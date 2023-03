Freipass #88 «Ich wäre auch eine brauchbare Hüttenwartin»: Die Thurgauer Puppenspielerin Rahel Wohlgensinger im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der Thurgauer Puppenspielerin Rahel Wohlgensinger. Sie probt gerade auf ein neues Stück, wurstelt sich mit der fünfköpfigen Familie durch den vollgepackten Alltag – und hat sich mit einer Wildsau angefreundet. Bettina Kugler 07.03.2023, 12.00 Uhr

Rahel Wohlgensinger in der von ihr mitgegründeten Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld. Im neuen Familienstück spielt sie solo – und freundet sich mit einer Wildsau an. Bild: Donato Caspari

Theaterinszenierungen, die Puppenspiel und Musik kombinieren, bilden den Schwerpunkt ihrer Arbeit: Rahel Wohlgensinger, 1980 geboren und in St.Gallen aufgewachsen, studierte zunächst Flöte und schloss 2001 an der Hochschule für Musik in Winterthur mit dem Lehrdiplom ab. Dann aber wechselte sie an die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und absolvierte ein Studium in der Abteilung Puppenspielkunst. Seit 2007 steht sie als freischaffende Puppenspielerin auf der Bühne und ist auch international unterwegs.

Rahel Wohlgensinger ist Mitbegründerin der Theaterwerkstatt Gleis 5, einer Kleintheaterplattform und Produktionsstätte in Frauenfeld: Hier entstanden in den vergangenen Jahren Stück wie «So ein Chaos», «Ein Esel packt aus», «Biber the Kid» oder, für Zuschauer ab zwei Jahren, das sinnliche Klangstück «klAnk» . Mit ihrem Mann, dem Schauspieler und Musiker Simon Engeli, und drei gemeinsamen Kindern lebt sie in Kreuzlingen.

Was lernen Sie gerade neu?

Rahel Wohlgensinger: Welch tolles Tier das Wildschwein ist. Ich stecke gerade mitten in den Proben für unser neues Puppen-Familienstück «Wildsau!». Als Fachberater steht uns Hannes Geisser zur Seite. Der Direktor des Naturmuseums Thurgau ist auch Wildschweinspezialist; und er hat uns all die spannenden Informationen und Zusammenhänge erklärt, die wir ins Stück einfliessen lassen. Wildschweine sind sozial hochentwickelt, anpassungsfähig, clever und auf der ganzen Welt verbreitet – das trifft ja auch auf den Menschen zu.

Liebe auf den zweiten Blick: Rahel Wohlgensinger mit der Klappmaulpuppe für das neue Familienstück «Wildsau!». Regie führt Simon Engeli (rechts), als Musiker und wissenschaftlicher Berater ist Hannes Geisser (links), Leiter des Naturmuseums Thurgau, mit im Boot der Theaterwerkstatt Gleis 5. Bild: Andrea Tina Stalder

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Den Roman «Wer die Nachtigall stört» von Harper Lee. Ein Bekannter von uns schenkt seinem gesamten grossen Freundeskreis zu Weihnachten jeweils ein Buch. Diesmal war es der berühmte amerikanische Klassiker von 1960, der bisher noch auf meiner «Das-müsste-man-auch-mal-gelesen-haben-Liste» stand. Das Buch hat mich nachhaltig beeindruckt und berührt.

Im Auftrag der Stadt Kreuzlingen entstand der 2019 Hörspaziergang «Baumgeflüster» fpr den Seeburgpark.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Neben den neuen Inszenierungen an unserem eigenen Produktionshaus Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld und vielen Gastspielen standen privat die schulischen Veränderungen unserer drei Kinder im Zentrum. Die Grosse hatte gerade Kantiprüfung, der Mittlere die Einteilung in die Sek, die Kleine kam in die 1. Klasse. Dabei macht mich unser Schulsystem hin und wieder etwas nachdenklich, vor allem aber bin ich glücklich und dankbar, wie wir uns als Familie durch dieses vollgepackte Leben durchwursteln.

Fascht ä Familie: Rahel Wohlgensinger mit ihrem Ehemann Simon Engeli und Theaterhund Monty. Bild: PD

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Puppenspielerin geworden wäre, wäre ich heute...

Vielleicht Konditorin? An die Schnupperlehre beim «Roggwiller» in St.Gallen und die Biberteig-Maschine im Keller habe ich jedenfalls die lebhaftesten Erinnerungen. Querflöte habe ich zwar studiert, aber das war dann nicht mein Weg. Ich glaube, ich wäre auch eine brauchbare SAC-Hüttenwartin.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Meine aktuellen Arbeitskolleginnen und -kollegen in Frauenfeld inspirieren und fordern mich. In unserem Theaterteam bin ich aber die einzige Puppenspielerin, da hätte ich schon mal wieder Lust auf ein Projekt mit lauter Puppenspielerinnen und Puppenspielern. So ein sechsköpfiges Ensemblestück, das wär ein Fest.

Treue Weggefährten der Theaterwerkstatt Gleis 5: Joe Fenner, Rahel Wohlgensinger, Giuseppe Spina, Judith Zwick und Simon Engeli (v.l.n.r.) Bild: Donato Caspari

Worauf freuen Sie sich?

Auf die neue Bar in unserem Theater. Wir bauen gerade das Foyer um – genauer gesagt: unser hauseigener Schreiner, der Schauspieler Joe Fenner macht das. Es wird gemütlich! Und als Barchefin werde ich dann hinter dem Tresen stehen und unserem Publikum Drinks mixen, wenn ich nicht gerade selber auf die Bühne muss.