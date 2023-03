Historisches Sachbuch Warum ein Ausserrhoder zehn Jahre als Sklave in Tunis lebte: Der Frauenfelder Historiker Pascal Michel präsentiert eine vergessene Lebensgeschichte Johannes Rohner (1777–1855) aus Wolfhalden war Haussklave in Tunis – ein Schicksal, das damals nicht selten vorkam. Es dauerte zehn Jahre bis er endlich freigekauft wurde. Der Historiker und Journalist Pascal Michel hat Rohners Erlebnisbericht nun erstmals aufgearbeitet und als Buch veröffentlicht. Peter Müller Jetzt kommentieren 23.03.2023, 05.00 Uhr

Der im «Appenzeller Kalender» von 1808 erschienene Holzschnitt zeigt Johannes Rohner (rechts) als Haussklaven. Bild: PD/StAAR Pa. 077-0

Es tönt wie ein Roman: Am 24. Dezember 1796 ist der 19-jährige Johannes Rohner aus Wolfhalden, Soldat in neapolitanischen Diensten, auf dem Mittelmeer unterwegs, als sein Schiff von Piraten gekapert wird. Rohner wird nach Tunis gebracht und lebt dort als Haussklave, in der muslimischen Welt, die in Europa noch weitgehend verteufelt wird.

Der Freikauf zieht sich aus verschiedenen Gründen lange hin. Das Hauptproblem: Im Appenzellerland bringen die Behörden und eine Sammlung in der Bevölkerung zu wenig Geld zusammen. Da braucht es die Hilfe der Grossen: des französischen Konsuls in Tunis und des neuen Königs von Neapel.

Erst 1806 kommt Rohner frei. 1808 berichtet er im «Appenzeller Kalender» über dieses Abenteuer, 1825 veröffentlicht er in der Zeitung «Bürger- und Bauernfreund» einen noch ausführlicheren Bericht. Später gerät seine Geschichte weitgehend in Vergessenheit.

Entführungen als Big Business

Der Frauenfelder Pascal Michel hat die Geschichte des Ausserrhoder Hausklaven Johannes Rohner recherchiert. Bild: Benjamin Manser

Jetzt hat Pascal Michel, Historiker und Journalist, gebürtig aus Frauenfeld, sie erstmals in einem Buch aufgearbeitet und mit zusätzlichem Quellenmaterial in einen historischen Kontext gestellt. Erstmals auf sie aufmerksam wurde er in der Fussnote eines Blogbeitrags anlässlich des Jubiläums «500 Jahre Appenzell bei der Eidgenossenschaft» 2013.

Selten waren solche Geschichten damals nicht. Zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert gerieten gegen 1,25 Millionen europäische Christen in nordafrikanische Sklaverei, vor allem Söldner, Geistliche und Kaufleute. Ein Teil wurde gegen Lösegeld freigekauft, andere blieben im Sklavendienst, wieder andere konvertierten und machten in Nordafrika sogar Karriere.

Von verschiedenen Freigekauften sind Berichte über ihr Schicksal erhalten, die als Zeitungstext oder Buch auf viel Interesse stiessen. Rohners Berichts gehört zu ihnen, blieb bisher aber weitgehend unbeachtet, meint Pascal Michel – dabei sei er als historische Quelle wirklich reich und spannend.

Ein Plädoyer in eigener Sache

Sklavenmarkt in Konstantinopel. Der Kupferstich stammt aus dem Buch «Historie van Barbaryen en des Zelfs zee-roovers» des Niederländers Pierre Dan von 1684. Bild: PD

Sein Buch zeigt das an diversen Stellen. Es führt zum Beispiel zur Frage, wie viel wert ein Menschenleben damals war. In der Heimat berührten nicht alle diese Schicksale auf dieselbe Weise. Für manche Opfer setzte man sich engagiert ein, für andere weniger, für wieder andere gar nicht.

Interessant ist auch die Frage, welche Strategien diese Erlebnisberichte verfolgten, welches Selbstmarketing sie betrieben, welche Klischees sie bedienten. Pointiert formuliert: Johannes Rohner bot seinen Lesern allerlei Abenteuerliches und zeigte zugleich, dass er in der Sklaverei immer ein standhafter Christ und guter, aufrechter Mensch geblieben sei. Schliesslich wollte er sich wieder in seine Heimat integrieren.

Eine ganz andere Frage ist, wie weit Johannes Rohner in die fremde Welt und Kultur seiner Besitzer eintauchen wollte oder konnte. Man hat den Eindruck, dass er sich hier weitgehend sperrte. Hier kommt das historische Sachbuch mangels Quellen an seine Grenzen. Kaum etwas weiss man auch über Rohners Neuanfang in der Heimat.

Der historische Roman hat da mehr Möglichkeiten. Ein fesselndes Beispiel ist Wilhelm Raabes Romanklassiker «Abu Telfan oder Die Heimkehr vom Mondgebirge» (1867). Er schildert das Schicksal eines Deutschen, der elf Jahre in afrikanischer Sklaverei gelebt hat und nach seinem Freikauf versucht, wieder in seiner Heimat Fuss zu fassen. Da wird der deutsche Alltag plötzlich zum ethnologischen Terrain.

200 Gulden Starthilfe

Das Buchcover. Bild: PD

Die Fakten und Zusammenhänge in diesem Buch sind sorgfältig recherchiert. Pascal Michel war erstaunt, wie viel Material sich zu dieser ganzen Geschichte finden liess. Das Zusammenfügen der Puzzlesteine war allerdings nicht einfach: Da ist nicht alles klar, passt nicht alles zusammen. So wirkt die Darstellung gelegentlich etwas dicht und detaillastig.

Insgesamt ist «Zehn Jahre versklavt» aber ein lesenswertes und verdienstvolles Buch. Und natürlich kommt darin auch Johannes Rohner selbst zu Wort. Die Langversion seines eigenen Erlebnisberichts ist im Anhang sogar vollständig abgedruckt. Ein Bericht, in dem mit Sicherheit allerlei ausgespart ist. Was genau? Pascal Michel würde das den ehemaligen Sklaven gerne fragen. Interessieren würde ihn auch, was Rohner mit den 200 Gulden gemacht hat, die ihm die Behörden nach seiner Rückkehr als Starthilfe gaben.

Hinweis Pascal Michel: Zehn Jahre versklavt. Die vergessene Lebensgeschichte des Johannes Rohner, Appenzeller Verlag, 128 S., Fr. 34.–

