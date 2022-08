KONZERT Ein zeitintensives Engagement: Lilly Kahler macht Musik für Gehörlose erlebbar An den Winterthurer Musikfestwochen gibt es am Mittwoch das Reggae-Konzert von Phenomden auch für Gehörlose. Möglich machen es Gebärdensprachdolmetscherinnen. Lilly Kahler ist eine von ihnen. Seit 22 Jahren engagiert sie sich auch in einem speziellen Verein. Mirjam Bächtold 15.08.2022, 17.00 Uhr

Lilly Kahler übersetzt seit über zwanzig Jahren Musik in Gebärdensprache. Bild: PD

Gehörlose hören keine Musik. Was logisch klingt, stimmt nur bedingt. Denn Musik kann für nicht hörende Menschen erlebbar gemacht werden. Eine Expertin darin ist die Gebärdensprachdolmetscherin Lilly Kahler. Sie hat vor 22 Jahren den Verein Mux mitgegründet, in dessen Vorstand sie heute immer noch ist. Der Verein hat es sich zum Ziel gemacht, mindestens fünf musikalische Anlässe pro Jahr in der Deutschschweiz für Gehörlose zugänglich zu machen. «Viele Veranstalter wissen gar nicht, dass es diese Möglichkeit zur Inklusion gibt. Deshalb beginnt unsere Arbeit bei der Sensibilisierung», erklärt Lilly Kahler. Für den Verein arbeitet sie ehrenamtlich. Wenn sie aber Konzerte, Musicals oder Opern übersetzt, wird sie als Dolmetscherin engagiert und entlöhnt.

Gebärden in Rhythmus setzen

Doch wie macht man Musik mit ihren vielen Komponenten wie Rhythmus, Tonhöhe, Lautstärke, Tonarten und natürlich die Liedtexte für nicht hörende Menschen erlebbar? «Eine Liveübersetzung beginnt mit einer stundenlangen Vorbereitungszeit», weiss Lilly Kahler. Pro Song braucht eine Dolmetscherin vier bis sechs Stunden Probe, was für ein Konzert einen Zeitaufwand von knapp 80 bis 100 Stunden bedeutet. «Ich nehme die Lieder oder Musikstücke auseinander, zerlege sie sozusagen in ihre Bestandteile und übersetze sie in die Gebärdensprache», erklärt die 54-Jährige. Dabei haben die Worte Priorität. Sind sie übersetzt, werden die jeweiligen Gebärden in den Rhythmus des Liedes gesetzt und auch die Tonhöhe wird mit den Händen angezeigt. Lilly Kahler erläutert es:

«Wenn ein Ton in die Höhe geht, zeige ich das mit dem Zeigefinger an, den ich nach oben schraube.»

Ob ein Stück in Dur oder Moll geschrieben ist, zeigt die Dolmetscherin mit ihrer Mimik. Und die Lautstärke gibt sie mit der Grösse der Gebärden wieder: je grösser, desto lauter. Bei einer Übersetzung switcht sie enorm schnell zwischen den einzelnen Rollen. In einer Oper oder einem Musical sind das wirkliche Rollen, in einem klassischen Konzert zeigt sie aber auch einzelne Instrumente und deren Soli an. Dass sie selbst ein Instrument spielt und Noten lesen kann, ist beim Musikübersetzen ein grosser Vorteil.

Gespräche mit Künstlern helfen

Für die Vorbereitung auf einen Auftritt können die Dolmetscherinnen selten mit den Künstlern live proben. Dazu benutzen sie Videos. Trotzdem bevorzugt Lilly Kahler es, wenn sie mit den Musikern sprechen kann. «Hinter jedem Wort steckt eine Bedeutung. Wenn ich den Menschen hinter den Texten erfassen kann, hilft mit das bei der Übersetzung.» Sie schildert das an einem Beispiel: Nach einem Konzert von Patent Ochsner habe eine Frau zu ihr gesagt, sie sei nicht sicher, ob sie alles verstanden habe, weil die Texte etwas abstrakt seien, aber sie habe begriffen, dass der Sänger viel nachdenke. «Wenn ich so etwas höre, weiss ich, dass ich mein Ziel erreicht habe. Denn Büne Huber ist ja sehr philosophisch und nutzt starke Metaphern in seinen Liedern.»

Es sind solche Rückmeldungen, die Lilly Kahler die Arbeit heute mit dem gleichen Engagement machen lassen wie vor 22 Jahren. Einmal sagte ihr eine Frau nach einem Konzert, ein Lied sei ihr noch tagelang «nachgelaufen». «Sie meinte damit die Gebärden des Liedes, die sich noch vor ihrem geistigen Auge sehen konnte.» Eine der schönsten Rückmeldungen erhielt die Dolmetscherin nach einem Auftritt von Gölä. Dabei zückten bei einer Ballade alle die Feuerzeuge. «Ein gehörloser Mann kam nach dem Konzert zu mir und sagte, er habe sich noch nie in seinem Leben so integriert gefühlt wie in diesem Moment.»

Auch für Gehörlose: Phenomden & The Scrucialists; Mi., 17. August, 20.15 Uhr (Winterthur, Steinberggasse); www.mux3.ch