Geschichte Viele profitierten, wenige leisteten Widerstand: Die neue Dauerausstellung im Rosgartenmuseum beleuchtet die NS-Zeit in Konstanz In der Ausstellung «Konstanz im Nationalsozialismus» erkundet das Rosgartenmuseum Konstanz die Zeit des Nationalsozialismus in der Stadt und wirft auch einen Blick in die Schweiz. Rolf App Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Trachtenmädchen posieren mit SA-Männern im Konstanzer Hafen um 1935 für ein Erinnerungsfoto. Bild: PD

Da ist dieser kleine Blechteller, der einen Zeppelin zeigt. Er hat Lina Eichler gehört. Die bis dahin wie durch ein Wunder verschonte Jüdin nimmt ihn mit, als sie 1944 ins Lager Theresienstadt deportiert wird, und isst jeden Tag daraus. Als ihr Lager im Mai 1945 durch sowjetische Truppen befreit wird, kehrt sie nach Konstanz zurück – samt ihrem Teller. Sie hat Glück gehabt, viele andere hatten es nicht.

Tobias Engelsing, Ausstellungskurator. Bild: PD

Dieser Teller gehört zu den Objekten, anhand derer das Rosgartenmuseum Konstanz die Geschichte der Grenzstadt in der Zeit des Nationalsozialismus erzählt und die auf ein ungewöhnliches Interesse stösst. «Viele Schulklassen melden sich zu Besuchen und Workshops, auch aus der Schweiz», sagt Tobias Engelsing, der die Dauerausstellung gestaltet und dazu auch zusammen mit Teresa Renn einen Film gedreht hat.

Auch einen Zeitzeugen hat er für diesen Film noch interviewen können, der in der Ausstellung gezeigt wird – einen 102-Jährigen, der zuerst versichert, wie schrecklich der Krieg an der Ostfront gewesen sei, und dann auf Nachfrage zugibt, man habe dort mit den Partisanen «kurzen Prozess gemacht».

Das muntere Leben in der Hitlerjugend

Blick in die neue Dauerausstellung des Rosgartenmuseums «Konstanz im Nationalsozialismus. 1933 bis 1945». Bild: PD

Was sie selber mitzuverantworten hatte, das ist von der Kriegsgeneration selber und von ihren Kindern gern unterschlagen worden. Jetzt, in der Enkelgeneration, existieren solche Rücksichten nicht mehr. «Wir haben auf einen Aufruf hin ungewöhnlich viele Objekte bekommen», sagt Engelsing. «Zum Beispiel eine Wehrmachtsuniform, die fein säuberlich auf dem Estrich des Grossvaters lagerte. Oder auch Fotoalben, die vom munteren Leben in der Hitlerjugend zeugen und in denen sich praktisch die ganze Nachkriegselite von Konstanz wiederfindet – die darüber nie etwas erzählt hat.»

Gewaltsamer Abtransport der jüdischen Bevölkerung von Gailingen zur Deportation im Oktober 1940. Die Nachbarn sehen zu. Bild: PD

Der Film schreitet die Orte der Diktatur in der Stadt ab, schildert den Aufstieg des Nationalsozialismus, die Gleichschaltung der Stadt und die Militarisierung der Gesellschaft, die Verfolgung von Oppositionellen und Juden, die Zerstörung der Synagoge und, auf der anderen Seite, Widerstand und Emigration. In der Ausstellung stehen Fotos, Objekte und Lebensgeschichten im Zentrum.

«Wir wollen die grosse Welt im Kleinen zeigen.»

So verdeutlicht Tobias Engelsing die Idee der Ausstellung. «Das heisst, wir haben uns auf einzelne Menschen konzentriert und wenige Objekte ausgewählt – wie Lina Eichlers Blechteller.» Sie werden eingeordnet und mit Audiodokumenten, Filmsequenzen und Texten vertieft.

Die wenigen, die Widerstand leisten

Aus der Vielfalt der Stimmen und Schicksale ersteht die Geschichte einer Stadt, in der sich viele 1933 den neuen Machthabern willig ergeben, weil sie von ihnen profitieren und selber Macht gewinnen unter den neuen Herren, wenige aber doch Widerstand leisten. Wie der an der Grenze zu Kreuzlingen gefasste Schreinergeselle Georg Elser, der im November 1939 im Münchner Bürgerbräukeller eine Bombe platziert, der Adolf Hitler nur sehr knapp entkommt. Oder wie der Kreuzlinger Gewerkschafter Ernst Bärtschi, der sich als Fluchthelfer betätigt, 1938 in eine Falle der Gestapo gerät und bis 1945 in einem deutschen Gefängnis sitzt, ohne dass sich die Schweizer Regierung um ihn kümmert.

Weil sie so nah und damit auch erreichbar ist, wird die Schweiz in der Konstanzer Ausstellung zum wichtigen Nebenschauplatz. Die Repräsentanten der Schweiz wehren Hilfesuchende allerdings lieber ab, als sie aufzunehmen. Dazu gehört auch der Kreuzlinger Statthalter Otto Raggenbass, der sich nach dem Krieg allerdings zum grossen Judenretter stilisiert – in Konstanz ist sogar eine Strasse nach ihm benannt worden.

Ernst Jüngers Entsetzen an der Ostfront

Dank der von Frieda Sigrist (hinten Mitte) initiierten «Aktion Notspeisung» erhielten nach Kriegsende Hunderte notleidender Konstanzer Kinder in der Schweizer Nachbarschaft eine warme Mahlzeit. Bild: PD

An Menschen zu erinnern, «die unter den Bedingungen der Diktatur Wege gefunden haben, mutig und anständig zu sein», das ist nach Tobias Engelsings Worten das wichtigste und vor allem an eine jüngere Generation gerichtete Anliegen der Ausstellung. Worum es geht, ist im Gästebuch der Ausstellung nachzulesen. Dort hat ein Besucher – oder eine Besucherin – mit zittriger Handschrift den Satz hinterlassen:

«Aus der Geschichte lernen, heisst, das Gelernte nicht zu wiederholen.»

Die Geschichte: Das ist das, was der nationalkonservative Schriftsteller und Offizier Ernst Jünger im Juli 1942 an der Ostfront im Angesicht der Massenmorde deutscher Polizei- und Einsatzgruppen beobachtet hat: «Was mich an diesen jungen Menschen eben oft besonders erbittert, das ist das grosse Unrecht, das sie in ihrer Nähe ertragen können, ohne dass sich ihnen das Herz umdreht», schreibt er an seine Frau. «Ich bemühe mich, zu keiner Minute des Tages die unermesslichen Leiden zu vergessen, von denen ich umgeben bin.»

