt. Gerade in diesem «Dazwischen» haben Fraine ihre eigene Klangsprache gefunden. Und zwar eine, die ohne grosses Tamtam auskommt: «Fraine war nie der Schrei nach Aufmerksamkeit», heisst es treffend in ihrer Bandbiografie. Die fünf Musiker verzichten bei ihren Konzerten auf Showelemente, haben keine Laptops auf der Bühne. «Wir fokussieren aufs Wesentliche: die Musik.»

Hinweis Freitag, 16.12., 20.30 Uhr, Grabenhalle St.Gallen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen