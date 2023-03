Freipass #89 «Ich lese Bücher zum dritten Mal»: Die Thurgauer Autorin Zsuzsanna Gahse im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der Thurgauer Autorin Zsuzsanna Gahse. Sie arbeitet an einem neuen Buch, in welchem Frauenfeld eine wichtige Rolle spielt. Daraus liest sie am 18. März in Steckborn. Christina Genova 14.03.2023, 12.00 Uhr

Zsuzsanna Gahse arbeitet an einem neuen Buch über Frauenfeld. Bild: PD

Die literarische Arbeit von Zsuzsanna Gahse bewegt sich zwischen Prosa und Lyrik. In ihren mehr als 40 Buchpublikationen lockert sie die Grenzen zwischen den Gattungen. Die Opernliebhaberin lässt sich von der Musik inspirieren, aber auch von der bildendenden Kunst, von Philosophie und Wissenschaft.

Die Autorin, die 1946 in Budapest geboren wurde, floh 1956 mit ihrer Familie nach Wien, wo sie Deutsch lernte. Nach Stationen in Stuttgart und Luzern lebt Zsuzsanna Gahse seit über 20 Jahren in Müllheim – zusammen mit ihrem Partner, dem Künstler Christoph Rütimann. 2019 erhielt Zsuzsanna Gahse den Schweizer Grand Prix Literatur.

Am 18. März liest die Autorin im Foyer des Turmhofs in Steckborn. Zunächst aus der 2022 erschienenen Neuauflage ihrer Bamberger Vorlesungen mit dem Titel «Wie geht es dem Text?». Im zweiten Teil der Lesung geht es um ein brandneues, noch nicht abgeschlossenes Buch, in welchem Frauenfeld eine Hauptrolle spielt.

Was lernen Sie gerade neu?

Zsuzsanna Gahse: Selbst unbeabsichtigt stosse ich endlos auf interessante Neuigkeiten.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Im Augenblick bin ich dabei, das Wiederentdecken zu entdecken. Bücher (nur zum Beispiel von Georges Perec) lese ich zum dritten Mal. Und während ich alte Filme neu anschaue, denke ich an Ilse Aichinger, an die grossartige Spezialistin für wiederholte Betrachtungen.

Videoporträt von Zsuzsanna Gahse anlässlich des Grand Prix Literatur, den sie 2019 erhalten hat. Video: Vimeo

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Soll ich positiv oder negativ antworten? Eine gute Herausforderung ist das neue Buch, an dem ich seit dem letzten Sommer arbeite. Es handelt unter anderem von Frauenfeld, sodass ich mich in der Gegend gründlich umschauen kann. Das Negative ist eher allgemeiner Natur, viele würden wohl ähnlich antworten.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Autorin geworden wäre, wäre ich heute ...

... eine Autorin, um mir weiterhin unterschiedliche Berufe und Beschäftigungen vorzustellen zu können, die ich dann beschreibe.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Am liebsten mit bildenden Künstlern, mit denen ich bisher schon gerne gearbeitet habe. Im Vordergrund steht natürlich Christoph Rütimann, mit dem ich mich zu Hause täglich unterhalte. Und ich wünsche mir weiterhin die Verbindungen zur Musik und zum Theater. Im Übrigen ist Literatur für mich immer ein Dialog, daher ein Zusammen.

Worauf freuen Sie sich?

Im Sommer will ich meinem jungen Hund das Zugreisen beibringen. Er soll ein Zugreisender werden (so viel noch zu den erwünschten Berufen).