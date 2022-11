Tobias Moretti feiert Shakespeares Liebesrausch in St.Gallen

Gastspiel in St.Gallen Süsse Macht des Klangs: Tobias Moretti und die Barockband Wood Sounds taumeln liebestrunken durch Shakespeares Welt Ein knisterndes Wortmusikfeuerwerk zündeten der österreichische Schauspieler Tobias Moretti und das Originalklangensemble Wood Sounds am Wochenende im St.Galler Theaterprovisorium. Ihr Programm «My Love Is As A Fever» verbindet Sonette und Passagen aus William Shakespeares Dramen geistreich mit modernen Texten und mit Musik von Dowland, Purcell und Händel. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 13.11.2022, 17.00 Uhr

Der Film- und Burgtheaterschauspieler Tobias Moretti (Mitte) mit den Wood Sounds – und ihren Göttern Henry Purcell (oben links) und William Shakespeare (oben Mitte). Bild: PD

Wenn Musik, wie es in William Shakespeares Komödie «Was ihr wollt» heisst, der Liebe Nahrung ist – dann stiften Tobias Moretti und seine Gespielen der Barockband Wood Sounds mit dem Programm «My Love Is As A Fever» einen viel zu kurzen Abend lang zu hemmungsloser Völlerei an. Fieberhaft stürzen sie sich in den Rausch von Tönen, in Wort- und Herzensmusik, die vier Jahrhunderte überdauert hat, ohne in ihrer Wirkung nachzulassen: Sonette Shakespeares, dazu Songs von John Dowland, die springlebendige Musik zu Henry Purcells Sommernachtstraum «The Fairy Queen» und Tanzsätze aus Händels «Wassermusik» – Evergreens, nicht nur für alle, die liebeskrank sind.

Tobias Moretti als Major Vilser im ORF-Krimi «Achterbahn» 2018. Bild: Petro Domenigg/Super Film

Gediegen wirkt die Szenerie im Theaterprovisorium; die sieben Musiker plus Oboistin Julia Moretti warten vor der Seidentapetenrückwand aus der aktuellen «Fledermaus»-Produktion auf den Star des Abends: Tobias Moretti, viel beschäftigter Film- und Bühnendarsteller, Opernregisseur, Biobauer. Jahrelang spielte er im «Jedermann» bei den Salzburger Festspielen, aber auch in etlichen Staffeln der TV-Serie «Kommissar Rex». Beim Scrollen durch die Galerie seiner Paraderollen am Theater und im Kino kann einem schwindlig werden. In «My Love Is As A Fever» kommt Moretti attraktiv zerzaust auf die Bühne; er verteilt, als sei er Peter Squenz im «Sommernachtstraum», die Rollen für das Trauerspiel um Pyramus und Thisbe auf die Musiker – und dann sprühen die Funken.

«Schlag' nach bei Shakespeare» – und lies' dich fest

Es braucht nicht erst die Zugabe aus dem Musical «Kiss Me, Kate», um zu kapieren, dass man mit Shakespeare-Zitaten bei den Damen punktet, und nicht nur bei ihnen. «Schlag' nach bei Shakespeare» hat Moretti sich für dieses umwerfende, dicht mit altenglischer Musik verwobene Rezitationsprogramm hinter die Ohren geschrieben. Er hat jedoch nicht flüchtig geblättert, wie schnöde Blender es tun, sondern sich lustvoll in die Sprachwogen gestürzt – ebenso lustvoll lässt er die subtilen Bilder tiefer, unsterblicher Liebe an diesem Abend im leider höchstens halb gefüllten Theaterprovisorium aus sich heraussprudeln. Er feiert das Wort, aber nicht andächtig, in erhabenem Gesäusel, sondern sinnlich, kontrastreich, in vifem Hin und Her mit der Musik (zu der er den einen Ton in Purcells «Fantasia Upon One Note» beitragen darf).

Shakespeare und Co. im Programm «My Love Is As A Fever», mit dem Tobias Moretti und Wood Sound auf Tournee sind – zu hören war es auch an den Salzburger Festspielen 2022. Video: Youtube

Das Tempo des Abends ist rasant. Wie im Zustand erweiterten Bewusstseins assoziiert sich das Programm von Shakespeare zu Kafkas schweigenden Sirenen und zurück zu den Eimern von Sirenentränen aus Shakespeares «Sonnet 119» – oder in Rilkes «Sturmnacht», zu Überschreibungen von Albert Ostermaier und Feridun Zaimoglu. Dazwischen hält Wood Sound das Feuer am Züngeln und Lodern, in feinen dynamischen Abstufungen, mit rhythmischer Verve und samtiger Sanglichkeit. Reichlich Futter für die Liebe. Der Verstand kommt dabei nicht zu kurz.

