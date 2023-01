Highlights Das Jahr der Frauen und der Neuen: So vielfältig sind die Ostschweizer Kunstausstellungen 2023 Fünf Häuser unter neuer Leitung, so viele Frauen wie noch nie im Kunstmuseum St.Gallen und die Kunsthalle Wil fest in Ostschweizer Hand: Die Museen der Region starten mit Elan ins neue Jahr. Aber es steht auch ein Abschied bevor. Christina Genova Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Von oben links nach unten rechts: Sheila Hicks Wollnetze sind in der Kunstzone der Lokremise St.Gallen zu sehen. Im Herbst stellt das Gaffa-Kollektiv, von welchem die riesige Nacktschnecke stammt, im Zeughaus Teufen aus. Malerei von Rachel Lumsden, die ihr Atelier in Arbon hat, ist im Sommer im Kunstmuseum Thurgau zu sehen. Andrea Vogels stellt in der Kunsthalle Wil aus, hier die ihre Videoarbeit «Stretch Your Mind». Bilder: Joanne Crawford/Stefan Rohner/PD

Dieser Tage blättert man besonders neugierig durch die Ausstellungsprogramme der Region. Denn gleich fünf Ostschweizer Häuser starten unter neuer Führung ins Kunstjahr 2023: Kunstmuseum St.Gallen, Kunstmuseum und Kunsthalle Appenzell, Kunsthalle Arbon, Kunstraum Kreuzlingen und Zeughaus Teufen.

Viel Frauenpower hat der neue Direktor Gianni Jetzer fürs Kunstmuseum St.Gallen geplant. Sage und schreibe sechs Einzelausstellungen von Frauen werden dort zu sehen sein – das gab es noch nie! Zwei davon kuratiert Jetzer selber, beide eröffnen im Februar: zum einen jene der 88-jährigen in Paris lebenden Amerikanerin Sheila Hicks. In der Lokremise wird die mit textilen Materialien arbeitende Künstlerin unter anderem riesige Haufen von bunten Wollnetzen auftürmen.

«Morning» von Tschabalala Self. Die New Yorkerin bearbeitet die Bildfläche mit Farbe und Nadel und Faden. Bild: PD/Kunstmuseum St.Gallen

Zum andern betreut Jetzer die Schau der jungen New Yorkerin Tschabalala Self, die ebenfalls mit Textilien arbeitet. In ihren Werken verarbeitet sie ihre Erfahrungen als schwarze Frau in Amerika. Ausserdem erhalten gleich zwei gebürtige St.Gallerinnen die Möglichkeit, im Kunstmuseum St.Gallen auszustellen: Die Manor-Preisträgerin Juliette Uzor und Jiajia Zhang, die fotografisch und filmisch arbeitet.

Die einzige Einzelausstellung eines Mannes ist ebenfalls einem St.Galler gewidmet: Ab Anfang September sind Werke Roman Signers zu sehen. Dies wiederum ist das Verdienst einer Frau. Die Ostschweizer Sammlerin Ursula Hauser hat dem Museum kürzlich acht frühe Skulpturen des Künstlers von Weltruhm geschenkt. Roman Signers Tochter Barbara Signer, die ebenfalls Künstlerin ist, erhält im Sommer Gelegenheit, die Kunsthalle Arbon mit einer ortsspezifischen Installation zu bespielen. Patrizia Keller ist dort die neue Kuratorin.

Kunst im Kollektiv

Ein Entwurf des Kollektivs NCCFN. Die Abkürzung steht für Nothing Can Come from Nothing. Bild: PD

Ein Kuratorenehepaar hat die Leitung im Zeughaus Teufen übernommen. David und Lilia Glanzmann präsentieren für 2023 ein Programm an der Schnittstelle zwischen Architektur, Kunst und Design. Für den Frühling haben sie das Designerkollektiv NCCFN eingeladen, das sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Es hat für den Berner Fussballklub Young Boys eine Kollektion aus aussortierten Fanartikeln und Trikots entworfen. Ende Oktober ist mit Gaffa ein weiteres Kollektiv zu Gast. Die vier jungen Ostschweizer Gestalter geben jeden Monat ein Fanzine heraus.

