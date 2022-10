Geburtstag Der Täter-Opfer-Spezialist: Der St.Galler Komponist Alfons K. Zwicker ist siebzig geworden Ein Film, ein Konzert und eine Ausstellung geben Einblick in die kompositorische Arbeit von Alfons Karl Zwicker. Er hat sich immer wieder mit der Thematik von Folter beschäftigt. Die chilenische Regisseurin Carolina Astudillo Muñoz hat den Komponisten porträtiert. Ihr Film ist am Mittwoch erstmals, aber nur einmal im Kinok St.Gallen zu sehen. Martin Preisser Jetzt kommentieren 17.10.2022, 17.00 Uhr

Der Komponist Alfons K. Zwicker am heimischen Flügel: Die grossformatigen Partituren spiegeln den intensiven Kompositionsprozess wider. Bild: Arthur Gamsa

Die Oper «Der Tod und das Mädchen», 2011 uraufgeführt, ist eines der zentralen Werke von Alfons K. Zwicker. Sie thematisiert die Zeit der Folterungen im Chile Augusto Pinochets ebenso wie der Zyklus «Erinnerungen aus dem Verlies» nach Texten des chilenischen Folteropfers und Dichters Mauricio Rosencof.

Seit 1988 komponiert Zwicker. Das Thema Täter-Opfer beschäftigt ihn seit vielen Jahren. «Ich weiss, worum es da geht», sagt Zwicker und erklärt seine Empathie für Menschen mit extremen Opfererfahrungen einmal mit seinen eigenen Erfahrungen als Kind in einem Kinderheim.

Da musste er neben einem Kind sitzen, das beim Essen erbrochen hatte und gezwungen wurde, das Erbrochene auszulöffeln. Alfons K. Zwicker erzählt diese Szene im Film «Das Gedächtnis des Klangs» der chilenischen Regisseurin Carolina Astudillo Muñoz, der vor sechs Jahren entstanden ist. Seine Stimme stockt dabei.

Monika Jagfeld, Leiterin des St.Galler Museums im Lagerhaus, führt in die Bilder von Alfons K. Zwicker ein. Quelle: Youtube

Den Opfern mit Musik eine Sprache zurückgeben

Sein künstlerisches Einfühlungsvermögen in Abgründe wie Folter erklärt Zwicker, der eine Ausbildung in psychologischer Astrologie absolviert hat, auch mit der Astrokartografie. Im eigenen Geburtshoroskop liessen sich bestimme Achsen ausmachen, die Kraftorte anzeigen. Bei Zwicker kreuzen sich drei Achsen in Chile.

Das Filmporträt über Zwicker, das am Mittwoch erstmals in St.Galler Kinok zu sehen ist, nähert sich dem Komponisten und seiner Arbeit subtil und doch direkt an. Für Folterungen wie in Chile und überall sonst auf der Welt gebe es keine Sprache, aber «Schreie sterben nicht»: Zwicker will den Opfern mit seiner Musik eine Sprache in Tönen und Gesängen zurückgeben. Musik erscheint im Film als die adäquate Kunstform für solch ein schweres Thema.

«Ich suche Tiefe», sagt Alfons K. Zwicker, Vater dreier erwachsener Kinder, darunter Zwillinge. Er ist ein eher langsamer Komponist, nähert sich seiner entstehenden Musik über die Sprache an. Ganze Bücher schreibt er voll mit Vorstellungen von Klang und der Instrumentation. Dann hält er auf Millimeterpapier Zeitabläufe fest. Vor der wie gedruckt wirkenden Reinschrift der Partitur entstehen so auch Bilder, grafische Skizzen seiner Musik.

Mona Somm interpretiert eine Komposition Alfons K. Zwickers nach einem Gedicht von Nelly Sachs. Quelle: Youtube

Schreiben, Zeichnen, Malen: Viele Stationen durchläuft Zwickers Kompositionsprozess. «Dadurch kann ich immer wieder auch Distanz schaffen», sagt der Komponist, der sich nicht zu schnell zufriedengibt. Wie solche visualisierten Klangphänomene aussehen, zeigt die aktuelle Geburtstagsausstellung «Anatomie des Klangs» im Zeughaus Teufen.

So wird die noch nicht zu Ende gestellte Bildreihe zum Einakter «Eine Scheidelinie wird weiter hinausgezogen» (nach einer Dichtung von Nelly Sachs) am Schluss 36 Meter lang sein. Mit den Bildern biete er dem Publikum auch eine Brücke zum Hörvorgang an, wie Zwicker sagt.

Der Komponist ist ein auch ein passionierter Bergsteiger und Kletterer

Der Film über Zwicker lässt Opfer des chilenischen Militärregimes zu Wort kommen, porträtiert Musikerinnen und Musiker bei der Probenarbeit mit Zwickers anspruchsvoller Musik.

Und zeigt eine weitere Leidenschaft des 1952 geborenen Komponisten, der zuerst Instrumentenoptiker lernte, später Klavier studierte und bei Komponisten wie Rudolf Kelterborn oder Edison Denisov lernte: Zwicker ist ein passionierter Bergsteiger, und über zwölf Mal den Davoser Alpin-Marathon gelaufen, letztmals als 62-Jähriger. Im Film sagt Zwicker:

«Alles, was wird, braucht Stille. Und Berge strahlen Ruhe und Stille aus.»

Die Regisseurin zeigt Zwicker in seinem geliebten Bergell. Seit 1976 klettert Zwicker und hat die schwierigsten Routen wie etwa in einem 16-stündigen Durchstieg die Fuori-Kante in der Sciora-Gruppe bezwungen;

«Der Weg selbst ist die ultimative Herausforderung. Klettern ist eine Lebensschule und braucht, ganz buddhistisch gedacht, die hundertprozentige Präsenz.»

Drei Geburtstagsanlässe Der Film von Carolina Astudillo Muñoz ist am Mittwoch, 19.10., 20 Uhr (Kinok St.Gallen), zu sehen (Einführung mit dem Schauspieler Simon Engeli); im Konzert des Vereins Contrapunkt am Freitag, 28.10., 20 Uhr (Zeughaus Teufen), sind Werke Zwickers für Gesang zu hören (Vertonungen von Else Lasker-Schüler und Mauricio Rosencof); die Ausstellung mit Bildern von Alfons K. Zwicker unter dem Titel «Anatomie des Klangs» ist bis 6.11. (Zeughaus Teufen) zu sehen. Der Komponist ist jeweils Sonntag, 23.10., 30.10 und 6.11., anwesend. (map)

Hoffnung auf Reinkarnation der Opfer

Hier im Bergell lässt die Regisseurin Carolina Astudillo Muñoz den Komponisten über das Schicksal der vielen Folteropfer nachdenken, «deren Leben nicht zu Ende gelebt werden konnten» und für die Zwicker auf die Chance einer Reinkarnation hofft.

Aktuell verliere er das Vertrauen in die Welt, gesteht Zwicker. Nachdenklich, oft in sich gekehrt wirkt er im Film, spielt am Schluss am Flügel Erik Saties Gnossienne Nr. 1. Seine Zukunftspläne sind keinen leichteren Stoffen gewidmet. Eine neue Oper ist geplant.

Das Buch «Ein Grabmal für Boris Dawidowitsch» des jugoslawischen Schriftstellers Danilo Kis hat Zwicker selbst dramatisiert. Es stellt sieben Lebensläufe von Menschen dar, die Opfer des politischen Terrors geworden sind. Auch mit der neuen Oper bleibt der Komponist seinem beherrschenden Grundthema also treu und sagt: «Ich habe riesigen Respekt vor dieser Arbeit.»

