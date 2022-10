GESCHWISTERPAARE Familienbande auf der Bühne des Theaters St.Gallen: «Wir befeuern uns gegenseitig» In der Operette «Die Fledermaus» singen und tanzen am kommenden Samstag im St. Galler Theaterprovisorium gleich zwei Geschwisterpaare. Sie sprechen über die Kunst im Elternhaus, gemeinsame Auftritte und darüber, wie ihre Karrieren vom wechselseitigen Ansporn profitiert haben. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Zweimal Oper, zweimal Tanz: Libby Sokolowski, die Zwillinge Ariadni und Ifigenia Toumpeki, sowie Libbys Bruder Christopher Sokolowski (v.l.). Bild: Benjamin Manser

Als Kind hasste Libby Sokolowski Opern. «Ich hörte meine älteren Geschwister täglich üben und fand es einfach nur nervig», erzählt die 22-Jährige und lacht. Heute ist sie selbst Opernsängerin. Seit dieser Spielzeit ist die US-Amerikanerin festes Ensemblemitglied am Theater St. Gallen, gemeinsam mit ihrem Bruder Christopher, der schon seit letzter Saison im Ensemble ist. «Wir wuchsen in einem sehr musikalischen Haushalt auf. Die Eltern waren beide Opernsänger, unser Vater war ausserdem Organist, unsere Mutter dirigierte den Kirchenchor. Wir sangen also von klein auf sehr viel», erzählt der 31-Jährige.

Musik war für beide ein naheliegender Berufsweg

Libby Sokolowski sang in ihrer Kindheit und Jugend eher Jazz und Musical-Songs. Erst mit 13 «konvertierte» sie zur Oper, wie sie es scherzend nennt. «Ich wurde angefragt, eine Bachkantate solo zu singen. Dafür nahm ich eine Gesangsstunde und erkannte, dass mir der klassische Gesang genauso Spass macht.» Ihr neun Jahre älterer Bruder schloss damals gerade seinen Bachelor in Operngesang ab und begann, Libby zu unterrichten. Für beide Geschwister war die Musik ein naheliegender Berufsweg.

«Natürlich habe ich mir auch anderes überlegt, etwa Architektur oder Videospiel-Design. Aber als ich merkte, dass ich das Singen zu meinem Beruf machen kann, war die Entscheidung für mich klar», erzählt Christopher Sokolowski. «Mit meinen zwei älteren Geschwistern als Vorbild dachte ich, ein Konservatorium sei eine normale Universität», sagt Libby Sokolowski und lacht. Sie schlug also den gleichen Weg ein wie ihre Geschwister.

«Wir hassen uns auf der Bühne»

Dass sie und ihr Bruder jetzt zusammen am Theater St.Gallen arbeiten, ist Zufall: «Wir sangen beide unabhängig voneinander an zwei unterschiedlichen Auditions vor, und Jan Henric Bogen hörte uns», erzählt Christopher Sokolowski. Bereits in der St.Galler «Zauberflöte» standen sie gemeinsam auf der Bühne. Da sie Sopranistin und er Tenor ist, sind romantische Hauptrollen naheliegend. In der «Fledermaus» spielen sie ab kommendem Samstag ein Ehepaar. «Zum Glück hassen wir uns auf der Bühne. Leidenschaftliche Liebes- und Kussszenen könnten wir nicht gemeinsam spielen», sagt Libby Sokolowski.

Die beiden schätzen es sehr, dass sie zusammen auf der Bühne stehen können. «Da wir uns schon so lange kennen, sind wir sehr miteinander vertraut, das hilft uns bei Szenenimprovisationen während der Probe, aber auch während der Aufführungen», sagt Christopher Sokolowski. Und seine Schwester ergänzt:

«Manchmal sehen wir uns in einer Szene an und ohne Worte wissen wir, dass wir die gleiche Idee hatten.»

«Meine Schwester ist mein Anker»

Ohne Worte verstehen sich auch Ariadni und Ifigenia Toumpeki. Die beiden sind eineiige Zwillinge und seit dieser Spielzeit Mitglieder des Tanzensembles. «Wir haben die gleiche Art zu denken. Oft spricht Ariadni etwas aus, das ich gerade sagen wollte. Sie ist mein Anker in der Gruppe», so schildert es Ifigenia Toumpeki, und ihre Schwester ergänzt: «Wir kennen auch unsere Körper und sind sehr vertraut, wenn wir zusammen tanzen.»

Beim Synchrontanzen merkt man besonders gut, dass die 22-Jährigen Zwillinge eine enge Verbundenheit haben: «Mit ihr gelingt die Synchronisation schneller und einfacher als mit jemandem, den ich nicht kenne», sagt Ifigenia Toumpeki. Die beiden sind in Griechenland in einer Kleinstadt in der Nähe von Thessaloniki aufgewachsen. In ihrer Kindheit haben sie verschiedene Kunstsparten als Hobbys ausprobiert. Neben dem Tanzen haben sie auch gemalt, gesungen und Theater gespielt. «Unsere Eltern unterstützten uns immer und liessen uns alles versuchen», erzählt Ariadni Toumpeki.

Der Vater der beiden malt in seiner Freizeit auch, doch von Beruf ist er Physiklehrer. Die Mutter ist Biologin und in der Bienenforschung tätig. «Sie pushten uns nie in eine Richtung, aber sie unterstützten uns in unserem Berufswunsch», sagt Ifigenia Toumpeki. Die beiden besuchten dieselbe Tanzschule in Rom. «Ich schwankte lange zwischen Tanz und Schauspiel. Doch das Angebot dieser Schule und die Gewissheit, dass ich mit Ifigenia dort studieren kann, überzeugten mich, auch Tänzerin zu werden», erzählt Ariadni Toumpeki. Sie hatte acht Jahre lang mit dem Tanzen aufgehört, während ihre Schwester nie eine Pause machte. «Ich musste umso härter arbeiten, um auf das gleiche Level zu kommen.»

Die Zwillinge vergleichen sich oft miteinander. «Da unsere Körper fast identisch sind, ist das manchmal, als würde ich mich selbst tanzen sehen. Das hilft mir auch, meine Bewegungen zu korrigieren», sagt Ifigenia Toumpeki. «Wir sind nicht neidisch. Wenn eine einen Solopart erhält, freut sich die andere», sagt Ariadni Toumpeki, und ihre Schwester ergänzt: «Gleichzeitig ist es aber ein Ansporn. Wir befeuern unsere Karrieren gegenseitig.»

Premiere «Die Fledermaus»: Samstag, 29.10., 19 Uhr, Provisorium Theater St. Gallen.