Der Toggenburger Andy Storchenegger hinterfragt in einer sehr persönlichen Ausstellung seine Herkunft und seine Heimat. Im Wald des Vaters ist vom 28. Januar bis 12. März in der Kunsthalle Wil zu sehen. Bild: PD

Die Kunsthalle Wil setzt 2023 auf Einzelausstellungen von Kunstschaffenden, die in der Ostschweiz aufgewachsen sind oder hier leben. Damit erfüllt sie eine wichtige Rolle als Plattform für die hiesige Kunstszene. Den Auftakt macht Andy Storchenegger Ende Januar mit «Im Wald des Vaters». In einer sehr persönlichen Soloshow setzt er sich mit dem ambivalenten Verhältnis zur eigenen Herkunft auseinander.

Auch die St.Gallerin Andrea Vogel, die sowohl performativ als auch mit Fokus auf Textiles arbeitet, erhält im Herbst eine Einzelausstellung. Monica Ursina Jäger, die in Berg aufgewachsen ist, setzt ab 4. November den Schlusspunkt. Zusammen mit dem Komponisten Michael Bucher plant sie ein Biotop aus Klang, Zeit und Wald.

Iran und Ukraine im Fokus

Mit seinem Ölgemälde «O sole mio» von 2016 nimmt Francisco Sierra unsere Lust am Kitsch auf die Schippe. Bild: Conradin Frei

In Appenzell gibt es mit Stefanie Gschwend seit kurzem nicht nur eine neue Direktorin, sondern eines der Museen trägt auch einen neuen Namen. Die Kunsthalle Ziegelhütte wurde in Kunsthalle Appenzell umbenannt. Dort wird ab Mitte März eine Einzelausstellung von Francisco Sierra zu sehen sein. Der gebürtige Ausserrhoder ist ausgebildeter Violinist und hat sich die fotorealistische Malerei autodidaktisch beigebracht. Seine handwerklich perfekten Werke stecken voller Humor und Ironie.

Im Sommer bespielt die Londoner Bildhauerin Alice Channer sowohl die Kunsthalle als auch das Kunstmuseum Appenzell. Die 45-Jährige untersucht in ihren Skulpturen die Beziehungen zwischen Materialien, Körpern und Maschinen.

Wegen ihrer Darstellung der Frau musste die 33-jährige Iranerin Samaneh Atef 2020 aus dem Iran fliehen. Bild: PD

Nicht nur in Appenzell, sondern auch in St.Gallen werden die Museen umgetauft: Nach dem Kulturmuseum gibt sich auch das Museum im Lagerhaus demnächst einen neuen Namen. Im Frühling zeigt es Outsider Art aus islamisch geprägten Ländern. Der Schwerpunkt liegt bei der jungen Iranerin Samaneh Atef. Sie musste wegen ihrer Kunst aus ihrer Heimat fliehen. Politisch hochaktuell ist auch die für den Herbst geplante Ausstellung mit Naiver Kunst aus der Ukraine.

Zum Abschied Krüsi und Dietrich

Im Oktober wird Markus Landert, Direktor des Kunstmuseums Thurgau, pensioniert und rückt zum Abschied nochmals die Stärken der Sammlung in den Fokus. Das ist zum einen Adolf Dietrich (1877–1957), der berühmteste Thurgauer Künstler. Anlass für die Ausstellung ist eine Schenkung des Dietrich-Sammlers Peter Somm. Der gebürtige Thurgauer ist auch Künstler und ebenso wie Dietrich Autodidakt. Seine abstrakten Werke, die durch feinste, vibrierende Farbabstufungen bestechen, werden parallel zur Dietrich-Ausstellung zu sehen sein.

Peter Somm, «Bild Nr. 230», Acryl auf Baumwolle. Bild: PD

Fast ebenso berühmt wie Adolf Dietrich ist der Art-brut-Künstler Hans Krüsi (1920–1995), dessen Nachlass das Kunstmuseum Thurgau besitzt. Zusammen mit Geraldine Wullschleger, die eine Dissertation über Krüsi schreibt, entwickelt Landert für den Herbst eine grosse Ausstellung mit Publikation.

