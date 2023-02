Freipass #87 «Künstler sein bedeutet auch Nichtkünstler sein zu dürfen»: Der St.Galler Künstler Jan Kaeser im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem St.Galler Künstler Jan Kaeser. Er beschäftigt sich gerade mit der Rückseite seiner Arbeiten und würde gerne mit einem Massschuhmacher zusammenarbeiten. Martin Preisser Jetzt kommentieren 28.02.2023, 12.00 Uhr

Jan Kaeser sitzt an seinem Flämmchentisch in seiner Ausstellung 2022 in der Arboner Galerie Adrian Bleisch. Bild: Reto Martin

Jan Kaeser wurde 1966 in St.Gallen geboren. Der Kunstschaffende und Gestalter arbeitet mit den Mitteln der Installation und Intervention im öffentlichen und privaten Raum – meist plastisch-räumlich und situationsbezogen. Nebenbei entstehen Objekte, Zeichnungen und manchmal kleine Aktionen. Jan Kaeser hat nach einer Ausbildung zum Möbel- und Bauschreiner an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich (heute Zürcher Hochschule der Künste, ZHdK) studiert.

Jan Kaesers Arbeiten sind oft hintersinnig, hinterfragend und anspielungsreich. Kaeser präsentiert sie bisweilen mit teils offenerem, teils versteckterem Humor und Augenzwinkern. Er macht Kunst, die zum Nachdenken und zu neuen Gedanken animiert. 2019 erregte er mit einer Ausstellung mit Arbeiten und Objekten aus gesammelten Fingernagelabschnitten grosse Resonanz. In der Region hat sich der Künstler auch als Gestalter von Gemeinschaftsgrabstätten einen Namen gemacht.

Rückseite des Porträts von Jan Kaeser (vor dem «weissen Vogel» im Schaufenster des Basar Bizarr in St.Gallen aufgenommen). Bild: PD

Was lernen Sie gerade neu?

Jan Kaeser: Ich lerne gerade erneut, welche Qualität im Betrachten der Rück- oder Kehrseite des Kunstschaffens verborgen liegen könnte. Die Vorderseite meines Kunstschaffens kennt man: Einladungen, Bilder, Objekte, Installationen, Werke in der Öffentlichkeit, Ausstellungen, Reden, Berichte, Porträts etc... Die Rückseite ist die leise, unspektakuläre Seite des Betriebs.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Ich entdeckte, wie präzis doch unsere deutsche Sprache ist und wie genau man zum Beispiel ästhetische Empfindungen und Betrachtungen beschreiben kann, wie es John Berger im Buch «Das Kunstwerk – über das Lesen von Bildern» tut. Es ist ein Genuss, sich dieser Konzentriertheit und Dichte zu widmen, zum Beispiel im Text «Der weisse Vogel».

Rückseite eines Werks von Jan Kaeser. Bild: PD

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

In den letzten Monaten ging es, wie bereits angetönt, um die Rück- oder Kehrseite der Kunst. Ganz ruhig geht es zum Beispiel ums Aufräumen des Materials, um das Dokumentieren von Werken, um Büro- und Lagerarbeiten, um das Ausliefern von Werken, um Reparaturen von älteren Werken, um den Austausch mit Kollegen, um die Entwicklung neuer Ideen – alles noch nicht bildhaft, aber dennoch intensiv. Und ganz konkret begann ich, Werke umzudrehen, um ihre schmucklosen Rückseiten neu zu entdecken.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Künstler geworden wäre, wäre ich heute...

...Künstler. Denn Künstler sein, bedeutet auch «Nichtkünstler» sein zu dürfen.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Ich würde gerne mal mit einem Massschuhmacher zusammenarbeiten. Weil derjenige wohl der Einzige wäre, der die Idee eines Schuhs, der zum Rückwärtslaufen geeignet wäre, umsetzen könnte.

Seit 1992 dokumentiert Jan Kaeser seine Werke in Heften. Die neuesten sind gerade in Arbeit. Bild: PD

Worauf freuen Sie sich?

Ich freue mich auf alle künftigen Gedanken und Bilder, die mich ganz überraschend dann anfallen, wenn ich es am wenigsten erwarte. Es sind Bild- und Gedankenfetzen, welche ich sammle, ordne, auslege, um darin Ansätze zu finden, welche im besten Fall zu neuen Werken führen. Ich versuche der Entwicklung eines Werkes gebührend Raum und Zeit zu geben, damit am Schluss kein «Hafechääs» herauskommt.