Geschenktipps Seifen, Fotoschätze, schöner Schreiben: Ostschweizer Kulturgeschenke für jeden Geschmack Wer für Weihnachten noch nach dem passenden Präsent sucht, findet hier Anregungen und unterstützt mit seinem Einkauf die regionale Kulturszene. Die Kulturredaktion hat Geschenke von Ostschweizer Kulturschaffenden zusammengestellt. Jetzt kommentieren 06.12.2022, 05.00 Uhr

Schenken macht Freude ­– und mit Produkten regionaler Kunstschaffender ganz besonders. Bild: Getty

Der Print Club Bodensee macht Drucke auf Papier und Textilien. Bild: PD

Der Print Club Bodensee ist eine offene Siebdruckwerkstatt mitten in der Stadt St.Gallen. Künstlerinnen und Künstler und weitere Interessierte erhalten dort Zugang zur Welt des Siebdruckes. Die beiden Künstler und Vereinsmitglieder Joël Roth und Amiel Lammersdorf haben gemeinsam T-Shirts entworfen, die für 35 bis 40 Franken unter printclub.sg/ gekauft werden können. (krs)

Silberbüx verspricht heisse Ohren und spannende Stunden mit der Hörspielbox. Bild: PD

Die Kinderliederband Silberbüx, bei der auch Thurgauerin Brigitt Zuberbühler mitwirkt, hat mit «Silberbüx: Die Geheimbande für alle Fälle» das ideale Geschenk für Spürnasen herausgebracht: eine limitierte Hörspielbox mit vier Geschichten, garniert mit Liedern, Wimmelbildern, einem Aufbügelabzeichen und einer unterschriebenen Postkarte. Die Box kostet 89.90 Franken und ist unter www.silberbuex.ch zu finden. (krs)

Für Kinder und Erwachsene, liebevoll gestaltet und in limitierter Auflage: das Bilderbuch aus dem Gemeinschaftsatelier am Bahnhof Zürchersmühle. Bild: PD

Was könnte Inbegriff des Glücks für eine kleine Eule sein? Milla sucht Rat bei anderen Waldtieren – und wird am Ende schlauer sein. Die beiden Herisauerinnen Anna Schindler und Christine Gsell haben das Glück mit diesem gemeinsam realisierten philosophischen Bilderbuch gefunden. Es regt Gespräche unter kleinen und grossen Glückssuchern an und kann für 38 Franken unter kleine-milla.com bezogen werden. (bk.)

Manon, mit kahlrasiertem Kopf, androgyn und sexy. Bild: PD

Ein Wasserschaden steht am Anfang des Fotobuchs «Manon, Zürich–Paris» (everyedition.ch, Fr. 49.–). Nur, weil das Archiv der St.Galler Künstlerin Manon deswegen geräumt werden musste, kam eine Schachtel mit Fotos zum Vorschein. Diese hatten keinen Eingang in ihre berühmte Fotoserie «La dame au crâne rasé» gefunden. Die Kratzer oder Unschärfen machen aber gerade den Reiz dieser bisher unveröffentlichten Fotos aus. (gen)

Eine Karte mit Umschlag kostet 6 Franken. Bild: PD

Unter dem Namen Pomba kreiert die St.Gallerin Hanna Horstmann Illustrationen und Handlettering. Die Weihnachtskarten und das Geschenkpapier der 26-jährigen Illustratorin sind mit umweltfreundlicher Farbe auf recyceltes Papier gedruckt worden – beides aus der Region. Eine Karte mit Umschlag kostet 6 Franken, das Geschenkpapier 8 Franken (pomba.ch). (krs)

«Der Alpstein» von Thomas Biasotto ist seit November 2022 erhältlich. Bild: PD

In seinem neuen Bildband «Der Alpstein» dokumentiert der Ostschweizer Fotograf und Musiker Thomas Biasotto die Schönheiten seines Heimatgebirges. Es ist zugleich ein multidimensionales Kunstprojekt: Parallel zum Buch hat Biasotto einen Soundtrack komponiert, einen Kurzfilm gedreht, ein Puzzle sowie einen Kalender gestaltet. Das Buch kostet 95 Franken und ist im Buchhandel sowie über tb-photo.ch erhältlich. (wec)

Der Kalender des Seifenmuseums zeigt alte Werbeplakate. Bild: PD

Wie hat man eigentlich früher Werbung für Seife gemacht? Das Seifenmuseum St.Gallen hat aus der Sammlung alter Werbeplakate einen Kalender zusammengestellt, der in die Vergangenheit katapultiert. Produziert wurde der Kalender in der Schweiz, auf hochwertigem Papier und mit Liebe zum Detail. Er ist für 29 Franken direkt im Seifenmuseum oder über den Onlineshop (www.seifenmuseum.ch/shop) erhältlich. (krs)

Die Arbeit «Shift» der Thurgauer Künstlerin Ute Klein. Ute Klein

Die Amriswiler Künstlerin Ute Klein malt nicht einfach, sondern experimentiert seit langem mit Farben, mit ihrem Fluss, mit ihrer Qualität und ihrer unterschiedlichen Wirkung auf den Farbträgern. In einer Edition von 2019 kann man bei der Arboner Galerie Adrian Bleisch (galeriebleisch.ch) eine ihrer Arbeiten für 550 Franken erstehen. Die Litho auf Büttenpapier spielt mit Farbfeldern und speziellen Formen. (map)

Rot ist nur eine von vielen Farbvarianten, in welchen das praktische Stiftetui erhältlich ist. Bild: PD

Penna, Italienisch für Stift, heisst das Etui aus pflanzlich gegerbtem Rindsleder aus der Toscana. Von Hand genäht wurde es in Rorschach im Atelier Menamano (menamano.ch). Dahinter steht Martina Meyer. Die 34-Jährige hat ihr kleines Geschäft vor vier Jahren gegründet. Das Lederetui in schlichtem, elegantem Design ist in zahlreichen Farben erhältlich und kostet 49 Franken. Darin hat es Platz für drei bis fünf Stifte.(gen)

Dieses Heft wurde mit Spitzen bedruckt, die um 1680 entstanden. Bild: PD

Im Textilmuseum St.Gallen werden einzigartige textile Kostbarkeiten aufbewahrt. Die handgeklöppelten Spitzen oder aufwendigen Stickereien waren schon immer Luxusprodukte. Im Museumsshop gibt es sie in erschwinglicher Form zu kaufen. Schreibhefte wurden mit Objekten aus der Sammlung bedruckt und sind für 8.50 Franken erhältlich. (gen)

